ETO FC GyőrTímár KrisztiánBorbély BalázsRuisz BarnabásnegyeddöntőKTEMagyar Kupa

A reggeliből nyerhette ihletett formáját a KTE kupában parádézó kapusa?

Drámai csatát hozott a Mol Magyar Kupa első negyeddöntője. Az ETO FC Győr a vártnál nehezebben, hosszabbítás után tudta legyűrni a másodosztályú Kecskemét együttesét. A mérkőzés után Borbély Balázs és Tímár Krisztián vezetőedző mellett a KTE parádésan védő kapusa, Ruisz Barnabás is értékelt.

Magyar Nemzet
2026. 03. 04. 10:50
Szenzációs teljesítményt tett le az asztalra a KTE kapusa.
Szenzációs teljesítményt tett le az asztalra a KTE kapusa. Fotó: Kisalföld
A Magyar Kupa-negyeddöntő elején meglepte a KTE az ETO-t, a lilák a 12. percben előnyt szereztek. Az NB I éllovasa hiába nyomott, egészen a 68. percig kellett várnia az egyenlítő találatra. Ezután azonban többször nem kapitulált, és kitartott a Kecskemét, jöhetett a kétszert tizenöt perc ráadás. A hosszabbítás első fele eseménytelenül telt, majd a rövid szünetet követően mindkét csapat életre kelt. Ruisz szenzációsan védett, sokáig meccsben tartotta a KTE-t, végül a 116. percben Piscsur találatával fordított a Győr, majd négy perccel később Gavric tette fel a pontot az i-re. A 3-1-es sikerével a négy között Borbély Balázs együttese.

A legvégén úszott el a KTE mérkőzése. (Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség)
A legvégén úszott el a KTE mérkőzése. Fotó: MTI/Krizsán Csaba

 

Borbély Balázs végig bízott csapatában

Az ETO vezetőedzője szerint ez egy klasszikus kupameccs volt. – Nem kezdtünk jól, az első fél órában. Sem a mentalitással, sem a minőséggel nem voltam elégedett, az ellenfél jól megszervezte a védekezését, és megbüntetett minket egy góllal. Futottunk az eredmény után, nem volt egyszerű, de végig bíztam abban, hogy megfordítjuk a meccset – mondta az M4 Sportnak Borbély Balázs, aki úgy véli hogy már a második félidőben eldönthették volna a továbbjutás sorsát, ugyanis megvolt ehhez a megfelelő mennyiségű és minőségű helyzetük, de az effektivitás hiányzott.

 

Tímár Krisztián csapata fanatizmusát dicsérte

Tímár Krisztián szerint a kulcs a fanatizmus volt, próbálták elhitetni játékosaikkal, hogy az ország egyik legjobb csapata ellen is képesek lehetnek a bravúrra. – Nagyon szervezettek voltunk, nagyon sokat futottunk, kimagasló adatokat produkáltak a játékosok. Több nagyon jó teljesítményünk volt, de volt egy klasszisunk Ruisz Barnabás személyében, nagyszerűen védett – dicsérte a futballistáját a KTE vezetőedzője. Tímár szerint a kapusuk formája miatt a büntetőpárbajban jó esélyük lett volna a továbbjutásra.

Ez lehetett a KTE kapusának titka?

Egyértelműen a Kecskemét kapusa, Ruisz Barnabás volt a mezőny legjobbja. Hatalmas védéseket mutatott be, sokáig ő tartotta meccsben a csapatát, végül azonban mindent Ő sem védhetett. – 110 percig sikerült megvalósítani, amit elterveztünk, aztán kaptuk a gólokat. Kihúzhattuk volna a tizenegyesekig, akkor lett volna esélyünk a győzelemre. Ettől függetlenül le a kalappal mindenki előtt, elhittük, hogy nyerhetünk még egy ilyen jó Győr ellen is – mondta Ruisz Barnabás.

Örülök, hogy tudtam segíteni a csapatot. Lehet, mostantól azt kell reggeliznem, amit ma is

– jegyezte meg viccesen a kapus.

