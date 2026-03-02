Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2026. 03. 02. 14:46

Így írnak ők – Március 2., délután

A ma délutáni idézetgyűjteményben Szabó Tímea, Mandula Viktor, Rónay Tamás, Robert C. Castel és Dezse Balázs gondolataiból tallózunk

Szabó Tímea

„Nektek a Fideszben a véretekben van a hazugság”

Mandula Viktor

„Penetráns stílusú posztjában Szabó Tímea” reflexből fideszesnek állít be egy nőverőt

Rónay Tamás

Az amerikai támadás „nehezen összeegyeztethető az ENSZ Alapokmányával”

Robert C. Castel

„A régió energiainfrastrukturájának a pusztulása örökfilm”

Dezse Balázs

„Petike már most brutális károkat okozott a magyar társadalomban”

