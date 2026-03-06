korálbalázs fecókoncert

„Amit még nem mondhattam el” – Szerenáddal és óriási Aréna-koncerttel emlékeznek a Balázs Fecóra

Bár a magyar rockzene egyik legmeghatározóbb alakja, Balázs Fecó 2020-ban elhunyt, zenei öröksége és emléke élőbb, mint valaha. A napokban lett volna 75 éves a Korál alapítója, amiről zenésztársai és barátai megható módon emlékeztek meg: szerenádot adtak a sírjánál, májusban pedig egy monumentális emlékkoncerttel tisztelegnek munkássága előtt.

Magyar Nemzet
2026. 03. 06. 9:40
Fotó: Zih Zsolt
Március 2-án ünnepelte volna 75. születésnapját Balázs Fecó, a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas énekes-zeneszerző. A kerek évforduló alkalmából a Korál együttes tagjai és közeli barátai ellátogattak a művész végső nyughelyéhez. A megemlékezés azonban most több volt egy csendes főhajtásnál: a zenésztársak hangszereket ragadtak, és egy érzelmes szerenáddal idézték meg Fecó szellemét a sírjánál.

Balázs Fecó
Balázs Fecóre emlékeztek zenésztársai (Forrás: Facebook)

A zenekar közösségi oldalán közzétett bejegyzés szerint a találkozás nemcsak a múltról, hanem az ünnepről is szólt.

Időről időre találkozunk Balázs Fecó és a Korál rajongóival, beszélgetünk, felelevenítünk történeteket. Most viszont ünnepeltünk is!

– írták a bejegyzésben, utalva arra, hogy Fecó dalai a mai napig összekötik a generációkat.

Nagyszabású koncerttel tisztelegnek Balázs Fecó előtt

A születésnapi megemlékezéssorozat csúcspontja 2026. május 9-én lesz a Papp László Budapest Sportarénában, ahol egy egyedülálló emlékkoncertet rendeznek „Amit még nem mondhattam el…” címmel.

A produkció különlegessége, hogy a technika segítségével Balázs Fecó alakja és hangja is megidézésre kerül, így a nézők egy varázslatos zenei utazáson vehetnek részt. 

A színpadon a Korál alapító tagjai, Dorozsmai Péter (dob) és Fekete Tibor Samu (basszusgitár) mellett olyan zenészek játszanak majd, mint Kontor Tamás és Binder Norbert.

A koncerten a magyar zenei élet kiválóságai is tiszteletüket teszik, hogy közösen énekeljék el a mindenki által ismert slágereket, mint a Homok a szélben, a Maradj velem vagy a Kőfalak leomlanak. 

Az est vendégei között ott lesz:

  • Zorán,
  • Hobo,
  • Keresztes Ildikó,
  • Gubik Petra,
  • valamint Gudics Máté.

A szervezők ígérete szerint ez az este nem csupán egy koncert lesz a sok közül, hanem egy őszinte vallomás és tisztelgés egy olyan életmű előtt, amely Horváth Attila ikonikus szövegeivel karöltve örökre beírta magát a magyar kultúrtörténetbe. Ahogy a zenekar fogalmazott: a zene örök, és Fecó dalai ma is bennünk élnek.

 

