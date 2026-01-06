Már a Bundesliga2-es csapatába sem fér be Marco Rossi egykori felfedezettje

A kétszeres magyar válogatott csatár 2024 nyarán az akkor még első osztályú Fehérvártól szerződött a Bundesliga 2.-be, és úgy tűnt, hogy a Braunschweig színeiben megtalálta a számításait. Aztán elmúltak a szép napok, és német sajtóértesülés szerint Szabó Levente távozhat a német másodosztályú Eintracht Braunschweig labdarúgócsapatától. Kozák Attila, a játékos ügynöke az m4sport.hu-nak megerősítette, valóban elképzelhető a téli váltás, hisz a labdarúgó alig jut szerephez csapatában.

Marco Rossi a török meccs után már nem küldött Szabó Levente számára meghívót a válogatottba Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Szabó Levente amilyen gyorsa feltűnt a válogatottban, olyan gyorsan ejtette őt Marco Rossi

A német másodosztályú Braunschweigben szinte berobbant a magyar támadó, hiszen az előző idény során 27 bajnokin léphetett pályára – többségében kezdőként – és összesen négy gólig és három gólpasszig jutott a bennmaradást végül kiharcoló klubnál. Nem is kerülte el a szövetségi kapitány figyelmét, Marco Rossi előbb 2024 novemberében a hollandok elleni, 4-0-ra elveszített Nemzetek Ligája-meccsen, majd tavaly márciusban, a törökök elleni, 3-1-es vereséggel végződő odavágón is pályára küldte a támadót. Maradjunk annyiban, nem alkotott túl sok maradandót egyik találkozón sem a számára biztosított 50 játékperc alatt.

Ám ahogy Németországban kevesebb lehetőséget kapott, úgy a magyar válogatottból is kikerült. Az új évadban a csatár egyszer sem volt kezdő a Bundesliga 2-ben – igaz, csereként eleinte mindig beállt a csapatba, később egyre többször csak nézőként izgulhatta végig a Braunschweig meccseit –, ez pedig a vb-selejtezők kerettagságához nem bizonyult elégnek.

Sajnos nemcsak Szabó Levente bemutatkozása miatt marad emlékezetes a hollandok elleni NL-mérkőzés, hanem Szalai Ádám rosszulléte miatt is:

A német Kicker szaklap most viszont arról számolt be, hogy Szabó Levente már a télen elhagyhatja az együttest, ennek oka, hogy a klub a szezon előtt kölcsönvette a Hoffenheimtől a török Erencan Yardımcıt, emiatt a 26 éves magyar támadó a kispadra szorult, 13 találkozón mindössze 340 perc jutott neki.

Szabó Levente statisztikája a Braunschweig csapatánál