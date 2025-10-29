Életet menthet vészhelyzetben az első tíz-tizenöt perc

Lázgörcs, forrázás, kruppos roham, allergia, bölcsőhalál, magasból esés – csak néhány életveszélyes helyzet, amibe a kisgyerekek kerülhetnek. A Magyar Gyermekmentő Alapítvány az Országos Mentőszolgálattal együtt vesz részt a gyermekmentésben – mondta el lapunknak Gesztes Éva gyermekorvos.

Fotó: Magyar Gyermekmentő Alapítvány hivatalos Facebook-oldala

Ingyenes elsősegélyképzés országszerte

Az életmentés, a gyógyítás a fő küldetésük, de fontosnak tartják, hogy segítsék a szülőket, nagyszülőket, pedagógusokat abban is, hogyan lehet a vészhelyzeteket, baleseteket megelőzni. Abban is támogatást nyújtanak, ha már megtörtént a baj, hogyan lehet a leggyorsabban és leghatékonyabban segíteni a kisgyerekeknek. Megfelelő képzettséggel és odafigyeléssel a balesetek, betegségek 75 százaléka megelőzhető – mondta Gesztes Éva. A vészhelyzetek kezelésében pedig a legfontosabb az első 10-15 perc, ezért nagyon fontos lenne, hogy minden szülő és gondozó, óvónő tudja, hogy mit kell tennie ilyenkor.

Az alapítványi tanfolyam négyórás, a képzés általában hétvégén zajlik, amikor a szülők ráérnek.

Mindenre kitérnek az oktatás alatt, ami egy gyermekkel előfordulhat: háztartási, sport- vagy közlekedési baleset, játszótéri vészhelyzet.

Két részből áll a képzés, egy elméletiből és egy gyakorlatiból. Alaposan átveszik a résztvevőkkel, hogy mit kell tenni az első percekben, hogyan kell mentőt hívni, mit kell elmondani az orvosnak, majd oktatóbabákon meg is tanítják többek közt az újraélesztés lépéseit, vagy megmutatják, mit kell tenni, ha félrenyel egy kisgyerek, gyakorolják, hogy milyen műfogásokat kell alkalmazni – mondta az orvos.

Az alapítvány készített egy applikációt Gyermek elsősegély néven, amit bárki letölthet az okostelefonjára, és ott minden gyerekkori balesetnek, vészhelyzetnek utána tud nézni. A tanácsadáson túl egy tíz másodperces videó is megjelenik, amiben látja a szülő vagy a pedagógus, mit kell tenni adott vészhelyzetben a gyerekkel.

Mások a jellegzetes vészhelyzetei a télnek és a nyárnak

Naponta a 12-12 órás műszak alatt szerencsés esetben csak egy-egy riasztás fut be, de előfordul napi kilenc vészhelyzeti riasztás is – magyarázta Gesztes Éva. Az év különböző időszakainak vannak jellegzetes balesetei, például a

téli, karácsonyi ünnepek alatt gyakoribbak a konyhai balesetek és a légúti betegségekből kialakuló veszélyhelyzet is több. Nyaranta az allergiás reakciók, a vízi balesetek és a napégések a jellemzőek.

De hívják nyáron a mentőket kamaszfiúkhoz is, akik a vonatok tetejére másznak és áramütést szenvednek.