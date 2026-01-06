szabó leventemarco rossibraunschweigkozák attilaválogatottklubváltás

Már a Bundesliga2-es csapatába sem fér be Marco Rossi egykori felfedezettje

Amióta az egykori fehérvári csatár a német másodosztályban játszik, alaposan megváltozott az élete. Előbb meghívót és játéklehetőséget kapott a válogatottnál Marco Rossi szövetségi kapitánytól, majd szinte ugyanazzal a lendülettel ki is maradt előbb a nemzeti csapatból, majd a Braunschweig gárdájából Szabó Levente. A jobb sorsa érdemes támadó vélhetően már a télen megpróbál új klubot találni magának.

Magyar Nemzet
2026. 01. 06. 19:25
Szabó Levente karrierjében törés keletkezett, már télen klubot válthat a csatár
Szabó Levente karrierjében törés keletkezett, már télen klubot válthat a csatár Forrás: eintracht.com
A kétszeres magyar válogatott csatár 2024 nyarán az akkor még első osztályú Fehérvártól szerződött a Bundesliga 2.-be, és úgy tűnt, hogy a Braunschweig színeiben megtalálta a számításait. Aztán elmúltak a szép napok, és német sajtóértesülés szerint Szabó Levente távozhat a német másodosztályú Eintracht Braunschweig labdarúgócsapatától. Kozák Attila, a játékos ügynöke az m4sport.hu-nak megerősítette, valóban elképzelhető a téli váltás, hisz a labdarúgó alig jut szerephez csapatában.

Marco Rossi a török meccs után már nem küldött Szabó Levente számára meghívót a válogatottba
Marco Rossi a török meccs után már nem küldött Szabó Levente számára meghívót a válogatottba     Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Szabó Levente amilyen gyorsa feltűnt a válogatottban, olyan gyorsan ejtette őt Marco Rossi

A német másodosztályú Braunschweigben szinte berobbant a magyar támadó, hiszen az előző idény során 27 bajnokin léphetett pályára – többségében kezdőként – és összesen négy gólig és három gólpasszig jutott a bennmaradást végül kiharcoló klubnál. Nem is kerülte el a szövetségi kapitány figyelmét, Marco Rossi előbb 2024 novemberében a hollandok elleni, 4-0-ra elveszített Nemzetek Ligája-meccsen, majd tavaly márciusban, a törökök elleni, 3-1-es vereséggel végződő odavágón is pályára küldte a támadót. Maradjunk annyiban, nem alkotott túl sok maradandót egyik találkozón sem a számára biztosított 50 játékperc alatt.

Ám ahogy Németországban kevesebb lehetőséget kapott, úgy a magyar válogatottból is kikerült. Az új évadban a csatár egyszer sem volt kezdő a Bundesliga 2-ben – igaz, csereként eleinte mindig beállt a csapatba, később egyre többször csak nézőként izgulhatta végig a Braunschweig meccseit –, ez pedig a vb-selejtezők kerettagságához nem bizonyult elégnek. 

Sajnos nemcsak Szabó Levente bemutatkozása miatt marad emlékezetes a hollandok elleni NL-mérkőzés, hanem Szalai Ádám rosszulléte miatt is:

A német Kicker szaklap most viszont arról számolt be, hogy Szabó Levente már a télen elhagyhatja az együttest, ennek oka, hogy a klub a szezon előtt kölcsönvette a Hoffenheimtől a török Erencan Yardımcıt, emiatt a 26 éves magyar támadó a kispadra szorult, 13 találkozón mindössze 340 perc jutott neki.

Szabó Levente statisztikája a Braunschweig csapatánál

2024/25-ös idény

  • Bundesliga 2: 25 meccs, 4 gól, 3 gólpassz, 1240 játékperc
  • bajnoki rájátszás a bennmaradásért: 2 meccs, 98 játékperc
  • Német Kupa: 1 meccs, 1 gól, 5 játékperc
  • összesen: 28 meccs, 5 gól, 3 gólpassz, 1343 játékperc

2025/26-os idény

  • Bundesliga 2: 13 meccs, 1 gól, 1 gólpassz, 340 játékperc
  • Német Kupa: 1 meccs, 57 játékperc
  • összesen: 14 meccs, 1 gól, 1 gólpassz, 397 játékperc
Szabó Levente számára úgy tűnik, befejeződik a braunschweigi kaland
Szabó Levente számára úgy tűnik, befejeződik a braunschweigi kaland     Fotó: eintracht.com


A Bundesliga 2-ből irány Ázsia?

Nem igazán vidító az a nyilatkozat sem, amit a futballistát képviselő Kozák Attila tett, ugyanis a játékosügynök nem tagadta, benne van a pakliban a téli klubváltás Szabó esetében.

– Levente őszi szezonja sajnos nem úgy sikerült, ahogy azt elterveztük, ebből levonva a konzekvenciát egyeztettünk a Braunschweiggel, amely során természetesen egy esetleges téli váltás is szóba került. Vannak már komoly érdeklődők, Ázsiából és több európai ligából is. Rövidesen megszülethet a döntés az ügyében – árulta el Kozák Attila.

Nem biztos, hogy Szabó Levente erről álmodott, amikor 2024 novemberében debütálhatott a magyar válogatottban a hollandok ellen...

Valaha ilyen, győztes gólt fejelt a Fradi ellen Szabó Levente:

