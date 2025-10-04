Rendkívüli

Orbán Viktor: Ha a hazát védjük, a családunkat védjük + videó

Pazar góllal bizonyított a magyar csatár, akit Rossi nem hajlandó Varga helyett játszatni

Amióta az egykori fehérvári csatár, Szabó Levente a német másodosztályban játszik, alaposan megváltozott az élete. Előbb meghívót és játéklehetőséget kapott a válogatottnál Marco Rossi szövetségi kapitánytól, majd szinte ugyanazzal a lendülettel ki is maradt a nemzeti csapatból. Pedig a 26 éves Szabó Levente nemcsak folyamatosan játszik a Braunschweig csapatában – csereként valamennyi meccsen pályára lépett a mostani idényben –, most pazar fejesgóljával is igazolta, kár őt elfelejteni. Ráadásul éppen akkor, amikor Varga Barnabás nem léphet pályára az örmények ellen.

Molnár László
2025. 10. 04. 8:33
Marco Rossi számára mintha nem is létezne a Bundesliga 2-ben bizonyító kétszeres válogatott csatár
Marco Rossi számára mintha nem is létezne a Bundesliga 2-ben bizonyító kétszeres válogatott csatár (Fotó: MTI/Illyés Tibor)
Amióta a játékvezető felmutatta a sárga lapot Varga Barnabásnak a portugálok elleni vb-selejtezőn – a Fradi szenzációs formában teljesítő csatára ezzel kizárta önmagát a következő találkozóról –, azóta megy a vita, vajon ki helyettesítse őt az örmények ellen. Ugyan ismét majd tízmillió szövetségi kapitány országa lettünk, ám Marco Rossi nem hatódott meg az óránként érkező „jó tanácsoktól”, és kitartott azok mellett a játékosok mellett, akikkel nekiindult a világbajnoki selejtezőknek, hogy 40 év után végre eljusson a nemzeti csapat a 2026-os vb-re. Varga helyére sem hívott be senkit, holott még a dunaszerdahelyiek fiatal támadója, a pazar formában játszó Redzic Damir is szóba került. Ugyanakkor Rossi mintha teljesen elfelejtette volna korábbi felfedezettje, a 26 éves Szabó Levente játékát, pedig ő a kapitány alapfeltételét mindenképpen teljesíti: csapatában, a Bundesliga 2-ben a kiesés ellen küzdő Braunschweigben állandóan játszik, igaz, a mostani idényben csereként számol vele az edzője.

Marco Rossi a törökök elleni, kieséssel végződő Nemzetek Ligája rájátszást követően egyszerűen elfeledkezett róla – Szabó Levente a Braunschweig magyar csatára
Marco Rossi a törökök elleni, kieséssel végződő Nemzetek Ligája-rájátszást követően egyszerűen elfeledkezett róla – Szabó Levente, a Braunschweig magyar csatára (Fotó: eintracht.com)

Marco Rossi kipróbálta, majd különösebb indok nélkül el is felejtette

A német másodosztályú Braunschweigben robbant be a magyar támadó az előző idény során, végül 27 bajnokin négy gólig és három gólpasszig jutott a bennmaradást kiharcoló klubnál. 

A jelenleg 26 éves Szabó 2024 novemberében a hollandok elleni, 4-0-ra elveszített Nemzetek Ligája-meccsen, valamint idén márciusban, a törökök elleni, 3-1-es vereséggel végződő odavágón is pályára lépett Rossi irányítása alatt. Igaz, a két találkozón kapott ötven perce alatt igazán maradandót nem tudott alkotni.

Ám ahogy Németországban kevesebb lehetőséget kapott, úgy a magyar válogatottból is kikerült. Az új évadban a csatár egyszer sem volt kezdő a Bundesliga 2-ben – igaz, csereként mindig beállt a csapatba –, ez pedig a vb-selejtezők kerettagságához nem bizonyult elégnek.

Szabó Levente statisztikája a Braunschweig csapatánál

2024/25-ös idény

  • Bundesliga 2: 25 meccs, 4 gól, 3 gólpassz, 1240 játékperc
  • bajnoki rájátszás a bennmaradásért: 2 meccs, 98 játékperc
  • Német Kupa: 1 meccs, 1 gól, 5 játékperc
  • összesen: 28 meccs, 5 gól, 3 gólpassz, 1343 játékperc

2025/26-os idény

  • Bundesliga 2: 8 meccs, 1 gól, 1 gólpassz, 168 játékperc
  • Német Kupa: 1 meccs, 57 játékperc
  • összesen: 9 meccs, 1 gól, 1 gólpassz, 225 játékperc

A fenti adatok alapján kijelenthető, hogy Szabó Levente állandó játéklehetőséghez jut, még akkor is, ha a most futó évadban a csapat edzője kizárólag csereként számít rá, átlagosan 21 percet tölt a pályán meccsenként.

Szabó Levente rendszeresen játszik a német másodosztályban
Szabó Levente rendszeresen játszik a német másodosztályban (Fotó: O. Behrendt)

A csatárnak 5 perc játék is elég volt, hogy betaláljon az ellenfeleknek

Szabó Levente – ahogy mondani szokták – hamar felveszi a tempót, ha pályára kerül, ugyanis már kétszer is előfordult, hogy elég volt neki 5 perc, és máris betalált az aktuális ellenfél hálójába. 

Tavaly a Német Kupában az Eintracht Frankfurt ellen – 4-1-re kapott ki a Braunschweig –, míg most bajnokin a SC Paderborn ellen – ezúttal 2-1-re veszítettek Szabóék – volt elég neki 300 másodperc a gólhoz. 

Ráadásul a mostani találata egy pazar fejesből született – a 81. percben beállt Szabó a 86. percben egyenlített Aydin beadásából –, azaz a fejelőkirály Varga Barnabás helyett akár a paksi Böde Dániel, de akár ő is szóba jöhetett volna a Fradi centerét helyettesítő támadóként. 

Marco Rossi másként döntött, és hogy helyesen tette-e mindezt, majd kiderül október 11-én, amikor létfontosságú vb-selejtezőn fogadja a magyar válogatott Örményországot.

Szabó Levente még a Fehérvár csatáraként éppen a Fradi ellen bizonyította, nem gyenge a fejjátéka:

