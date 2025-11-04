Csak napi tíz perc ebből a gyakorlatból és javul a láb vérkeringése

Ha rendszeresen csináljuk a fekve végzett lábemelést, már napi 10 perc is elég lehet ahhoz, hogy csökkenjen a feszültség és javuljon a láb vérkeringése. Tudományosan bizonyított ugyanis, hogy ez a gyakorlat különösen hasznos azoknak, akik vénás problémákkal, lábduzzanattal vagy lábdagadással küzdenek.

Ha rossz a láb vérkeringése, azt rögtön érezzük (Fotó: Griswoldcare.com)

Láb vérkeringése és jó közérzet – kéz a kézben járnak

A mindennapi stressz lelkünket és testünket egyaránt megterheli. Életkorunkból vagy életmódunkból fakadóan ráadásként még a lábak vénás keringése is problémás lehet. A lábemelés mindkét problémán segíthet. Így ez a néhány perces relaxációs gyakorlat, ami tulajdonképpen egy nyújtás, csodákat tehet. Egy ilyen pihentető rutin – például alvás előtti relaxációként – serkenti a keringést, segíti az ellazulást, oldja a feszültséget és támogatja a testi-lelki egyensúlyt.

Mit tegyek, ha rossz a lábam vérkeringése?

A vénák feladata, hogy a lábakból visszavezessék a vért a szív felé. Mivel ez „fölfele” történik, a nap végére, sok ülés vagy állás után a vénás nyomás nő, a vér panghat. Ilyenkor, ha a lábakat a szívünk felé emeljük, a gravitáció segíti a vér visszaáramlását. Így csökken a lábak vénáiban uralkodó nyomás, a keringési rendszerünk pedig tehermentesül. Ez egyben pihentető testhelyzet az idegrendszerünknek.

Milyen előnyei vannak a lábemelésnek?

Lássuk, pontosan milyen előnyökkel jár ez az egyszerű gyakorlat!

Javítja a láb vérkeringését, segít a vénás visszaáramlásban.

Lábdagadás vagy lábduzzanat csökkentése: a felgyülemlett folyadék visszaáramlása révén csökkenhet a duzzanat, ami különösen fontos a sportolóknak és ülő munkát végzőknek.

Visszér- és vénás problémák enyhítése: csökkenti az alsó végtagok vénáiban uralkodó nyomást.

Izomgörcsök és feszültség csökkentése: a combhajlító, a csípő- és derékizmok enyhe nyújtása javítja a komfortérzetet és az energiaszintet.

Hatással van idegrendszerünkre, segíti a regenerációt és a pihenést. Szakértők szerint még az alvás is könnyebben megy a lábemelés után.

Támogatja az emésztést, mert ez a póz segíti a bélmozgást.

Milyen pózban érdemes végezni a lábemelést?

Ahhoz, hogy a gyakorlat valóban hatékony legyen, tartsuk be az alábbi, egyszerű lépéseket: