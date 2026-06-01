Rendkívüli

Érthetetlen, miért nem lépett még Magyar Péter telefonlopási ügyében a legfőbb ügyész

Rendkívüli

Teljesen kihozták a sodrából Magyar Pétert a tüntetők a Sándor-palotánál

orosz-ukrán háborúPutyindrónmobilinternet

Eljött a pillanat: Putyin kiadta az utasítást

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Az orosz–ukrán háborúban jelentős szerep hárul a támadó drónokra, amit mindkét fél előszeretettel vet be százas nagyságrendben. Mivel Ukrajna már mélyen oroszországi célpontokat is sikerrel támad, az országban korlátozták a mobilinternetet, és így számos orosz állampolgár alapvető online szolgáltatásokhoz sem fért hozzá. Putyin most elrendelte, hogy az FSZB dolgozza ki a legfontosabb internetes szolgáltatásokhoz való hozzáférés módját.

Magyar Nemzet
2026. 06. 01. 10:34
Vlagyimir Putyin az internetszolgáltatások helyreállítására utasította az FSZB-t Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kormánynak az FSZB-vel közösen biztosítania kell a legfontosabb szolgáltatások zavartalan működését, beleértve az egészségügyi ellátási rendszereket, az állami és önkormányzati szolgáltatások portálját, a szövetségi információs rendszert, a fizetési rendszereket, valamint az állampolgárok hozzáférését ezekhez a szolgáltatásokhoz

 – áll a Kreml honlapján közzétett dokumentumban. Az ezzel kapcsolatos jelentést július 1-jéig kell benyújtania Mihail Misusztyin miniszterelnöknek és Alekszandr Bortnyikovnak, az FSZB igazgatójának.

Mélységi ukrán támadások Oroszország ellen

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a modern hadviselés a szemünk előtt, az orosz–ukrán háborúban változott meg. A drónok jelentik az új fejezetet a háborúk történetében, amik más fegyverekhez képest rendkívül olcsón előállíthatók, ráadásul – mivel a drónok elleni védekezés még gyerekcipőben jár – nagy sikerrel vethetők be ellenséges célpontok ellen. Hosszú hónapok óta sorra érkeznek ukrán dróntámadásokról bejelentések, amelyek Oroszország belsejéből, akár több ezer kilométerre az ukrán határtól történtek. A támadások célpontjai főként ipari központok és olajfinomítók – aminek célja, hogy Oroszország számára megnehezítse a háború további finanszírozását.

Május 31-én is ukrán drónrajok támadták Oroszországot, többek között a szaratovi olajfinomítót is találat érte, ami hatalmas füsttel járó tüzet okozott. Az orosz védelmi minisztérium közlése alapján a légvédelem vasárnap összesen 216 ukrán drónt semmisített meg vagy fogott el az ország felett.

 

add-square Orosz–ukrán háború

Macron csapást mért Oroszországra + videó

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekballiberális oldal

A legszegényebb…

Bayer Zsolt avatarja

…aki mindent elhisz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu