Kamionos forgalom: a falvak nem olcsóbb útvonalak – a kormány lezárta a kiskapukat

Több mint háromszáz település lélegezhet fel, hárommillió ember jár jobban a kormány intézkedésével.

Magyar Nemzet
2025. 12. 30. 8:15
Budapest csak a kamionos tüntetésen tapasztalta azt, amit például Baján nap mint nap megélnek az emberek. Fotó: Balogh Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Napokon belül 300 magyar település lakói szabadulnak meg az utcáikon dübörgő kamionoktól. A hazánkon áthaladó, 20 tonna feletti tranzit- és a teherforgalom a jövőben csak a meghatározott útvonalakon, elsősorban a gyorsforgalmi úthálózaton közlekedhet – mutatott rá közösségi oldalán írt bejegyzésében Lázár János építési és közlekedési miniszter.

Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

 

Emlékeztetett arra, hogy a kormány új szabályokat hozott, és átalakítja a vidéki, helyi forgalomszervezést: 56 helyszínen, összesen 262 kilométer hosszan vezetett be súlykorlátozást országszerte. 

A kiskapukat lezárjuk, a falvaink a jövőben nem olcsóbb útvonalak, hanem élhetőbb települések és otthonok lesznek, ahol családok élhetik nyugodtan az életüket

– fogalmazott Lázár János.

Hozzátette: a magyar fuvarosokkal pedig szót értünk és megegyezünk. A miniszter elmondta, az „élni és élni hagyni” alapján igyekeznek élhető feltételek biztosítani a fuvarosoknak, de élhető településeket is az ott élőknek. 

Emlékezetes, hogy a kormány december 19-én megállapodott a hét meghatározó fuvarozói érdekképviselettel, amelyek közel 8500 vállalkozást, a hazai fuvarozásban dolgozó cégek 70 százalékát képviselik. Múlt hétfőn este viszont a Hősök terén alakult egy újabb fuvaros csapat, rájuk utalhatott Lázár János, hogy velük is egyeztetni fognak.

Korábbi közösségi oldalán kirakott bejegyzésében a miniszter rámutatott arra is, hogy az elmúlt közel 15 évben annyi sztráda és autóút épült, amennyivel a hazai pályahálózat – lakosságarányosan – mostanra eléri a legfejlettebb nyugati országok szintjét.

2010 óta mintegy 3000 milliárd forint értékben fejlesztettük csak a gyorsforgalmi úthálózatot. Elkészült többek között az M25, az M30, az M31 és az M43-as gyorsforgalmi út, valamint az M3, M35, M85, M86, az M6, az M4 és az M44 jelentős szakaszai. Megvalósult az M2, M15, M70 gyorsforgalmi utak bővítése 2x2 sávra, valamint az M0 déli szektor bővítése 2x3 forgalmi sávra. Éppen az M4-es egy újabb szakaszának átadásáról jövök, amire több mint 170 milliárd forintot költöttünk

– részletezte a tárcavezető, aki hangsúlyozta azt is, az elmúlt 15 évben a magyar adófizetők pénzén éppen azért duplázták meg a gyorsforgalmi úthálózatot, hogy ne a falvakon robogjanak át a kamionok. Rámutatott, az útdíjakat nem azért emelik, hogy a fuvarosoknak rosszabb legyen, hanem azért hogy a főutak mentén élőknek legyen jobb.

Elfogadhatatlan, hogy a fuvardíjakon több millió, falvakban élő vagy egy főúttal átszelt kisvárosban lakó kárán akarjon spórolni egy kamionos. Amíg az alacsonyabb rendű utak olcsóbbak vagy ingyenesek a kamionok számára, addig maradnak az élhetetlen települések, a lakhatatlanná vált házak

– írta Lázár János, aki egyértelművé tette, tárgyalnak bárkivel, de egyetlen dologból nem engednek: annak a hárommillió embernek a nyugalmából és biztonságából, akik hosszú évek óta szenvednek a teherforgalom miatt. Mert most az ő idejük jött el. Eleget szenvedtek már.

