Már tizenkettő éve, hogy megtörtént a baj Michael Schumacherrel, 2025-ben sem kaptunk pozitív híreket

2013. december 29-én történt Michael Schumacher súlyos síbalesete, s azóta is rejtély övezi a hétszeres világbajnok egészségügyi állapotát. Tizenkettő éve már, hogy a Forma–1 egyik legnagyobb legendája az egyik csúszás közben a fejét beverte egy sziklába az Alpokban. A mai napig feldolgozhatatlan, hogy mindez hogyan történhetett meg. Schumacher a baleset után agyvérzést kapott, állapota kritikusra fordult és meg is kellett műteni, de továbbra is mesterséges kómában maradt. Schumachert 2014 szeptemberében engedték ki a kórházból, azóta viszont csak meg nem erősített források számolnak be arról, hogy milyen állapotban van a német autóversenyző, miután családja teljes hírzárlatot rendelt el az ügyben.

Az Alpok egyik francia sípályája Méribel közelében, ettől nem messze történt Michael Schumacher síbalesete Fotó: DPA/David Ebener

Az Origo elevenítette fel az évforduló kapcsán, hogy 2025-ben milyen hírek érkeztek Schumacher állapotáról, ezeket persze egytől egyig érdemes fenntartásokkal kezelni.

Súlyos per rázta meg a Schumacher családot

Még évekkel ezelőtt történt, hogy egy merevlemez eltűnt, amely minden bizonnyal Michael Schumacher privát képeit és orvosi aktáit tartalmazta. A zsarolók ezzel álltak elő, és 15 millió eurót kértek a családtól, egyéb esetben nyilvánossá tették volna a képeket.

A perben aztán 2025-ben történt fordulat, amikor eltűnt a koronatanú.

Az ügyben érintett volt a Schumacher család korábbi biztonsági főnöke is, azonban nem Markus Fritsche, hanem a segítője, Yilmaz Tozturkan tett beismerő vallomást az ügyben. Végül Tozturkan kapott három év börtönbüntetést, Fritsche két év felfüggesztettel megúszta.

A Schumacher család enyhének találta az ítéletet, főleg, hogy a vádlott lakásának átkutatása után is hiányoztak még felvételek.

Súlyos botrány a Schumacher-házban

Aztán októberben egy ausztrál autóversenyzőt, Mick Schumacher közeli ismerősét vádolták meg, hogy 2019-ben megerőszakolt egy ápolónőt. Az állítólagos bűncselekmény helyszíne pedig a hétszeres Forma–1-es világbajnok Michael Schumacher családi háza a svájci Gland településen. A vádirat szerint 2019 novemberében egy hosszú munkanap után az ápolónő a ház biliárdszobájában találkozott a vádlottal és két másik alkalmazottal. A társaság vodkás koktélokat ivott, a nő pedig rosszul lett és elvesztette az eszméletét. Ketten, köztük a vádlott a személyzeti szobák egyikébe vitték, lefektették, majd magára hagyták. A vád szerint azonban a vádlott ezután visszatért a szobába, és kétszer is szexuálisan bántalmazta a védekezésre képtelen nőt. Másnap az áldozat semmire sem emlékezett, de fizikai jelek és bizonyos üzenetváltások megerősítették benne a gyanút, hogy megerőszakolták.