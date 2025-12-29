Michael SchumacherbalesetForma-1évforduló

Már tizenkettő éve, hogy megtörtént a baj Michael Schumacherrel, 2025-ben sem kaptunk pozitív híreket

Fájdalmas évforduló december 29-e. Ma történt 12 éve, hogy a Forma–1 hétszeres világbajnoka, Michael Schumacher síbalesetet szenvedett a téli szünetben az Alpok egyik pályáján. Felelevenítettük, hogy mi történt a Schumacher család körül 2025-ben. Súlyos botrányok mellett félinformációk Schumacher állapotáról, amelynek igazságtartalma minden bizonnyal nem sok.

Magyar Nemzet
2025. 12. 29. 9:09
Michael Schumacher a Forma–1 egyik legsikeresebb autóversenyzője, de a nyilvánosság már lehet sosem láthatja őt
Michael Schumacher a Forma–1 egyik legsikeresebb autóversenyzője, de a nyilvánosság már lehet sosem láthatja őt Fotó: FIRO SPORTPHOTO/ Forrás: augenklick/firo Sportphoto
2013. december 29-én történt Michael Schumacher súlyos síbalesete, s azóta is rejtély övezi a hétszeres világbajnok egészségügyi állapotát. Tizenkettő éve már, hogy a Forma–1 egyik legnagyobb legendája az egyik csúszás közben a fejét beverte egy sziklába az Alpokban. A mai napig feldolgozhatatlan, hogy mindez hogyan történhetett meg. Schumacher a baleset után agyvérzést kapott, állapota kritikusra fordult és meg is kellett műteni, de továbbra is mesterséges kómában maradt. Schumachert 2014 szeptemberében engedték ki a kórházból, azóta viszont csak meg nem erősített források számolnak be arról, hogy milyen állapotban van a német autóversenyző, miután családja teljes hírzárlatot rendelt el az ügyben.

Az Alpok egyik francia sípályája Méribel közelében, ettől nem messze történt Michael Schumacher síbalesete
Az Alpok egyik francia sípályája Méribel közelében, ettől nem messze történt Michael Schumacher síbalesete  Fotó: DPA/David Ebener

Az Origo elevenítette fel az évforduló kapcsán, hogy 2025-ben milyen hírek érkeztek Schumacher állapotáról, ezeket persze egytől egyig érdemes fenntartásokkal kezelni. 

Súlyos per rázta meg a Schumacher családot

Még évekkel ezelőtt történt, hogy egy merevlemez eltűnt, amely minden bizonnyal Michael Schumacher privát képeit és orvosi aktáit tartalmazta. A zsarolók ezzel álltak elő, és 15 millió eurót kértek a családtól, egyéb esetben nyilvánossá tették volna a képeket. 

A perben aztán 2025-ben történt fordulat, amikor eltűnt a koronatanú. 

Az ügyben érintett volt a Schumacher család korábbi biztonsági főnöke is, azonban nem Markus Fritsche, hanem a segítője, Yilmaz Tozturkan tett beismerő vallomást az ügyben. Végül Tozturkan kapott három év börtönbüntetést, Fritsche két év felfüggesztettel megúszta.   

A Schumacher család enyhének találta az ítéletet, főleg, hogy a vádlott lakásának átkutatása után is hiányoztak még felvételek. 

Súlyos botrány a Schumacher-házban

Aztán októberben egy ausztrál autóversenyzőt, Mick Schumacher közeli ismerősét vádolták meg, hogy 2019-ben megerőszakolt egy ápolónőt. Az állítólagos bűncselekmény helyszíne pedig a hétszeres Forma–1-es világbajnok Michael Schumacher családi háza a svájci Gland településen. A vádirat szerint 2019 novemberében egy hosszú munkanap után az ápolónő a ház biliárdszobájában találkozott a vádlottal és két másik alkalmazottal. A társaság vodkás koktélokat ivott, a nő pedig rosszul lett és elvesztette az eszméletét. Ketten, köztük a vádlott a személyzeti szobák egyikébe vitték, lefektették, majd magára hagyták. A vád szerint azonban a vádlott ezután visszatért a szobába, és kétszer is szexuálisan bántalmazta a védekezésre képtelen nőt. Másnap az áldozat semmire sem emlékezett, de fizikai jelek és bizonyos üzenetváltások megerősítették benne a gyanút, hogy megerőszakolták.

Az említett autóversenyző Ausztráliába menekült. A sportoló jelenleg kiadatásra vár, mivel Ausztrália és Svájc között kiadatási egyezmény van érvényben. Az ügyészek szerették volna kihallgatni a vádlottat a bíróságon, de most nem tudták megtalálni.

Michael Schumacher svájci birtokának egy része
Michael Schumacher svájci birtokának egy része. Fotó: Europress/AFP/Fabrice Coffrini

Életjeleket adott Michael Schmuacher, de bizakodni így sem lehet

A súlyos botrány után a családnak felüdülés volt, amikor Schumacher lánya, Gina-Maria Schumacher életet adott első gyermekének, Millie-nek.  

Ezután jött a szenzációs hír áprilisban, amikor a hétszeres világbajnok aláírása is rákerült arra a sisakra, amellyel a demencia elleni küzdelmet szerették volna segíteni az F1-es világbajnokok. Ez abból a szempontból volt fejlemény, mert Schumacher közvetlen közelébe nagyon kevés embert engedett az orvosi csapat, illetve felesége, Corinna. A hírek szerint Jean Todt és a Schumacherrel ötször is vb-címet ünneplő Ross Brawn látogatta a versenyzőt, míg a L’Équipe munkatársa, Stéfan L’Hermitt írta meg, hogy némi előrelépés történt Schumacher egészsége kapcsán.

Végső soron viszont mindenkit egy dolog érdekel: a nyilvánosság fogja-e még látni Michael Schumachert? Richard Hopkins, Schumacher korábbi barátja nem nyugtatta meg a közvéleményt a Sportbible-nek adott nyilatkozatában.

Úgy tudom, van egy finn orvosa, egy személyi orvosa. Nem hiszem, hogy újra látni fogjuk Michaelt. Kissé kellemetlenül érzem magam, amikor az állapotáról beszélek, mert a család – jogos okokból – titokban akarja tartani.

Míg Félix Görner, az F1-es pályafutását közelről figyelő újságíró szerint Schumacher nagyon ki van téve a gondozóknak, szavakkal nem tudja magát kifejezni. 

A 2025-ös év nem volt csendes a Michael Schumacher család körül, azonban a legfontosabb ügyben, a hétszeres világbajnok egészségügyi állapota körül továbbra is hatalmas a hallgatás. 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

