Szijjártó Péter: Elindult az első mentesítő járat Jordániába

Nem mindenkinek rossz Ukrajnában: ennyi pénzt visznek haza az ukrán kormány tagjai

Minden országban slágertéma a politikusok fizetése, ez alól pedig Ukrajna sem kivétel, háború ide vagy oda. Az Apostrophe nevű ukrán portál hosszú cikkben foglalkozott a kormánytagok fizetésével, eszerint a politikai elit nem szenved hiányt semmiben.

Magyar Nemzet
2026. 03. 04. 8:22
Fotó: DANYLO ANTONIUK Forrás: ANADOLU
Az ukrán politikai vezetők fizetése nem mondható alacsonynak, hiszen sok esetben az átlagbér négyszeresét, de akár ötszörösét is megkeresik. Az ukrán vezetés tehát a háború alatt sem szenved hiányt semmiben – írja az Apostrophe

Az ukrán vezetés legjobban keresői között volt Denisz Smihal
Az ukrán vezetés legjobban keresői között volt Denisz Smihal. Fotó: NurPhoto

A lap hosszú cikkben foglalkozott az ukrán kormányzat tagjainak fizetésével. A cikk szerzője szerint a háború sújtotta országban a különbségek szemmel láthatók az egyszerű alkalmazottak és a politikusok között. Egy átlagos ukrán fizetés 2026 elején elérte a harmincezer ukrán hrivnyát, ami nagyjából 230 ezer forintnak felel meg. 

Ezzel szemben azonban a kormányzati fizetések átlagosan száz- és százötvenezer hrivnya között mozognak, ami hétszázezer és egymillió forint közötti összegnek feleltethető meg. 

Jól láthatóan tehát a kormányzat tagjai sok esetben akár a négyszeresét is megkeresik annak, amit egy átlag ukrán kézhez kap a hónap elején. Julija Szviridenko miniszterelnök a lap által kikért adatok szerint 118 200 hrivnyát vihet haza. Vannak azonban akik még nála is tehetősebbek. Tarasz Kacska, az európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettes  fizetése 122 081,26 hrivnyát tett ki. 

A humanitárius politikáért felelős miniszterelnök-helyettes, kulturális miniszter januári fizetése azonban még magasabbnak bizonyult, 152 015 hrivnyát vihetett haza. 

Mihajlo Fedorov a miniszterelnök-helyettes és a digitális transzformációért felelős miniszter posztját töltötte be korábban. Az adatok szerint a januári fizetése 47 064 hrivnya volt. Január 14-én azonban Mihajlo Fedorovot kinevezték Ukrajna védelmi miniszterének. Amikor az Apostrophe érdeklődött Fedorov fizetésének mértéke iránt, az még nem volt ismert.

Denisz Smihal ugyanakkor még felvette a fizetését. Smihal mint Ukrajna védelmi minisztere a 2026. január 1. és 13. közötti időszakban 64 665 hrivnya fizetést kapott. 

Federov tehát kevesebb pénzt keresett volna, ha miniszterelnök-helyettesi pozícióban marad, mint Smihal, hiszen a korábbi védelmi miniszter fizetése a részleges adatok alapján nagyjából százötvenezer hrivnyára rúgott volna, míg Federovnak be kellett volna érnie 110 ezer hrivnyával. A lap egyébként rákérdezett a bónuszokra is, azonban a megkérdezett hivatalok és minisztériumok állítása szerint senkinek nem osztottak bónuszt a tavalyi év végén. 

 

Borítókép: Denisz Smihal volt védelmi miniszter (Fotó: AFP)

