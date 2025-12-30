Orbán Balázs szerint ezt a filmet érdemes látni

A miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet Ábrahám Róbert új filmjére. Orbán Balázs szerint érdemes megnézni, hiszen a dokumentumfilmből egyértelműen kiderül, hogy mi történik akkor, ha egy bábot ültetnek egy ország élére.

Ábrahám Róbert filmjét mindenkinek érdemes megnézni

Fotó: MTI/Hatházi Tamás

Ha külső erők megosztanak egy nemzetet, annak tragikus következményei vannak. Emberéletekben mérhetők. Káoszban. Összeomlásban.

– írta a miniszterelnök politikai igazgatója bejegyzésében.

Orbán Balázs szerint Ábrahám Róbert dokumentumfilmje bemutatja, hogy mi történik, ha egy bábot ültetnek egy ország élére: jön a háború és tönkretesz mindent. A miniszterelnök politikai igazgatója egyúttal hangsúlyozta, hogy „érdemes mindenkinek látnia” az alkotást.

Ábrahám Róbert filmjéről korábban lapunk is beszámolt, miután meghívást kaptunk a megjelenés előtti sajtóvetítésre. A filmben Ábrahám Róbert nem csak azt mutatja be, hogy hogyan menekült az ukrán elit egy jelentős része Monacóba a háború kitörése után, de arra is rávilágít, hogy hogyan jutott el az ország a háború kitöréséig 2014-től kezdve.