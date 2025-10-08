orosz-ukrán háborúOroszországukrán dróntámadásZelenszkijdrón

Az ukrán drónok rendre ott csapnak le, ahol Oroszország nem számít rá

Egyre több dróntámadásról érkezik bejelentés mélyen Oroszország belsejéből, akár több mint kétezer kilométerre az ukrán határtól. A támadások célpontjai főként ipari központok és olajfinomítók, miközben Kijev hivatalosan ezekért nem vállalja a felelősséget. A drónok megnövekedett hatótávolsága új kihívást jelent az oroszországi légvédelem számára, és a háború kiterjedését jelezheti előre.

Magyar Nemzet
2025. 10. 08. 17:08
A drónok átírják a modern hadviselés szabályait (Fotó: AFP) Fotó: YURIY DYACHYSHYN Forrás: AFP
Oroszország egyre több dróntámadásról számol be, amelyek az ország mélyén történnek – némelyik a határtól kétezer kilométerre –, ami jelentős kihívás elé állítja az ország légvédelmét és a háború kiterjedését jelzi előre. Többek között drónokat észleltek az Urál-hegység ipari központjaiban és a szibériai, olajban gazdag Tyumeny régióban is – írja a Bloomberg.

Fotó: YURIY DYACHYSHYN / AFP

Nem csak Oroszország határainál folynak a harcok

Ukrajna 2024 végén közölte, hogy drónjai akár 1800 kilométeres távolságban lévő orosz célpontokat is képesek elérni. 

Hivatalosan az orosz hatóságok egyik nagy hatótávolságú támadást sem tulajdonították Ukrajnának és Kijev sem vállalta ezekért a dróncsapásokért a felelősséget – így nagy a bizonytalanság az Oroszország belsejében történt csapások körül.

Az ukrán nagy hatótávolságú drónok egyre hatékonyabban működnek

– írta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közösségi oldalán, miután az ukrán biztonsági szolgálat vezetőjével, Vaszil Maljukkal találkozott. Ekkor az is elhangzott, hogy jelentős eredményeket értek el az orosz légvédelmi rendszerek megsemmisítésében. 

Szerdán a Moszkvától mintegy 1700 kilométerre keletre fekvő szverdlovszki terület több ipari vállalata különféle óvintézkedéseket vezetett be a dróntámadások fenyegetése miatt – közölte a helyi hatóság a Telegramon. A helyi sajtó szerint ezek között szerepelt a dolgozók evakuálása és a mobilinternet-hozzáférés korlátozása, bár egyelőre nem világos, hogy tényleges támadás történt-e a térségben.

A hét elején tisztviselők közölték, hogy három drónt semmisítettek meg Tyumeny városának egyik ipari létesítményénél, amely mintegy kétezer kilométerre található az ukrán határtól. A helyi média szerint a légvédelmi rendszerek működésbe léptek egy közeli olajfinomító környékén.

A hatótávolság növelése lehetővé teszi Ukrajna számára, hogy Oroszország mélyén is több célpontot veszélyeztessen, és tovább nehezíti Moszkva számára a légvédelem megszervezését

 – mondta Douglas Barrie, a Nemzetközi Stratégiai Tanulmányok Intézetének katonai repüléssel foglalkozó vezető kutatója.

Szeptember közepe óta két helyszínen is lelőttek drónokat az Urál-hegységben, a Perm régióban. A célpontok között volt egy jelentős ammónium-nitrát gyártó üzem Bereznikiben – ez a robbanóanyagok kulcsfontosságú összetevője –, valamint a Gubakhában működő Metafrax Chemicals vegyi üzem.

Ilyen távolságra elérhetnek Ukrajnából

 – mondta Denis Fedutinov, Moszkvában élő drónszakértő. Ugyanakkor hozzátette, minél mélyebbre hatolnak a drónok Oroszország területén, annál nagyobb annak az esélye, hogy nem Ukrajnából indították őket. Júniusban Ukrajna látványos támadássorozatot hajtott végre Oroszország-szerte, amikor teherautókba rejtett drónokkal stratégiai repülőtereket támadott egészen Kelet-Szibériáig.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy stratégiát váltott Oroszország, kemény télre készülhet Ukrajna.

Borítókép: A drónok átírják a modern hadviselés szabályait (Fotó: AFP)

