Bayer Zsolt blogja

Amin lehet röhögni és amin tilos

Már akinek, persze…

finneurópa bajnokságblog 2026. 01. 08. 13:24
„Ilyen a világon nincs: profi teniszversenyen indulhatott el egy olyan játékos, aki még a labdát sem találta el” – ez a cím virít a Soros Gyuri bá’ kedvenc budipapírján, a 444-en, jegyzi pedig bizonyos Molnár Kristóf, aki a végén még leírja:

„Mivel Abdelkader szereplése sporttörténeti jelentőségű, mindenkinek ajánljuk a meccs összefoglalójának megtekintését. A történteket saját szemmel kell látni, különben nem hiszi el az ember, hogy ilyen megtörténhetett.

És igen, ott a cikkben az összefoglaló a „meccsről”, és bizony, halálra röhögi magát az ember, miközben nézi.

De van egy rossz hírem: ilyen bizony bármikor megtörténhet a mai szétrohadt, beteg világban, mutatok is mindjárt egy tökéletes példát:

„A finnországi Espoo-ban lezajlott műkorcsolya Európa-bajnokság nyitóünnepségén egy transzvesztita volt az egyik műsorszám. A középkorú férfi, aki Minna-Maaria Antikainennek nevezi magát, korábban beszámolt róla, hogy jéghercegnő szeretne lenni, és ezen elképzelésének teret is adtak az Európa-bajnokság szervezői, a média pedig asszisztált hozzá. A sajtóban olyan címmel jelentek meg írások, mint Egy férfi, aki jéghercegnő akar lenni, illetve Amikor a nem nem számít, Minna-Maaria – Egy bátor álom megvalósítása.

A műsorszámban, amelyben Minna-Maaria fekete mini tüllruhában lépett fel, a pálya szélén a nemzetek zászlajait fiatal lányok hozták be, középen pedig a korosodó transzvesztita, női ruhában korcsolyázva, próbált jégtáncfigurákat bemutatni. A sután előadott gyakorlat hamar teljes kudarcba fulladt. Az addig is szemmel láthatóan nagyon koncentráló finn transzvesztita egy ponton elvesztette az egyensúlyát és térden csúszott tovább. Innen egyedül felkelni sem tudott, ezért egy zászlót tartó fiatal lány siklott oda hozzá és segítette fel Minna-Maariát, amit a finn köztévé élőben közvetített.

És ebben a cikkben is ott van a felvétel, ahogy ez az idióta „korcsolyázik”.

Csak hát, tudom én, ezen nem lenne szabad röhögni, mivel ez egy „transzvesztita művész”, vagyis egy súlyos lelki- és elmebeteg idióta.

A produkcióját itt lehet megtekinteni:

Szóval az a helyzet, hogy az egyiptomi csaj pontosan annyira tud teniszezni, mint amennyire a finn kretén korcsolyázni. Csak a woke jegyében az egyiket ki szabad – sőt kötelező! – röhögni, addig a másikat könnyes szemmel kell – kötelező – megtapsolni.

Már akinek, persze…

A 444 cikke itt olvasható.

A hülye finnről szóló beszámoló itt olvasható el.

Üzenet a történelem szemétdombjáról

Száz nagyon nehéz nap

A BlackRock mára a világ ura lett

Szily Nóra a szakma szégyene

