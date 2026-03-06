Rendkívüli

Nemet mondunk az ukrán zsarolásra! – kövesse nálunk élőben a tüntetést!

Hiába ment a TEK központjához az ukrán nagykövet

Ukrajna magyarországi nagykövete be akart jutni a TEK központjába, hogy a pénzmosással meggyanúsított ukrán állampolgárok érdekében eljárjon.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 03. 06. 14:19
Fotó: REUTERS/Bernadett Szabo
– Délután 4-kor majd mi látogatjuk meg őket – szerepel Deák Dániel közösségi oldalára feltöltött posztjában, utalva arra a péntek délután 16 órára szervezett tüntetésre, amelyet az ukrán nagykövetség előtt fognak megtartani. A politikai elemző arra reagált, hogy az ukrán nagykövet megpróbált bejutni a Terrorelhárítási Központ főhadiszállására azért, hogy a pénzmosással gyanúsított hét ukrán állampolgár ügyében tegyen valamit. 

Forrás: Facebook/Nemzeti Ellenállás Mozgalo

Péntek délelőtt a hatóságok lekapcsoltak két ukrán rendszámú páncélozott pénzszállító járművet, amikben több tíz millió dollár és euró volt, illetve több kiló arany is. Mivel a pénz eredete kérdőjeles, így a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a TEK-kel együtt működve büntetőjogi eljárást kezdeményezett az őrizetbe vett ukránokkal szemben, akik közül az egyik egy korábbi ukrán titkosszolgálati tábornok.

Ahogy a Magyar Nemzet is megírta a Nemzeti Ellenállás Mozgalom által szervezett demonstráción többek között Szijjártó Péter és Bárdosi Sándor is beszédet fog mondani.

Borítókép: Sándor Fegyír, Ukrajna magyarországi nagykövete (Forrás: AFP)


Csak átszállítják Magyarországon ezt a temérdek pénzt, vagy itt használják fel valakinek az érdekében? – Orbán Balázs magyarázatot követel az ukránoktól

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

