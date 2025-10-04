Pazar góllal bizonyított a magyar csatár, akit Rossi nem hajlandó Varga helyett játszatni

Amióta a játékvezető felmutatta a sárga lapot Varga Barnabásnak a portugálok elleni vb-selejtezőn – a Fradi szenzációs formában teljesítő csatára ezzel kizárta önmagát a következő találkozóról –, azóta megy a vita, vajon ki helyettesítse őt az örmények ellen. Ugyan ismét majd tízmillió szövetségi kapitány országa lettünk, ám Marco Rossi nem hatódott meg az óránként érkező „jó tanácsoktól”, és kitartott azok mellett a játékosok mellett, akikkel nekiindult a világbajnoki selejtezőknek, hogy 40 év után végre eljusson a nemzeti csapat a 2026-os vb-re. Varga helyére sem hívott be senkit, holott még a dunaszerdahelyiek fiatal támadója, a pazar formában játszó Redzic Damir is szóba került. Ugyanakkor Rossi mintha teljesen elfelejtette volna korábbi felfedezettje, a 26 éves Szabó Levente játékát, pedig ő a kapitány alapfeltételét mindenképpen teljesíti: csapatában, a Bundesliga 2-ben a kiesés ellen küzdő Braunschweigben állandóan játszik, igaz, a mostani idényben csereként számol vele az edzője.

Marco Rossi a törökök elleni, kieséssel végződő Nemzetek Ligája-rájátszást követően egyszerűen elfeledkezett róla – Szabó Levente, a Braunschweig magyar csatára (Fotó: eintracht.com)

Marco Rossi kipróbálta, majd különösebb indok nélkül el is felejtette

A német másodosztályú Braunschweigben robbant be a magyar támadó az előző idény során, végül 27 bajnokin négy gólig és három gólpasszig jutott a bennmaradást kiharcoló klubnál.

A jelenleg 26 éves Szabó 2024 novemberében a hollandok elleni, 4-0-ra elveszített Nemzetek Ligája-meccsen, valamint idén márciusban, a törökök elleni, 3-1-es vereséggel végződő odavágón is pályára lépett Rossi irányítása alatt. Igaz, a két találkozón kapott ötven perce alatt igazán maradandót nem tudott alkotni.

Ám ahogy Németországban kevesebb lehetőséget kapott, úgy a magyar válogatottból is kikerült. Az új évadban a csatár egyszer sem volt kezdő a Bundesliga 2-ben – igaz, csereként mindig beállt a csapatba –, ez pedig a vb-selejtezők kerettagságához nem bizonyult elégnek.

Szabó Levente statisztikája a Braunschweig csapatánál 2024/25-ös idény Bundesliga 2: 25 meccs, 4 gól, 3 gólpassz, 1240 játékperc

bajnoki rájátszás a bennmaradásért: 2 meccs, 98 játékperc

Német Kupa: 1 meccs, 1 gól, 5 játékperc

összesen: 28 meccs, 5 gól, 3 gólpassz, 1343 játékperc 2025/26-os idény Bundesliga 2: 8 meccs, 1 gól, 1 gólpassz, 168 játékperc

Német Kupa: 1 meccs, 57 játékperc

összesen: 9 meccs, 1 gól, 1 gólpassz, 225 játékperc

A fenti adatok alapján kijelenthető, hogy Szabó Levente állandó játéklehetőséghez jut, még akkor is, ha a most futó évadban a csapat edzője kizárólag csereként számít rá, átlagosan 21 percet tölt a pályán meccsenként.