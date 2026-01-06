Rendkívüli

Meghalt Tarr Béla

enszAntónio Guterresvenezuela

Venezuela: az instabilitás mélyülésére figyelmeztetett az ENSZ-főtitkár

António Guterres az ENSZ Biztonsági Tanácsában figyelmeztetett a venezuelai instabilitás regionális következményeire, és a békés megoldások támogatását hangsúlyozta. Az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete, Mike Waltz szerint nem háborúról, hanem igazságszolgáltatási műveletről volt szó, amelyet Donald Trump kormánya a diplomácia kimerítése után hajtott végre. Oroszország ENSZ-képviselője, Vaszilij Nyebenzja fegyveres agressziónak nevezte az amerikai fellépést, míg Kína és Venezuela szintén a nemzetközi jog megsértéséről beszélt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 06. 11:59
António Guterres és Nicolás Maduro Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Venezuelában kialakult instabilitás mélyülésétől óvott hétfőn António Guterres ENSZ-főtitkár, hozzátéve, hogy a világszervezet üdvözöl és támogat minden olyan törekvést, amely békés megoldást teremt a venezuelai nép számára. A főtitkár az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) ülésén aggodalmának adott hangot amiatt, hogy a venezuelai események hatással lehetnek az egész térségre, valamint figyelmeztetett arra, hogy precedents teremthetnek más országok számára is az államközi kapcsolatokban.

António Guterres ENSZ-főtitkár aggodalmát fejezte ki.
António Guterres ENSZ-főtitkár Fotó: AFP

Guterres elismételte továbbá azon aggodalmakat is, amelyek szerint az Egyesült Államok venezuelai művelete nincs összhangban a nemzetközi joggal és az ENSZ alapokmányával.

Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok nem visel háborút Venezuelával szemben. „Ahogy azt Marco Rubio külügyminiszter is bejelentette, nem folyik háború Venezuela és népe ellen. Nem tartjuk megszállás alatt az országot” – mondta. „Ez egy igazságszolgáltatási művelet volt” – tette hozzá.

Waltz szerint Donald Trump amerikai elnök esélyt adott a diplomáciának.

Hangsúlyozta, hogy az amerikai erők „egy kábítószerkereskedőt” vettek őrizetbe, akit „az amerikai nép ellen az utóbbi 15 évben elkövetett bűncselekmények miatt” állítanak bíróság elé. 

Maduro nem csak egy kábítószerkereskedelemmel vádolt személy. Illegitim elnök volt

 – hangoztatta.

Vaszilij Nyebenzja, Oroszország állandó ENSZ-képviselője kijelentette, hogy Oroszország határozottan elítéli az Egyesült Államoknak a nemzetközi jog minden normáját sértő „fegyveres agresszióját” Venezuela ellen. Az orosz diplomata szerint Washington fellépése Venezuela elnökével szemben annak hírnöke, hogy visszatérünk „a jogtalanság, a káosz és az amerikai hatalmi dominancia korszakához”.

Nyebenzja szerint a nemzetközi közösség nem engedheti az Egyesült Államoknak, hogy megszilárdítsa magát egyfajta legfőbb döntőbíró szerepében, „akinek kizárólagos joga van arra, hogy más országok ügyeibe beavatkozzon, meghatározza a bűnösöket, büntetést szabjon ki és azt végre is hajtsa tekintet nélkül a nemzetközi jogkörök, szuverenitás és be nem avatkozás fogalmaira”.

„Különösen megdöbbentő az a példátlan cinizmus, amellyel Washington még csak meg sem próbálta leplezni bűnös művelete valódi céljait, vagyis a venezuelai természeti kincsek feletti korlátlan ellenőrzés megszerzését és hegemóniára törekvő ambícióinak érvényesítését Latin-Amerikában” – mondta. 

Így Washington új lendületet ad a neokolonializmusnak és az imperializmusnak, amelyet a régió népei és a globális dél országai is újfent határozottan elutasítottak

 – tette hozzá.

Hangsúlyozta, hogy az amerikai katonai művelet megdöbbentette mindazokat, akik abban reménykedtek, hogy a Donald Trump vezette amerikai kormányzat a diplomáciát teszi meg munkássága alapelvének. Kína ENSZ-nagykövetének helyettese szintén határozottan elítélte az amerikai műveletet. 

Kína mélyen megdöbbent és határozottan elítéli az Egyesült Államok egyoldalú, törvénytelen és huligán cselekedeteit.

A venezuelai ENSZ-nagykövet kijelentette, hogy az Egyesült Államok jogalap nélküli illegális fegyveres támadást hajtott végre, amely sértette az ENSZ alapokmányát. Hozzátette, hogy a latin-amerikai ország intézményei rendben működnek, az alkotmányos rendet megőrizték, a kormány pedig ellenőrzést gyakorol az ország teljes területe felett.

Borítókép: António Guterres ENSZ-főtitkár és Nicolás Maduro venezuelai elnök (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekpolitika

Újra itthon; kis csokor titánbuzogány

Bayer Zsolt avatarja

Mazochista sajtószemle pihenés után.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu