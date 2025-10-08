Az ukrán drónok rendre ott csapnak le, ahol Oroszország nem számít rá

Oroszország egyre több dróntámadásról számol be, amelyek az ország mélyén történnek – némelyik a határtól kétezer kilométerre –, ami jelentős kihívás elé állítja az ország légvédelmét és a háború kiterjedését jelzi előre. Többek között drónokat észleltek az Urál-hegység ipari központjaiban és a szibériai, olajban gazdag Tyumeny régióban is – írja a Bloomberg.

Egyre több dróntámadásról érkezik bejelentés mélyen Oroszország belsejéből

Fotó: YURIY DYACHYSHYN / AFP

Nem csak Oroszország határainál folynak a harcok

Ukrajna 2024 végén közölte, hogy drónjai akár 1800 kilométeres távolságban lévő orosz célpontokat is képesek elérni.

Hivatalosan az orosz hatóságok egyik nagy hatótávolságú támadást sem tulajdonították Ukrajnának és Kijev sem vállalta ezekért a dróncsapásokért a felelősséget – így nagy a bizonytalanság az Oroszország belsejében történt csapások körül.

Az ukrán nagy hatótávolságú drónok egyre hatékonyabban működnek

– írta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közösségi oldalán, miután az ukrán biztonsági szolgálat vezetőjével, Vaszil Maljukkal találkozott. Ekkor az is elhangzott, hogy jelentős eredményeket értek el az orosz légvédelmi rendszerek megsemmisítésében.

Szerdán a Moszkvától mintegy 1700 kilométerre keletre fekvő szverdlovszki terület több ipari vállalata különféle óvintézkedéseket vezetett be a dróntámadások fenyegetése miatt – közölte a helyi hatóság a Telegramon. A helyi sajtó szerint ezek között szerepelt a dolgozók evakuálása és a mobilinternet-hozzáférés korlátozása, bár egyelőre nem világos, hogy tényleges támadás történt-e a térségben.

A hét elején tisztviselők közölték, hogy három drónt semmisítettek meg Tyumeny városának egyik ipari létesítményénél, amely mintegy kétezer kilométerre található az ukrán határtól. A helyi média szerint a légvédelmi rendszerek működésbe léptek egy közeli olajfinomító környékén.

A hatótávolság növelése lehetővé teszi Ukrajna számára, hogy Oroszország mélyén is több célpontot veszélyeztessen, és tovább nehezíti Moszkva számára a légvédelem megszervezését

– mondta Douglas Barrie, a Nemzetközi Stratégiai Tanulmányok Intézetének katonai repüléssel foglalkozó vezető kutatója.