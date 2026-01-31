Rendkívüli

Meghalt Fenyő Miklós

félévi bizonyítványgyermekteljesítménybizonyítványszakember

Hogyan segíthetünk gyermekünknek, ha nem úgy sikerült a félévi bizonyítvány vagy a felvételi, ahogyan szerette volna?

A félévi bizonyítvány kiosztása és a vele szinte egy időben zajló középiskolai felvételi sok családban feszült időszakot jelent. A jegyek és az esetleg kevésbé jó teljesítmény nemcsak a gyerekekben kelthetnek szorongást, hanem a szülőkben is kérdéseket vethetnek fel: vajon eleget tettünk, jól halad a gyermek, és mit árulnak el ezek az eredmények a jövőről?

Munkatársunktól
2026. 01. 31. 6:58
Illusztráció Fotó: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A szakemberek szerint fontos tudatosítani: a félévi értékelés és a felvételin elért pontszám nem végső ítélet, hanem egy adott időszak pillanatképe.

„A bizonyítvány és felvételin nyújtott teljesítmény nem mutatja meg teljes egészében a gyermek tudását, képességeit és fejlődését. Nem látszik benne, mennyit változott a gyermek magához képest, hogyan tanult meg alkalmazkodni az iskolai elvárásokhoz, vagy mennyi energiát fektetett a mindennapokba” – mondja Gál Beatrix, a Benedetto Gyermekvédelmi Szolgálat igazgatója.

Egy stabil családi háttérrel rendelkező gyermeknél is előfordulhat, hogy egy-egy megmérettetés gyengébben sikerül. Ilyenkor a túlzott számonkérés vagy a büntetés gyakran többet árt, mint használ.

A szakértők inkább azt javasolják, hogy a szülők próbálják megérteni az okokat: túlterheltség, motivációhiány, szorongás vagy épp egy iskolai, családi, baráti konfliktus is állhat a háttérben.

A legfontosabb az, hogy a szülők figyeljenek a gyermekükre, arra, hogy az érzelmi állapota miként alakul, mert ez mindenre hatással van. Egy konfliktusokkal teli időszak – akár tanárral, osztálytárssal, akár családtaggal – is oka lehet a teljesítményromlásnak. Hiszen a rosszabb teljesítmény sokszor annak a tünete, ami a gyermekben zajlik. Ha a szülő kellő figyelemmel fordul felé, akkor időben meg tudják beszélni a problémás helyzetet és javítani tudnak rajta

 – hangsúlyozza a gyermekvédelmi szakember.

A helyzet különösen érzékeny lehet a nevelőszülői családokban, ahol a gyerekek általában bizonytalanok, hiszen olyan megterhelő élethelyzetekből érkeznek, ami hosszú időre hatással lehet rájuk és az iskolai eredményeikre is „A nevelt gyermekeknél a tanulmányi teljesítmény legtöbbször szorosan összefügg az érzelmi biztonsággal. Ha a gyermek mer hibázni, kérdezni, és nem fél a kudarctól, az már komoly előrelépésnek számít – még akkor is, ha ez ez éppen nem tükröződik a jegyekben, vagy a felvételi pontokban” – emeli ki Gál Beatrix.

A Benedetto Gyermekvédelmi Szolgálat vezetője szerint az ilyen megméretések alkalmával érdemes a számok mögé nézni, hiszen akár már az is valódi eredmény lehet, ha a gyermek rendszeresen jár iskolába, végigcsinálta a félévet, fejlődött a figyelme vagy talált egy pedagógust, egy osztálytársat, akihez kapcsolódni tud. „Ezek azok az alapok, amelyekre később a tanulmányi siker is épülhet” – tette hozzá.

Mit tehetnek a szülők és nevelőszülők a gyakorlatban?

A szakértők szerint fontos, hogyha bizonyítványról, vizsga eredményekről van szó, a beszélgetés soha ne számonkéréssel induljon, hanem kérdésekkel. Érdemes megkérdezni a gyermeket, hogyan élte meg a félévet, mi volt számára nehéz, és miben érzi magát sikeresnek. Fontos, hogy a hangsúly az erőfeszítés elismerésén legyen, ne kizárólag az eredményen. Hasznos lehet a visszajelzések közös értelmezése is: mi az, ami már jól megy, és mi az, amin a következő félévben együtt lehet dolgozni. A szakemberek szerint kerülni kell az összehasonlítást más gyerekekkel, testvérekkel vagy korábbi önmagával, mert az fokozhatja a szorongást.

A legfontosabb üzenet, amit ilyenkor a szülők közvetíthetnek, az az, hogy nem a jegyek határozzák meg a gyermek értékét és nem befolyásolják a szeretetüket a gyermek iránt. Ha a gyermek érzi a biztonságot és a feltétel nélküli támogatást, akkor sokkal sikeresebben veszi majd a következő akadályokat, legyen az a második félév, vagy egy szóbeli vizsga

– fogalmaz Gál Beatrix.

A félévi bizonyítvány vagy a felvételin elért eredmény tehát nem végállomás, inkább iránytű, merre érdemes tovább indulni, min lehetne javítani. A fejlődés sokszor lassú, hullámzó és láthatatlan – de attól még nagyon is valós. És ebben a folyamatban a szülői jelenlét és támogató szeretet a legerősebb kapaszkodó a vér szerinti és a nevelőcsaládokban egyaránt.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekMoszkva

Robert C. Castel: Se kollektív Nyugat, se globális Dél

Robert C. Castel avatarja

A szövetségi valuta valódi értékének csupán a 7–18 százalékát éri.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu