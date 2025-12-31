Hamiltont már a többi pilóta és csapatfőnök lehúzza, Norris is lemaradt

Az elmúlt néhány évvel ellentétben idén óriási csatában dőlt el a világbajnoki cím sorsa, Lando Norris, Max Verstappen és Oscar Piastri az utolsó futam leintéséig harcban volt a végső győzelemért. Végül Norris fejére került a korona, aki két ponttal zárt Verstappen és 13-mal Piastri előtt. A McLaren britjének sikere a kiemelkedő autóját tekintve nem meglepő, ugyanakkor a vártnál nehezebb volt az útja a titulusig, a jó kezdés után megtorpant, és csak az idény hajrájában vette el az első helyet esélytelenebbnek tartott csapattársától, Piastritól, miközben Verstappen fekete lóként, az év első felében gyengécske Red Bull-lal majdnem elhappolta a duótól a vb-címet.

Verstappené lett a képzeletbeli trófea Norris helyett Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Olyannyira, hogy a holland többször győzött, szám szerint nyolcszor, miközben a közvetlen riválisainak csak hét-hét siker jutott – Sebastian Vettel 2012-es diadala óta először fordult elő, hogy valaki ilyen kevés győzelemmel legyen világbajnok.

Verstappen ötödször az élen, Norris lemaradt a trónról

Míg Verstappen szerint ő a McLarenben ülve már jóval előbb bebiztosította volna a címet, amin Norris csak mosolyogni tudott, alighanem a többi pilóta és a csapatfőnökök is egyetértettek a négyszeres világbajnokkal, mert a már megszokott év végi szavazáson mindkét csoport Verstappent kiáltotta ki a legjobbnak, aki zsinórban ötödször végzett az élen.

Íme a rangsor a csapatfőnökök szavazatai alapján: Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) George Russell (Mercedes) Fernando Alonso (Aston Martin) Carlos Sainz (Williams) Charles Leclerc (Ferrari) Oliver Bearman (Haas) Isack Hadjar (RB) Nico Hülkenberg (Sauber) Ők pedig a pilóták választottjai: Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) George Russell (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Carlos Sainz (Williams) Fernando Alonso (Aston Martin) Alexander Albon (Williams) Oliver Bearman (Haas) Isack Hadjar (RB)

Hamilton kiszorult a legjobbak közül

A szavazás az F1-es pontrendszernek megfelelően történt, a pilóták magukat is megnevezhették a legjobbként, viszont a választásuk titokban maradt. A csapatfőnökök közül a Red Bullt irányító Laurent Mekies és a ferraris Frédéric Vasseur nem élt a szavazati jogával, míg a versenyzők közül Lance Stroll (Aston Martin), Cunoda Juki (Red Bull), Nico Hülkenberg (Sauber) és Lewis Hamilton (Ferrari) maradt ki. Utóbbit, az olaszokkal az első idényében szenvedő Forma–1-es rekordbajnokot egyik csoport sem sorolta a legjobb tízbe, ilyesmi még egyszer sem történt meg a brittel a szavazás létrejötte óta.