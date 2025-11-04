egészségstresszkezelésmozgás

Csak napi tíz perc ebből a gyakorlatból és javul a láb vérkeringése

Mindannyian ismerjük azt az érzést, amikor a nap végére a lábaink fáradtan, netán megduzzadva már nagyon várják a pihenést. Szerencsére van egy apró trükk: akár tízpercnyi lábemelés is csodát tehet ilyenkor. Ezzel ráadásul nem csak a láb vérkeringése javul, a stressz is oldódik. További előnye, hogy nem kell hozzá semmi különös, otthon is könnyen megoldható. Utánajártunk, hogyan végezhető helyesen a gyakorlat és miért olyan hatékony.

Bogos Zsuzsanna
2025. 11. 04. 4:57
A láb vérkeringése javítható lábemeléssel Forrás: unitedveincenters.com
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ha rendszeresen csináljuk a fekve végzett lábemelést, már napi 10 perc is elég lehet ahhoz, hogy csökkenjen a feszültség és javuljon a láb vérkeringése. Tudományosan bizonyított ugyanis, hogy ez a gyakorlat különösen hasznos azoknak, akik vénás problémákkal, lábduzzanattal vagy lábdagadással küzdenek.

fáj, ha rossz láb vérkeringése
Ha rossz a láb vérkeringése, azt rögtön érezzük (Fotó: Griswoldcare.com)

Láb vérkeringése és jó közérzet – kéz a kézben járnak

A mindennapi stressz lelkünket és testünket egyaránt megterheli. Életkorunkból vagy életmódunkból fakadóan ráadásként még a lábak vénás keringése is problémás lehet. A lábemelés mindkét problémán segíthet. Így ez a néhány perces relaxációs gyakorlat, ami tulajdonképpen egy nyújtás, csodákat tehet. Egy ilyen pihentető rutin – például alvás előtti relaxációként – serkenti a keringést, segíti az ellazulást, oldja a feszültséget és támogatja a testi-lelki egyensúlyt.

Mit tegyek, ha rossz a lábam vérkeringése?

A vénák feladata, hogy a lábakból visszavezessék a vért a szív felé. Mivel ez „fölfele” történik, a nap végére, sok ülés vagy állás után a vénás nyomás nő, a vér panghat. Ilyenkor, ha a lábakat a szívünk felé emeljük, a gravitáció segíti a vér visszaáramlását. Így csökken a lábak vénáiban uralkodó nyomás, a keringési rendszerünk pedig tehermentesül. Ez egyben pihentető testhelyzet az idegrendszerünknek. 

Milyen előnyei vannak a lábemelésnek?

Lássuk, pontosan milyen előnyökkel jár ez az egyszerű gyakorlat!

  • Javítja a láb vérkeringését, segít a vénás visszaáramlásban.
  • Lábdagadás vagy lábduzzanat csökkentése: a felgyülemlett folyadék visszaáramlása révén csökkenhet a duzzanat, ami különösen fontos a sportolóknak és ülő munkát végzőknek.
  • Visszér- és vénás problémák enyhítése: csökkenti az alsó végtagok vénáiban uralkodó nyomást.
  • Izomgörcsök és feszültség csökkentése: a combhajlító, a csípő- és derékizmok enyhe nyújtása javítja a komfortérzetet és az energiaszintet.
  • Hatással van idegrendszerünkre, segíti a regenerációt és a pihenést. Szakértők szerint még az alvás is könnyebben megy a lábemelés után.
  • Támogatja az emésztést, mert ez a póz segíti a bélmozgást.

Milyen pózban érdemes végezni a lábemelést?

Ahhoz, hogy a gyakorlat valóban hatékony legyen, tartsuk be az alábbi, egyszerű lépéseket:

  1. Feküdjünk hanyatt sík felületen (ágy, kanapé, padló)!
  2. Emeljük a lábakat a szív szintje fölé, lehetőleg teljes hosszban, combtól bokáig!
  3. Használjunk stabil alátámasztást: párnát, lábtartót vagy dönthető ülőgarnitúrát vegyünk igénybe ehhez, hogy ne legyen terhelés a deréknál vagy térdnél!
  4. Időtartam: kezdésként 10 perc, naponta akár 2-3 alkalommal.
  5. Rendszeresség: az alkalmi gyakorlat nem biztos, hogy hosszú távon hozza a kívánt hatást, ezért törekedjünk a napi ismétlésre!
     

Mikor érdemes lábemelést végezni?

Ez a módszer azoknak lehet hasznos, akik keringésük vagy vénás problémáik javításán dolgoznak. Netán egy hosszú, fárasztó nap után szeretnének lazítani, felfrissülni. A lábemelés ilyen esetben kiegészítő gyakorlatként segíthet, de nem helyettesíti az orvosi kezelést. Ez inkább egy otthoni wellness. Ha valaki komoly vénás betegséggel küzd (például visszér, krónikus vénás elégtelenség), mindenképpen konzultáljon orvosával! Fontos továbbá, hogy kerüljük az instabil alátámasztást a gyakorlat közben, illetve ha a lábemelés fájdalmat, bizsergést okoz, módosítsuk a pozíciót, és ha akkor sem múlik, forduljunk szakemberhez. 

Tíz perc lábemelés – mire jó, hogyan segíti a láb vérkeringését?

Ez a gyors, otthon is elvégezhető, egyszerre frissítő és relaxáló gyakorlat nem igényel erőbefektetést, mégis számos előnnyel járhat. Csupán tíz perc naponta, amikor a lábaink a levegőben pihennek, és oldjuk a fáradtságot, segítünk visszaállítani a helyes testtartást, támogatjuk szervezetünk egészségét. 

Lábemelés fekve: egy rövid gyakorlat csupán, de már ennyi is serkenti a vénás keringést, oldja a stresszt és természetes módon támogatja a vérkeringés javítását. Ez a pihentető rutin ideális zárása lehet napunknak. Amikor végezzük a gyakorlatot, érezni lehet, ahogyan a testünk ellazul, megérkezik a nyugalom, miközben lassan lassan visszatér az energia, az erő a lábunkba. Egy kis odafigyelés magunkra, és máris könnyebb minden lépés!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gajdics Ottó
idezojelekTisza

A nagy balos átverés

Gajdics Ottó avatarja

Magyar Péternek semmi köze a patrióta jobboldalisághoz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu