Orbán Viktor: Hetvenöt helyen vonultak fel a katonák, magas az ukrán szabotázs veszélye + videó

zalánki gergőmagyar férfi vízilabda-válogatottOlimpiakosz

A görögök istenítik a válogatottból kihagyott Zalánki Gergőt, aki megszólalt

Zalánki Gergő és Angyal Dániel csapata, az Olimpiakosz 12-10-es vereséget szenvedett a szerb Novi Beograd otthonában a vízilabda Bajnokok Ligája első negyeddöntős fordulójában. A magyar válogatottból kihagyott Zalánki Gergőről a vereség ellenére szuperlatívuszokban írnak a görög sajtóban, miután a mezőny legjobbjaként nyolc lövésből hat gólt szerzett.

Magyar Nemzet
2026. 03. 04. 12:29
Zalánki Gergő góljai sokat érnek az Olimpiakosznak, a görögök dicsérik Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Kedden megkezdődött a férfi vízilabda Bajnokok Ligája negyeddöntője, amelyben két négycsapatos csoportban küzdenek az elődöntőbe jutást jelentő első két-két helyért a klubok. Az A csoportban a Vigvári Vincét és Burián Gergelyt foglalkoztató Barceloneta győzelemmel, míg Zalánki Gergő és Angyal Dániel csapata, az Olimpiakosz vereséggel kezdett.

Zalánki Gergő megítélése most sokkal jobb a görögöknél, mint itthon
Zalánki Gergő megítélése most sokkal jobb a görögöknél, mint itthon. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A spanyol Barceloneta 13-11-re nyert az olasz Brescia vendégeként, Vigvári két, Burián egy góllal járult hozzá csapata sikeréhez. Az Olimpiakosz a szerb Novi Beograd otthonában 12-10-re kikapott, itt Angyal nem talált a kapuba, de Zalánki tarthatatlan volt, a mezőny legjobbjaként nyolc lövésből hat gólt szerzett.

 

Görög sajtó szerint a magyar hős, Zalánki Gergő kiváló estét fogott ki

A görög sajtóban az Olimpiakosz veresége ellenére Zalánki Gergő számos dicséretet kapott. Az Athlosnews.gr oldal a cikke címében a magyar pólóst és a játékvezetőket emelte ki, ellentétes előjellel:

Zalánki mindent megtett, de az Olimpiakosz dolgát a játékvezetői döntések is megnehezítették Belgrádban.

A cikkben kifejtik, hogy az elképesztő formában játszó Zalánki Gergő kiváló estét fogott ki Belgrádban a Novi Beograd ellen, de a teljesítménye önmagában nem volt elég: több vitatott játékvezetői ítélet mellett az Olimpiakosz 12-10-es vereséggel kezdett.

A görög lap még hozzátette: „A mérkőzés hőse Zalánki volt. A harmadik negyedben négy egymást követő gólt szerzett, amivel egy időre vezetéshez juttatta az Olimpiakoszt. A magyar klasszis végül hat góllal zárt, ami a meccs legjobb egyéni teljesítménye volt.”

 

Zalánki szerencsétlen sorsolásról és buta hibákról beszélt

Egy másik görög lap, a Gavros.gr is Zalánkit dicsérte, és az általuk magyar sztárnak nevezett játékos nyilatkozatát is közölte: – Szerencsétlen volt, hogy ezt a meccset közvetlenül a Görög Kupa után kellett játszanunk. Egy belgrádi idegenbeli mérkőzés három nappal a kupa után… A végén látszott a fáradtságunk, és buta hibákat követtünk el. Ugyanakkor úgy érzem, mindent beleadtunk. Folytatjuk a munkát, és remélem, a következő teljesítményünk jobb lesz – szólalt meg Zalánki Gergő.

Mint ismert, a világbajnok klasszis nem került be a januári Európa-bajnokságon, Belgrádban ezüstérmes magyar válogatott keretébe, amit a közösségi oldalán kifogásolt, ám Varga Zsolt szövetségi kapitány szerint inkább gratulálnia kellett volna a csapatnak.

Ami a BL folytatását illeti, szerdán (20.30) a sorozatban harmadik győzelmére hajtó FTC a 11-szeres bajnok olasz Pro Reccót fogadja a B csoportban a Komjádi uszodában.

