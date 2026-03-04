Ő a csúcstartó februárban, de nem kell rá büszkének lennie: 50 helyett 114-et mutatott a kilométeróra

A telepített traffiboxok februárban a II. kerületben 524, a III. kerületben 29, a VI. kerületben 297, a XI. kerületben 15, a XV. kerületben 165, a XX. kerületben 206 gyorshajtót mértek be. 50 km/óra megengedett sebességnél a legnagyobb mért adat a II. kerületben volt;

az Árpád fejedelem útján egy sofőr 114 km/órával közlekedett, amiért 210 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki

– számol be a Police.hu. A Budapesti Rendőr-főkapitányság továbbra is kiemelt figyelmet fordít a közlekedésbiztonságra, különösen a gyorshajtások visszaszorítására. Ennek érdekében a jövőben is rendszeresen tartanak sebességméréseket.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)