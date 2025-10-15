Nemi erőszak történhetett Michael Schumacher házában, egy autóversenyzőt vádolnak!

Rendkívüli

Egy ausztrál autóversenyzőt, Mick Schumacher közeli ismerősét azzal vádolják, hogy 2019-ben megerőszakolt egy ápolónőt. Az állítólagos bűncselekmény helyszíne pedig a hétszeres Forma–1-es világbajnok Michael Schumacher családi háza a svájci Gland településen. A tárgyalást eredetileg szerdára tűzték ki a Vaud kantonbeli bíróságon, ám a vádlott hónapok óta nem ad életjelet magáról.

2025. 10. 15. 15:46
Michael Schumacher svájci birtokának egy része Fotó: Europress/AFP/Fabrice Coffrini
Amint arról ma a svájci 24heures beszámolt és terjed a nemzetközi sajtóban is, a sértett egy, a harmincas éveiben járó nő, aki Michael Schumacher birtokán dolgozott, és annak az orvosi csapatnak volt tagja, amely a 2013-as síbalesetben súlyosan megsérült hétszeres Formula–1-es világbajnok otthoni ápolását biztosította. A vádlott egy akkoriban szintén a nemzetközi autósportban versenyző ausztrál pilóta, aki az F1-es legenda fia, Mick Schumacher baráti köréhez tartozott, és rendszeresen megfordult a család glandi otthonában.

Michael Schumacher háza Glandben
Michael Schumacher háza Glandben Forrás: 24heures

A vádirat szerint 2019 novemberében egy hosszú munkanap után az ápolónő a ház biliárdszobájában találkozott a vádlattal és két másik alkalmazottal. A társaság vodkás koktélokat ivott, a nő pedig rosszul lett és elvesztette az eszméletét. Ketten, köztük a vádlott a személyzeti szobák egyikébe vitték, lefektették, majd magára hagyták. A vád szerint azonban a vádlott ezután visszatért a szobába, és kétszer is szexuálisan bántalmazta a védekezésre képtelen nőt. Másnap az áldozat semmire sem emlékezett, de fizikai jelek és bizonyos üzenetváltások megerősítették benne a gyanút, hogy megerőszakolták. S a vádlott SMS-ben állítólag elárulta magát.

Az ápolónő csak 2022 januárjában, két évvel később tett feljelentést. Ez a késlekedés – a szakértők szerint – nem szokatlan szexuális erőszak esetén, hiszen sok áldozatnak hosszú időre van szüksége ahhoz, hogy feldolgozza a történteket és jogi lépéseket tegyen. A nő időközben elveszítette állását a Schumacher-villában, bár állítása szerint kifogástalanul végezte munkáját.

Michael Schumacher családjának semmilyen szerepe nincs az ügyben

A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a Schumacher családnak semmilyen szerepe nincs az ügyben: sem Michael, sem felesége, sem gyermekeik nem voltak jelen a feltételezett bántalmazás idején, és egyiküket sem hallgatták meg a nyomozás során. A család kommunikációs irodája nem reagált a sajtó megkereséseire. A tárgyalást eredetileg szerdára tűzték ki a Vaud kantonbeli bíróságon, ám a vádlott hónapok óta nem ad életjelet magáról. Pedig korábban együttműködött a hatóságokkal: 2024-ben még Ausztráliából is Svájcba utazott, hogy vallomást tegyen, és akkor azt állította, a kapcsolat beleegyezésen alapult. Ha a bíróság megállapítja, hogy a vádlott nem jelenik meg, a tárgyalást elhalaszthatják. Az olyan esetek, amikor az eljárás távollévő vádlottal folytatódik, rendkívül ritkák Svájcban.

Az áldozat jogi képviselője, Patrick Michod, valamint a vádlott ügyvédje, Luc Vaney sem kívánt nyilatkozni. A Schumacher család részéről sem érkezett hivatalos kommentár.

A vádlottról annyit lehet tudni, hogy majdnem harmincéves ausztrál állampolgár, az autóversenyzés világában él, együléses versenyautókat vezet. Jelenleg azonban nem versenyez, doppingolás miatt felfüggesztették az engedélyét. 2019 előtt megpróbált bekerülni a Forma–1-be, de nem járt sikerrel. Akkoriban Mick Schumacherrel barátkozott, és az európai versenyei között gyakran szállt meg a család birtokán. Mick Schuacher később, 2021-ben és 2022-ben teljes szezont teljesített a Forma–1-es Haas csapatban.

 

Michael Schumacher birtoka Svájcban:


 

