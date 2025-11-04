Csak napi tíz perc ebből a gyakorlatból és javul a láb vérkeringése

Ha rendszeresen csináljuk a fekve végzett lábemelést, már napi 10 perc is elég lehet ahhoz, hogy csökkenjen a feszültség és javuljon a láb vérkeringése. Tudományosan bizonyított ugyanis, hogy ez a gyakorlat különösen hasznos azoknak, akik vénás problémákkal, lábduzzanattal vagy lábdagadással küzdenek.
Láb vérkeringése és jó közérzet – kéz a kézben járnak
A mindennapi stressz lelkünket és testünket egyaránt megterheli. Életkorunkból vagy életmódunkból fakadóan ráadásként még a lábak vénás keringése is problémás lehet. A lábemelés mindkét problémán segíthet. Így ez a néhány perces relaxációs gyakorlat, ami tulajdonképpen egy nyújtás, csodákat tehet. Egy ilyen pihentető rutin – például alvás előtti relaxációként – serkenti a keringést, segíti az ellazulást, oldja a feszültséget és támogatja a testi-lelki egyensúlyt.
Mit tegyek, ha rossz a lábam vérkeringése?
A vénák feladata, hogy a lábakból visszavezessék a vért a szív felé. Mivel ez „fölfele” történik, a nap végére, sok ülés vagy állás után a vénás nyomás nő, a vér panghat. Ilyenkor, ha a lábakat a szívünk felé emeljük, a gravitáció segíti a vér visszaáramlását. Így csökken a lábak vénáiban uralkodó nyomás, a keringési rendszerünk pedig tehermentesül. Ez egyben pihentető testhelyzet az idegrendszerünknek.
Milyen előnyei vannak a lábemelésnek?
Lássuk, pontosan milyen előnyökkel jár ez az egyszerű gyakorlat!
- Javítja a láb vérkeringését, segít a vénás visszaáramlásban.
- Lábdagadás vagy lábduzzanat csökkentése: a felgyülemlett folyadék visszaáramlása révén csökkenhet a duzzanat, ami különösen fontos a sportolóknak és ülő munkát végzőknek.
- Visszér- és vénás problémák enyhítése: csökkenti az alsó végtagok vénáiban uralkodó nyomást.
- Izomgörcsök és feszültség csökkentése: a combhajlító, a csípő- és derékizmok enyhe nyújtása javítja a komfortérzetet és az energiaszintet.
- Hatással van idegrendszerünkre, segíti a regenerációt és a pihenést. Szakértők szerint még az alvás is könnyebben megy a lábemelés után.
- Támogatja az emésztést, mert ez a póz segíti a bélmozgást.
Milyen pózban érdemes végezni a lábemelést?
Ahhoz, hogy a gyakorlat valóban hatékony legyen, tartsuk be az alábbi, egyszerű lépéseket:
- Feküdjünk hanyatt sík felületen (ágy, kanapé, padló)!
- Emeljük a lábakat a szív szintje fölé, lehetőleg teljes hosszban, combtól bokáig!
- Használjunk stabil alátámasztást: párnát, lábtartót vagy dönthető ülőgarnitúrát vegyünk igénybe ehhez, hogy ne legyen terhelés a deréknál vagy térdnél!
- Időtartam: kezdésként 10 perc, naponta akár 2-3 alkalommal.
- Rendszeresség: az alkalmi gyakorlat nem biztos, hogy hosszú távon hozza a kívánt hatást, ezért törekedjünk a napi ismétlésre!