Nem mindenkinek rossz Ukrajnában: ennyi pénzt visznek haza az ukrán kormány tagjai

Az ukrán politikai vezetők fizetése nem mondható alacsonynak, hiszen sok esetben az átlagbér négyszeresét, de akár ötszörösét is megkeresik. Az ukrán vezetés tehát a háború alatt sem szenved hiányt semmiben – írja az Apostrophe.

Az ukrán vezetés legjobban keresői között volt Denisz Smihal. Fotó: NurPhoto

A lap hosszú cikkben foglalkozott az ukrán kormányzat tagjainak fizetésével. A cikk szerzője szerint a háború sújtotta országban a különbségek szemmel láthatók az egyszerű alkalmazottak és a politikusok között. Egy átlagos ukrán fizetés 2026 elején elérte a harmincezer ukrán hrivnyát, ami nagyjából 230 ezer forintnak felel meg.

Ezzel szemben azonban a kormányzati fizetések átlagosan száz- és százötvenezer hrivnya között mozognak, ami hétszázezer és egymillió forint közötti összegnek feleltethető meg.

Jól láthatóan tehát a kormányzat tagjai sok esetben akár a négyszeresét is megkeresik annak, amit egy átlag ukrán kézhez kap a hónap elején. Julija Szviridenko miniszterelnök a lap által kikért adatok szerint 118 200 hrivnyát vihet haza. Vannak azonban akik még nála is tehetősebbek. Tarasz Kacska, az európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettes fizetése 122 081,26 hrivnyát tett ki.