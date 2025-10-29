gyermekMagyar Gyermekmentő Alapítványsegítség

Életet menthet vészhelyzetben az első tíz-tizenöt perc

Húszéves lett a Magyar Gyermekmentő Alapítvány, akik ez idő alatt negyvenötezer csecsemőt és kisgyereket láttak el és ötvenezer szülőt oktattak ingyenes elsősegélynyújtó tanfolyamukon. Gesztes Éva szakmai igazgató, orvos a Magyar Nemzetnek elmondta, a vészhelyzetek kezelésének legértékesebb első tíz-tizenöt perce a laikus elsősegélynyújtó kezében van, ezért fontos, hogy felkészültek legyünk az ilyen helyzetekre.

Takács Eszter
2025. 10. 29. 5:35
Fotó: Magyar Gyermekmentő Alapítvány
Lázgörcs, forrázás, kruppos roham, allergia, bölcsőhalál, magasból esés – csak néhány életveszélyes helyzet, amibe a kisgyerekek kerülhetnek. A Magyar Gyermekmentő Alapítvány az Országos Mentőszolgálattal együtt vesz részt a gyermekmentésben – mondta el lapunknak Gesztes Éva gyermekorvos.

Fotó: Magyar Gyermekmentő Alapítvány hivatalos Facebook-oldala

Ingyenes elsősegélyképzés országszerte

Az életmentés, a gyógyítás a fő küldetésük, de fontosnak tartják, hogy segítsék a szülőket, nagyszülőket, pedagógusokat abban is, hogyan lehet a vészhelyzeteket, baleseteket megelőzni. Abban is támogatást nyújtanak, ha már megtörtént a baj, hogyan lehet a leggyorsabban és leghatékonyabban segíteni a kisgyerekeknek. Megfelelő képzettséggel és odafigyeléssel a balesetek, betegségek 75 százaléka megelőzhető – mondta Gesztes Éva. A vészhelyzetek kezelésében pedig a legfontosabb az első 10-15 perc, ezért nagyon fontos lenne, hogy minden szülő és gondozó, óvónő tudja, hogy mit kell tennie ilyenkor.

Az alapítványi tanfolyam négyórás, a képzés általában hétvégén zajlik, amikor a szülők ráérnek. 

Mindenre kitérnek az oktatás alatt, ami egy gyermekkel előfordulhat: háztartási, sport- vagy közlekedési baleset, játszótéri vészhelyzet.

Két részből áll a képzés, egy elméletiből és egy gyakorlatiból. Alaposan átveszik a résztvevőkkel, hogy mit kell tenni az első percekben, hogyan kell mentőt hívni, mit kell elmondani az orvosnak, majd oktatóbabákon meg is tanítják többek közt az újraélesztés lépéseit, vagy megmutatják, mit kell tenni, ha félrenyel egy kisgyerek, gyakorolják, hogy milyen műfogásokat kell alkalmazni – mondta az orvos.

Az alapítvány készített egy applikációt Gyermek elsősegély néven, amit bárki letölthet az okostelefonjára, és ott minden gyerekkori balesetnek, vészhelyzetnek utána tud nézni. A tanácsadáson túl egy tíz másodperces videó is megjelenik, amiben látja a szülő vagy a pedagógus, mit kell tenni adott vészhelyzetben a gyerekkel.

Mások a jellegzetes vészhelyzetei a télnek és a nyárnak

Naponta a 12-12 órás műszak alatt szerencsés esetben csak egy-egy riasztás fut be, de előfordul napi kilenc vészhelyzeti riasztás is – magyarázta Gesztes Éva. Az év különböző időszakainak vannak jellegzetes balesetei, például a 

téli, karácsonyi ünnepek alatt gyakoribbak a konyhai balesetek és a légúti betegségekből kialakuló veszélyhelyzet is több. Nyaranta az allergiás reakciók, a vízi balesetek és a napégések a jellemzőek. 

De hívják nyáron a mentőket kamaszfiúkhoz is, akik a vonatok tetejére másznak és áramütést szenvednek.

Karácsonykor a rossz izzók miatti baleset is előfordul

Az év végi ünnepi időszakban többet vannak otthon a családok, többet főznek és bizony néha nehezebb vigyázni a kicsikre, így sokszor riasztják a mentőt égési sérüléshez. Magukra rántják a forró levest, vagy rátenyerelnek az izzó sütőlapra, a vágás miatti esetek száma is nagyobb. Kaptak már hívást a gyermekmentők rosszul szigetelt, zárlatos karácsonyfaizzó miatt is, ami megrázta a kisgyereket.

Kruppos roham esetén azonnali segítség a hideg levegő

Ősszel, télen a légúti vírusok miatt gyakrabban alakul ki a hat év alatti kicsiknél 

kruppos roham, ami elsőre nagyon ijesztő lehet a gyakorlatlan szülőknek, hiszen nagyon csúnya „ugató köhögéssel”, fulladással jár

 – mondta a doktornő. Ha életében először kap kruppos rohamot a kisgyerek, akkor még nincsenek rá gyógyszerei, ezért tanácsos értesíteni a mentőket. Amikor már ismert kruppos a gyermek, akkor az orvosságok már rendelkezésre állnak, ilyenkor csak akkor kell tárcsázni a mentőket, ha a gyógyszer nem segít, vagy ha nem szokványos lefolyású a roham. A szülő azonnal tud segíteni, ha hideg levegőhöz juttatja a kicsit, akár párásítóval, akár úgy, hogy kiviszik a levegőre. A hideg összehúzza az ereket és a hangrés alatti nyálkahártyaduzzanat így visszahúzódhat, és könnyebben kap levegőt a gyerek.

Amennyiben érdekli önt a Magyar Gyemekmentő Alapítvány bármelyik tanfolyama, keresse az alapítványt email-ben, 
az [email protected] címen!

 

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

