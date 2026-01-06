Venezuela: az instabilitás mélyülésére figyelmeztetett az ENSZ-főtitkár

Guterres elismételte továbbá azon aggodalmakat is, amelyek szerint az Egyesült Államok venezuelai művelete nincs összhangban a nemzetközi joggal és az ENSZ alapokmányával.

Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok nem visel háborút Venezuelával szemben. „Ahogy azt Marco Rubio külügyminiszter is bejelentette, nem folyik háború Venezuela és népe ellen. Nem tartjuk megszállás alatt az országot” – mondta. „Ez egy igazságszolgáltatási művelet volt” – tette hozzá.

Waltz szerint Donald Trump amerikai elnök esélyt adott a diplomáciának.

Hangsúlyozta, hogy az amerikai erők „egy kábítószerkereskedőt” vettek őrizetbe, akit „az amerikai nép ellen az utóbbi 15 évben elkövetett bűncselekmények miatt” állítanak bíróság elé.

Maduro nem csak egy kábítószerkereskedelemmel vádolt személy. Illegitim elnök volt

– hangoztatta.

Vaszilij Nyebenzja, Oroszország állandó ENSZ-képviselője kijelentette, hogy Oroszország határozottan elítéli az Egyesült Államoknak a nemzetközi jog minden normáját sértő „fegyveres agresszióját” Venezuela ellen. Az orosz diplomata szerint Washington fellépése Venezuela elnökével szemben annak hírnöke, hogy visszatérünk „a jogtalanság, a káosz és az amerikai hatalmi dominancia korszakához”.

Nyebenzja szerint a nemzetközi közösség nem engedheti az Egyesült Államoknak, hogy megszilárdítsa magát egyfajta legfőbb döntőbíró szerepében, „akinek kizárólagos joga van arra, hogy más országok ügyeibe beavatkozzon, meghatározza a bűnösöket, büntetést szabjon ki és azt végre is hajtsa tekintet nélkül a nemzetközi jogkörök, szuverenitás és be nem avatkozás fogalmaira”.

„Különösen megdöbbentő az a példátlan cinizmus, amellyel Washington még csak meg sem próbálta leplezni bűnös művelete valódi céljait, vagyis a venezuelai természeti kincsek feletti korlátlan ellenőrzés megszerzését és hegemóniára törekvő ambícióinak érvényesítését Latin-Amerikában” – mondta.

Így Washington új lendületet ad a neokolonializmusnak és az imperializmusnak, amelyet a régió népei és a globális dél országai is újfent határozottan elutasítottak

– tette hozzá.