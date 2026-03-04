A görögök istenítik a válogatottból kihagyott Zalánki Gergőt, aki megszólalt

Kedden megkezdődött a férfi vízilabda Bajnokok Ligája negyeddöntője, amelyben két négycsapatos csoportban küzdenek az elődöntőbe jutást jelentő első két-két helyért a klubok. Az A csoportban a Vigvári Vincét és Burián Gergelyt foglalkoztató Barceloneta győzelemmel, míg Zalánki Gergő és Angyal Dániel csapata, az Olimpiakosz vereséggel kezdett.

Zalánki Gergő megítélése most sokkal jobb a görögöknél, mint itthon. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A spanyol Barceloneta 13-11-re nyert az olasz Brescia vendégeként, Vigvári két, Burián egy góllal járult hozzá csapata sikeréhez. Az Olimpiakosz a szerb Novi Beograd otthonában 12-10-re kikapott, itt Angyal nem talált a kapuba, de Zalánki tarthatatlan volt, a mezőny legjobbjaként nyolc lövésből hat gólt szerzett.

Görög sajtó szerint a magyar hős, Zalánki Gergő kiváló estét fogott ki

A görög sajtóban az Olimpiakosz veresége ellenére Zalánki Gergő számos dicséretet kapott. Az Athlosnews.gr oldal a cikke címében a magyar pólóst és a játékvezetőket emelte ki, ellentétes előjellel:

Zalánki mindent megtett, de az Olimpiakosz dolgát a játékvezetői döntések is megnehezítették Belgrádban.

A cikkben kifejtik, hogy az elképesztő formában játszó Zalánki Gergő kiváló estét fogott ki Belgrádban a Novi Beograd ellen, de a teljesítménye önmagában nem volt elég: több vitatott játékvezetői ítélet mellett az Olimpiakosz 12-10-es vereséggel kezdett.

A görög lap még hozzátette: „A mérkőzés hőse Zalánki volt. A harmadik negyedben négy egymást követő gólt szerzett, amivel egy időre vezetéshez juttatta az Olimpiakoszt. A magyar klasszis végül hat góllal zárt, ami a meccs legjobb egyéni teljesítménye volt.”

Zalánki szerencsétlen sorsolásról és buta hibákról beszélt

Egy másik görög lap, a Gavros.gr is Zalánkit dicsérte, és az általuk magyar sztárnak nevezett játékos nyilatkozatát is közölte: – Szerencsétlen volt, hogy ezt a meccset közvetlenül a Görög Kupa után kellett játszanunk. Egy belgrádi idegenbeli mérkőzés három nappal a kupa után… A végén látszott a fáradtságunk, és buta hibákat követtünk el. Ugyanakkor úgy érzem, mindent beleadtunk. Folytatjuk a munkát, és remélem, a következő teljesítményünk jobb lesz – szólalt meg Zalánki Gergő.