Szabó Gergő, Pesti Srácok: „A pofátlanság nem új dolog a haldokló ukrán maffiarezsimtől, de miután elzárják ok nélkül a Barátság kőolajvezetéket, még azt is elvárják, hogy hálásak legyünk. Nem, ez nem vicc, Zelenszkij annyira eltájolta magát, hogy elvárja a magyar hálát. Az Európai Unió sok hibája és bűne közül az egyik legnagyobb, hogy elhitette Zelenszkijjel a nagyhatalmi ukrán státuszt, amit ez a gyűlölködő és gátlástalan alak ki is próbál használni. Nincs megállás a lejtőn, nincs megállás az eszkaláció és a zsarolás zsákutcájában, az ukránoknak létfontosságú, hogy mindenkit csicskaként tudjanak kezelni, nem is értik, hogy a magyarok hogyan állhatnak ellent egy ilyen csodálatos diktatúrának, mint Ukrajna.”







