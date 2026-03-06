Hiába ment a TEK központjához az ukrán nagykövet

– Délután 4-kor majd mi látogatjuk meg őket – szerepel Deák Dániel közösségi oldalára feltöltött posztjában, utalva arra a péntek délután 16 órára szervezett tüntetésre, amelyet az ukrán nagykövetség előtt fognak megtartani. A politikai elemző arra reagált, hogy az ukrán nagykövet megpróbált bejutni a Terrorelhárítási Központ főhadiszállására azért, hogy a pénzmosással gyanúsított hét ukrán állampolgár ügyében tegyen valamit.

Forrás: Facebook/Nemzeti Ellenállás Mozgalo

Péntek délelőtt a hatóságok lekapcsoltak két ukrán rendszámú páncélozott pénzszállító járművet, amikben több tíz millió dollár és euró volt, illetve több kiló arany is. Mivel a pénz eredete kérdőjeles, így a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a TEK-kel együtt működve büntetőjogi eljárást kezdeményezett az őrizetbe vett ukránokkal szemben, akik közül az egyik egy korábbi ukrán titkosszolgálati tábornok.

Ahogy a Magyar Nemzet is megírta a Nemzeti Ellenállás Mozgalom által szervezett demonstráción többek között Szijjártó Péter és Bárdosi Sándor is beszédet fog mondani.