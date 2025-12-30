Orbán BalázsUkrajnaÁBRAHÁM RÓBERT

Orbán Balázs szerint ezt a filmet érdemes látni

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint mindenkinek érdemes megnéznie Ábrahám Róbert Monaco Hadtest című új filmjét. Orbán Balázs szerint a filmből egyértelműen kiderül, hogy mi történik akkor, ha egy ország élére egy bábot választanak.

Magyar Nemzet
2025. 12. 30. 8:57
Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
A miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet Ábrahám Róbert új filmjére. Orbán Balázs szerint érdemes megnézni, hiszen a dokumentumfilmből egyértelműen kiderül, hogy mi történik akkor, ha egy bábot ültetnek egy ország élére. 

Fotó: MTI/Hatházi Tamás

Ha külső erők megosztanak egy nemzetet, annak tragikus következményei vannak. Emberéletekben mérhetők. Káoszban. Összeomlásban.

– írta a miniszterelnök politikai igazgatója bejegyzésében. 

Orbán Balázs szerint Ábrahám Róbert dokumentumfilmje bemutatja, hogy mi történik, ha egy bábot ültetnek egy ország élére: jön a háború és tönkretesz mindent. A miniszterelnök politikai igazgatója egyúttal hangsúlyozta, hogy „érdemes mindenkinek látnia” az alkotást. 

Ábrahám Róbert filmjéről korábban lapunk is beszámolt, miután meghívást kaptunk a megjelenés előtti sajtóvetítésre. A filmben Ábrahám Róbert nem csak azt mutatja be, hogy hogyan menekült az ukrán elit egy jelentős része Monacóba a háború kitörése után, de arra is rávilágít, hogy hogyan jutott el az ország a háború kitöréséig 2014-től kezdve. 

A film a Majdan téren kezdődő tüntetésektől indul, végigvezeti a nézőt a Krím annektálásán, de azt is bemutatja, hogy hogyan is lett Volodimir Zelenszkij, a széles körben ismert humorista Ukrajna elnöke. Ahogy azt is végigkövethetjük, hogy hogyan változott meg Zelenszkij politikája, aki kezdetben az addigra már mindennapossá vált fegyveres összecsapások beszüntetése mellett érvelt, később azonban már a háború mellett foglalt állást. 

A filmben Ábrahám hangsúlyozza, hogy a nyugat felbujtó mentalitása egyértelműen felelőssé tehető a háború kitöréséért, ahogy az is látható ma már, hogy a korrupt ukrán vezetés hogyan talicskázza ki a pénzeket. 

Ugyanakkor Ábrahám szerint ez nem menti fel az oroszokat, hiszen az agresszió az agresszió, az erőszak erőszak, a vér pedig vér. 

 

Ugyanakkor a rendező szerint azért beszélünk ennyit Ukrajnáról és nem Oroszországról, mert utóbbi nem akar az Európai Unió tagja lenni, és nem támadja hazánkat szinte napi rendszerességgel. 

A filmről egyébként korábban maga a miniszterelnök is posztolt, aki szintén azt hangsúlyozta, hogy véleménye szerint ezt mindenkinek látnia kell, hiszen ahogy ő fogalmazott: „Elég egy rossz döntés. Egy bábot ültetnek egy ország élére, és onnan a háború tönkretesz mindent”. 

Borítókép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: AFP) 

