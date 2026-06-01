Eljött a pillanat: Putyin kiadta az utasítást

A kormánynak az FSZB-vel közösen biztosítania kell a legfontosabb szolgáltatások zavartalan működését, beleértve az egészségügyi ellátási rendszereket, az állami és önkormányzati szolgáltatások portálját, a szövetségi információs rendszert, a fizetési rendszereket, valamint az állampolgárok hozzáférését ezekhez a szolgáltatásokhoz

– áll a Kreml honlapján közzétett dokumentumban. Az ezzel kapcsolatos jelentést július 1-jéig kell benyújtania Mihail Misusztyin miniszterelnöknek és Alekszandr Bortnyikovnak, az FSZB igazgatójának.

Mélységi ukrán támadások Oroszország ellen

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a modern hadviselés a szemünk előtt, az orosz–ukrán háborúban változott meg. A drónok jelentik az új fejezetet a háborúk történetében, amik más fegyverekhez képest rendkívül olcsón előállíthatók, ráadásul – mivel a drónok elleni védekezés még gyerekcipőben jár – nagy sikerrel vethetők be ellenséges célpontok ellen. Hosszú hónapok óta sorra érkeznek ukrán dróntámadásokról bejelentések, amelyek Oroszország belsejéből, akár több ezer kilométerre az ukrán határtól történtek. A támadások célpontjai főként ipari központok és olajfinomítók – aminek célja, hogy Oroszország számára megnehezítse a háború további finanszírozását.