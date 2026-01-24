andie macdowellüres fészeknappali

Mi marad, amikor a gyerekek kirepülnek? – Andie McDowell példája és hobbiötletek a folytatáshoz

Amikor a gyerekek kirepülnek, sok szülő számára hirtelen csendesebbé és üresebbé válik az élet. Az úgynevezett üres fészek szindróma azt az érzelmi állapotot jelöli, amikor a szülők egyszerre élnek meg hiányérzetet, bizonytalanságot és újrakezdési lehetőséget. Andie MacDowell története jó kiindulópont ahhoz, hogy megnézzük, miként találhatjuk meg újra önmagunkat ebben az időszakban és milyen hobbik segíthetnek a folytatásban.

Bogos Zsuzsanna
2026. 01. 24. 6:42
Forrás: Getty Images
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az üres fészek szindróma nemcsak veszteségérzés, hanem kérdés is: mit kezdünk azzal az idővel és energiával, amely eddig másokra irányult? A válasz sokszor meglepően egyszerű. 

üres fészek, üres fészek szindróma
(Fotó:  pexels/dabatepatfotos)

Amikor a gyerekek kirepülnek: Andie MacDowell őszinte vallomása az újrakezdésről

Andie MacDowell több interjúban is mesélt arról, hogy nehezen birkózott meg azzal az időszakkal, amikor a gyerekei kirepültek a családi fészekből. Kezdetben mély űrt és hiányt érzett, mivel a gyereknevelés nagyon fontos szerepet játszott életében. A korábban aktív, munkával és családi feladatokkal teli mindennapok hirtelen lelassultak. Ahogy a Zöldkártya, az Idétlen időkig és a Négy esküvő és egy temetés sztárja fogalmazott: időre volt szüksége ahhoz, hogy ne meneküljön a hiány elől, hanem megértse, mit üzen számára ez az új élethelyzet.

A kezdő lökést legkisebb lánya, Margaret Qualley adta meg neki, aki azt mondta édesanyjának, „az életnek most róla kell szólnia”. A színésznő ezért nagy döntést hozott, elhagyta Hollywood pezsgő, de számára egyre feszítőbb közegét. Visszaköltözött szülőföldjére, Dél-Karolinába. Itt közelebb keült a természethez, saját ritmusához, ráadásul új barátokra is lelt, akik hasonló élethelyzetben vannak, mint ő. Kevesebb munkát vállalt, több időt szentelt önmagára, a testi-lelki jóllétére és az emberi kapcsolataira.

MacDowell úgy tapasztalta, az üres fészek időszaka a veszteségen túl lehetőség is, arra, hogy újradefiniáljuk önmagunkat. Az egyszerűbb hétköznapoknak köszönhetően pedig kiegyensúlyozottabbnak és boldogabbnak érzi magát, mint korábban.

Mi is az üres fészek szindróma valójában?

Mint látható, az üres fészek szindróma nem kizárólag arról szól, hogy a gyerekek elköltöznek otthonról. Sokkal inkább egy 

identitásváltás, amely során a szülői szerep átalakul, és ezzel együtt a mindennapok ritmusa is megváltozik. 

Ilyenkor egyszerre jelenik meg a megkönnyebbülés és a hiányérzet, hiszen több szabadidő jut önmagukra, ugyanakkor eltűnik egy korábban meghatározó életfeladat. Sokan teszik fel a kérdést: mit csináljunk, amikor a gyerekek kirepülnek?

Ez az állapot társadalmilag gyakran elhallgatott, akár tabusított is, pedig teljesen természetes. Ritkán beszélünk róla, de ettől még komoly érzelmi munkát igényel az, amikor egy életszakasz lezárul, és még nem látszik tisztán, mi következik utána. Andie MacDowell példája ugyanakkor biztató, hiszen azt mutatja, ez az időszak is hozhat jó változásokat. Sokan ösztönösen keresik, mivel pótolhatnák a hiányzó régi rutint. Ám nem biztos, hogy ez a megoldás. A kevesebb, de minőségibb elfoglaltság sokkal gyümölcsözőbb tud lenni. Ez az hozzáállás segíthet abban is, hogy az új életszakasz kapkodás helyett belső rendeződéssel induljon. 

Hobbiötletek az üres fészek szindróma időszakára

Kutatások szerint az idősebb korban végzett rendszeres, örömet adó tevékenységek jelentősen hozzájárulnak a mentális egészség megőrzéséhez, csökkentik a magányérzetet, és segítenek strukturálni a mindennapokat. Nem pusztán időtöltésről van szó, egy-egy szabadidős tevékenység kapaszkodó is lehet. Azok az idősebb felnőttek, akiknek van hobbija 

  • kevesebb depresszív tünetről számolnak be,
  • nagyobb életelégedettséget tapasztalnak
  • jobb az általános egészségi állapotuk 

Aktív, de kímélő hobbik

A rendszeres, de nem teljesítményközpontú mozgás – például nyújtás, könnyű torna – támogatja az erőnlétet és az általános közérzetet. A kertészkedés, a rendszeres séta vagy a nordic walking kíméletes mozgásformák, amelyek javítják az állóképességet. A madármegfigyelés egyszerre mozgat meg és kapcsol ki, miközben a természet közelsége bizonyítottan stresszcsökkentő hatású. A természetközeli tevékenységek, mint a kirándulás vagy akár a horgászat, így egyszerre jelentenek fizikai aktivitást és mentális feltöltődést. A mozgás mellett fontos a pihenés, a befelé figyelés, a határok kijelölése. A hangsúly nem a fiatalság visszaszerzésén, hanem a jólléten van.

üres fészek szindróma, hobbi
Az üres fészek szindróma időszakában új hobbik segíthetnek újra megtalálni az egyensúlyt és az életkedvet.  (Fotó: pexels/Anastasia Shuraeva)

Közösségi élet és kapcsolódás új formában

Az üres fészek időszaka lehetőséget ad a baráti kapcsolatok újraélesztésére, közösségi programokban való részvételre, beszélgetésekre. Az olvasókörök, társasjátékok vagy az önkéntesség egyszerre stimulálják az agyat és erősítik a társas kapcsolatokat. A közösségi élmények csökkentik az elszigeteltséget, és segítenek megélni azt az érzést, hogy továbbra is szükség van ránk. Fontos felismerés, hogy az élet nem kizárólag a családi szerepeken keresztül nyer értelmet, miközben természetesen az sem szűnik meg ilyenkor. A felnőtt gyerekeknek később is szükségük lehet a szülők jelenlétére és támogatására, legyen szó élethelyzeti tanácsokról, érzelmi biztonságról vagy akár az unokák körüli segítségről. Ez az új szerep azonban már kevésbé mindent kitöltő, így teret enged más kapcsolatoknak és saját igényeknek is. 

Kreatív és szellemi elfoglaltságok

A festés, rajzolás, naplóírás vagy a fotózás segíthet az érzelmek feldolgozásában, miközben új tanulási helyzeteket teremt. A barkácsolás vagy a kézműveskedés (például a kötés, ami Julia Roberts hobbija is) sikerélményt és strukturált elfoglaltságot adnak. A szellemi kihívást jelentő tevékenységek – például sudoku vagy keresztrejtvény – pedig támogatják a kognitív frissességet és a koncentrációt. 

Az üres fészek szindróma időszaka így nem lezárás, hanem egy új, tudatosabban megélt életszakasz kezdete lehet.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Fábián Tibor
idezojelekbojtor istván

A magvető munkája nem ér véget földi távozásával

Fábián Tibor avatarja

A 98 évesen eltávozott Bojtor István református lelkipásztor öröksége.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu