Ez volt a tragikus sorsú Michael Schumacher pályafutásának egyik legszebb napja

A 17 futamból álló 2000-es Forma–1-es vb-sorozat a 16. állomásán, Japánban fordulóponthoz érkezett. Az évet három futamgyőzelemmel indító, ám a pontversenyben az augusztusi Magyar Nagydíj után az előző két esztendőben világbajnoki címet nyert Mika Häkkinen mögé szorult Michael Schumacher a japán forduló előtt, az Egyesült Államokban nyert, finn riválisa viszont technikai hiba miatt kiesett, így a német nyolcpontnyi előnnyel érkezett Ázsiába. Ez abban a rendszerben, amikor az első helyért tíz, a második helyezésért pedig hat pont járt, komoly fórnak számított.

Mika Häkkinen (balra) és Michael Schumacher egyaránt kétszeres világelső volt a 2000-es évad kezdete előtt (Fotó: AFP/Patrick Hertzog)

A szintén kétszeres vb-első, 1994-ben és 1995-ben is a Benetton-istálló versenyzőjeként győzedelmeskedő Schumacher és Häkkinen párviadalának külön pikantériát adott az előző két év. Häkkinen ’98-ban az utolsó, meglehetősen drámai japán futamon tudta elnyerni első címét Schumacherrel szemben, ’99-ben viszont a német lábtörése miatt annak akkori csapattársa, Eddie Irvine ellenében hódította el a serleget. Az alacsonyabb szériákban fiatal koruk óta egymás ellen versenyző bajnokesélyesek harmadik éve vívtak ádáz harcot egymással, ez pedig 2000. október 8-án, Szuzukában csúcsosodott ki. A japán hétvége előtt egyszerű volt a képlet: ha Schumacher nyer, behozhatatlan pontelőnyre tesz szert, ha viszont Häkkinen, akkor a döntés a 17., malajziai hétvégére marad. Az előzmények a tétnek megfelelően alakultak: az időmérőn mindössze kilenc ezred döntött Michael Schumacher javára, aki így ellenfele elől várhatta a rajtjelet.

Odalett Michael Schumacher előnye, Häkkinen hamar előzött

A Ferrari földjén, Itáliában felfokozott várakozás előzte meg a döntőnek ígérkező összecsapást. Az olaszoknál szinte vallásként tisztelt legendás olasz istálló akkor már 21 éve nem nyert egyéni vb-címet – pedig a patinás, ám akkoriban meglehetősen középszerű csapathoz 1996-ban szerződött Schumacher révén 1997-ben és 1998-ban is a legutolsó nagydíjon maradt le róla, akárcsak 1999-ben Irvine-nal –, és Jody Scheckter 1979-es sikere után már igencsak ki volt éhezve a diadalra. A csapatfőnök, a Scumachert szinte fiaként szerető Jean Todt, a stratégiai zseni, Ross Brawn és a német sztárpilóta sikertriója már évek óta együtt dolgozott, de az utolsó lépés valahogy nem akart összejönni.