Böde Dánielt megkereste az Újpest, de mit lép nehéz helyzetében Marco Rossi?

Böde Dániel a Paks és az FTC ikonja, mindkét klub színeiben volt az NB I gólkirálya. Pakson mindezt a 2024/25-ös idényben, 38 évesen érte el, kiváló gólvágó formája ellenére Marco Rossi a magyar válogatott keretében nem vette számításba. Böde tudja, hogy meghívó esetén mit felelne Rossinak, ahogy azt is, melyik lesz a következő klubja a Paks után: nem az Újpest, hanem a Madocsa.

Böde Dániel az Újpest kapujába a Paks és az FTC játékosaként is betalált, annak idején ahhoz is közel volt, hogy ő maga is lilába öltözzön (Fotó: Nemzeti Sport/Koncz Márton)

– Az élethez még fiatal vagyok, az élsporthoz már kicsit öreg. Ha nem hosszabbítok, akkor megyek Madocsára játékosedzőnek – mondta Böde a Nekem mondod? című podcastban, amelyet a Bors szemlézett.

Mikor lehetett volna Böde Dániel az Újpest játékosa?

Az Újpest persze ma már nem reális opció, viszont Böde Dániel most felfedte, hogy 2012-ben, amikor az FTC-be igazolt Paksról, közel állt ahhoz, hogy a lila-fehérek játékosa legyen.

Megkeresett az Újpest, majdnem meg is egyeztünk. A belga tulajdonossal nem tudtam megállapodni, utólag azt mondom, ez jót tett nekem

– mondta Böde Dániel, aki lila-fehér mezben aligha vált volna a Fradi-szurkolók nagy kedvencévé.

Böde Dániel újra válogatott lesz? Marco Rossin múlik

Böde Dániel két gólkirályi címe mellett huszonöt válogatottságot is fel tud mutatni pályafutása során, de sok hazai futballrajongó úgy érzi, hogy ennél még többet is megérdemelt volna. Marco Rossi legutóbb 2018-ban hívta meg. A szövetségi kapitány a következő, Örményország elleni, kulcsfontosságú vb-selejtező előtt Varga Barnabás és Sallai Roland eltiltása miatt súlyos csatárgondokkal küzd, bár az utóbbi hónapokban tett nyilatkozatai alapján így is nagyon meglepő lenne, ha Rossi Bödéhez nyúlna.