„Amit még nem mondhattam el” – Szerenáddal és óriási Aréna-koncerttel emlékeznek a Balázs Fecóra

Március 2-án ünnepelte volna 75. születésnapját Balázs Fecó, a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas énekes-zeneszerző. A kerek évforduló alkalmából a Korál együttes tagjai és közeli barátai ellátogattak a művész végső nyughelyéhez. A megemlékezés azonban most több volt egy csendes főhajtásnál: a zenésztársak hangszereket ragadtak, és egy érzelmes szerenáddal idézték meg Fecó szellemét a sírjánál.

Balázs Fecóre emlékeztek zenésztársai (Forrás: Facebook)

A zenekar közösségi oldalán közzétett bejegyzés szerint a találkozás nemcsak a múltról, hanem az ünnepről is szólt.

Időről időre találkozunk Balázs Fecó és a Korál rajongóival, beszélgetünk, felelevenítünk történeteket. Most viszont ünnepeltünk is!

– írták a bejegyzésben, utalva arra, hogy Fecó dalai a mai napig összekötik a generációkat.

Nagyszabású koncerttel tisztelegnek Balázs Fecó előtt

A születésnapi megemlékezéssorozat csúcspontja 2026. május 9-én lesz a Papp László Budapest Sportarénában, ahol egy egyedülálló emlékkoncertet rendeznek „Amit még nem mondhattam el…” címmel.

A produkció különlegessége, hogy a technika segítségével Balázs Fecó alakja és hangja is megidézésre kerül, így a nézők egy varázslatos zenei utazáson vehetnek részt.

A színpadon a Korál alapító tagjai, Dorozsmai Péter (dob) és Fekete Tibor Samu (basszusgitár) mellett olyan zenészek játszanak majd, mint Kontor Tamás és Binder Norbert.

A koncerten a magyar zenei élet kiválóságai is tiszteletüket teszik, hogy közösen énekeljék el a mindenki által ismert slágereket, mint a Homok a szélben, a Maradj velem vagy a Kőfalak leomlanak.

Az est vendégei között ott lesz:

Zorán,

Hobo,

Keresztes Ildikó,

Gubik Petra,

valamint Gudics Máté.

A szervezők ígérete szerint ez az este nem csupán egy koncert lesz a sok közül, hanem egy őszinte vallomás és tisztelgés egy olyan életmű előtt, amely Horváth Attila ikonikus szövegeivel karöltve örökre beírta magát a magyar kultúrtörténetbe. Ahogy a zenekar fogalmazott: a zene örök, és Fecó dalai ma is bennünk élnek.