A vízilabda-válogatottból kirúgott Zalánki Gergő kiborította a bilit

Zalánki Gergő hosszú bejegyzésben tudatta, hogyan élte meg, hogy az elmúlt másfél évben nem szerepelhetett a magyar férfi vízilabda-válogatottban.

2026. 01. 30. 21:34
vízilabda Eb Nanterre, 2024. augusztus 7. Zalánki Gergő a 2024-es párizsi nyári olimpia férfi vízilabdatornájának negyeddöntőjében játszott Olaszország - Magyarország mérkőzés után a Párizs melletti Nanterre-ben lévő Paris La Défense Arénában 2024. augusz
Zalánki Gergő, akit kirúgtak a vízilabda-válogatottból Fotó: Kovács Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Zalánki Gergő az Instagramon tette közzé bejegyzését. Ezt most szó szerint idézzük.

„Az utóbbi időben sok kérdést kaptam azzal kapcsolatban, mi történt, miért nem vagyok a magyar válogatott tagja. Mivel a helyzet számomra sem volt egyértelmű, nem szerettem volna beszélni róla. Hosszas mérlegelés után azért döntöttem úgy, hogy most megszólalok, mert fontosnak tartom, hogy elmondhassam az én nézőpontomat.

2023 nyarán, a Los Angeles-i Világkupát megelőzően – a válogatottal dolgozó sportpszichológus javaslatára – felmerült, hogy az olimpia után egy nyarat feltöltődés céljából a családommal töltsek. Ezt a döntést nem egyedül hoztam meg, a szövetség is támogatott. A vízilabdában ez egy elfogadott gyakorlat, így a döntés látszólag nem volt kockázatos.

A 2024-es év számomra rendkívüli pszichés terheléssel járt: klubom, a Pro Recco csődbe ment, és teljes bizonytalanságban készültem az olimpiára. Ebben a helyzetben a korábban egyeztetett pihenő már nem kényelmi döntés volt, hanem a lelki stabilitásom megőrzését segítette elő. Meggyőződésem, hogy hosszú távon ez a válogatott érdekeit is szolgálta, hiszen a megfelelő teljesítményhez – különösen ezen a szinten – elengedhetetlen a szellemi rekreáció.

A pihenő megkezdésével egy időben a kommunikáció hangneme megváltozott, majd idővel teljesen megszűnt. A bő keret összetartásaira sem kaptam meghívót, illetve lehetőséget arra, hogy bizonyítsak. Szakmai indoklás nélkül maradtam ki az Európa-bajnokságról is. Többször próbáltam választ kapni arra, mi a konkrét oka ennek a kialakult helyzetnek, mit tehetek azért, hogy ez megoldódjon.

Különösen nehéz volt megélni, hogy utólag vitatott lett a korábban mindenki által elfogadott döntés, miszerint elengedtek erre az időszakra, majd ez később indokként szolgált arra, hogy ne térhessek vissza. Mindez azért is érthetetlen számomra, mert a sportágban a múltban és jelenleg is több játékos él(t) hasonló lehetőséggel, és ez soha nem jelentett problémát.
Ez a kettős mérce bizonytalanságot kelt bennem, és megkérdőjelezi mindazt, amiért hosszú éveken át dolgoztam.
A vízilabda az életem. Aki ismer, tudja, mennyire komolyan veszem, minden gondolatom e körül forog, és rengeteg erőfeszítést tettem azért, egészen kiskorom óta, hogy erre a szintre eljussak. A klubomban, ahol lehetőséget kapok, mindent megteszek a csapat jó teljesítményéért: a motivációm megvan, a munkába vetett hitem erős. Amit hiányolok, az a tiszta és őszinte kommunikáció.

Nem támadni szeretnék, hanem megértetni: a mentális egészség nem kiváltság, hanem alapfeltétel. Hiszem, hogy a magyar vízilabda akkor lehet igazán erős, ha ebben nincs különbség játékos és játékos között.”

Lapunk a héten foglalkozott ezzel az üggyel, azt a cikket itt olvashatja.

 

