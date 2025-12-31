Hamiltont már a többi pilóta és csapatfőnök lehúzza, Norris is lemaradt

Az elmúlt néhány évvel ellentétben idén óriási csatában dőlt el a világbajnoki cím sorsa, Lando Norris, Max Verstappen és Oscar Piastri az utolsó futam leintéséig harcban volt a végső győzelemért. Végül Norris fejére került a korona, aki két ponttal zárt Verstappen és 13-mal Piastri előtt. A McLaren britjének sikere a kiemelkedő autóját tekintve nem meglepő, ugyanakkor a vártnál nehezebb volt az útja a titulusig, a jó kezdés után megtorpant, és csak az idény hajrájában vette el az első helyet esélytelenebbnek tartott csapattársától, Piastritól, miközben Verstappen fekete lóként, az év első felében gyengécske Red Bull-lal majdnem elhappolta a duótól a vb-címet.
Olyannyira, hogy a holland többször győzött, szám szerint nyolcszor, miközben a közvetlen riválisainak csak hét-hét siker jutott – Sebastian Vettel 2012-es diadala óta először fordult elő, hogy valaki ilyen kevés győzelemmel legyen világbajnok.
Verstappen ötödször az élen, Norris lemaradt a trónról
Míg Verstappen szerint ő a McLarenben ülve már jóval előbb bebiztosította volna a címet, amin Norris csak mosolyogni tudott, alighanem a többi pilóta és a csapatfőnökök is egyetértettek a négyszeres világbajnokkal, mert a már megszokott év végi szavazáson mindkét csoport Verstappent kiáltotta ki a legjobbnak, aki zsinórban ötödször végzett az élen.
Íme a rangsor a csapatfőnökök szavazatai alapján:
Ők pedig a pilóták választottjai:
Hamilton kiszorult a legjobbak közül
A szavazás az F1-es pontrendszernek megfelelően történt, a pilóták magukat is megnevezhették a legjobbként, viszont a választásuk titokban maradt. A csapatfőnökök közül a Red Bullt irányító Laurent Mekies és a ferraris Frédéric Vasseur nem élt a szavazati jogával, míg a versenyzők közül Lance Stroll (Aston Martin), Cunoda Juki (Red Bull), Nico Hülkenberg (Sauber) és Lewis Hamilton (Ferrari) maradt ki. Utóbbit, az olaszokkal az első idényében szenvedő Forma–1-es rekordbajnokot egyik csoport sem sorolta a legjobb tízbe, ilyesmi még egyszer sem történt meg a brittel a szavazás létrejötte óta.
