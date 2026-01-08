Sergio Pérezforma-1Max VerstappenRed Bull

Pérez újabb titkokat árult el a Red Bullról, ennek Verstappen és Horner sem fog örülni

Amióta eldőlt, hogy Sergio Pérez egy év kihagyás után visszatér a Forma–1-be, nagyon élvezi a reflektorfényt. A Cadillac mexikói pilótája folyamatosan a Red Bullnál átélt szörnyű esztendőkről beszél. Pérez most újabb adalékokkal szolgált a történethez, csillagászati összeget kérő pszichológusa és a bikák csapatfőnökével való utolsó eszmecseréje is szóba került.

Calderon Dubai Viktória
2026. 01. 08. 13:11
Sergio Pérez a Red Bullnál való szenvedése után új fejezetet nyit a pályafutásában (Fotó: Anadolu/Daniel Cardenas)
Sergio Pérez a középcsapatoknál való hosszú-hosszú évek után megkapta a nagy lehetőséget: 2021-ben az egyik legerősebb alakulathoz, a Red Bullhoz került. Csakhogy már a kezdetektől fogva egyértelmű volt, hogy ki az úr a háznál. A mexikói pilóta Max Verstappen mellett nem tudott labdába rúgni, hatalmas különbség volt kettejük között, és míg a holland sorra nyert és négyszeres világbajnok lett, addig Péreznek meg kellett elégednie a negyedik, harmadik és második helyekkel a tabellán. 2024 jelentette a mélypontot, akkor nem tudta az elvárt szintet hozni, csak a nyolcadik lett, és ennek eredményeképp az energiaitalosok lemaradtak a konstruktőri vb-címről, Péreznek pedig ajtót mutattak.

Sergio Pérez előrevetítette Hornernek, mi történik majd a Red Bullnál
Sergio Pérez előrevetítette Hornernek, mi történik majd a Red Bullnál (Fotó: MI News/NurPhoto)

Sergio Pérez: milliós pszichológus és a legrosszabb munka

Ezután sokáig nagy volt a csönd a januárban a 36. születésnapját ünneplő versenyző körül, mígnem kiderült, hogy 2026-ban egy új csapattal, a Cadillackel tér vissza a királykategóriába Valtteri Bottas márkatársaként. Azóta Pérez egymás után adja az interjúkat, és legtöbbször az a téma, hogy mennyire sanyarú volt a sorsa a Red Bullnál. Korábban elmondta, szerinte Lewis Hamilton és Charles Leclerc sem bírná ki Verstappen csapattársaként, most ezt megerősítette, és kimondta, a Forma–1-ben nincs rosszabb feladat ennél, és hozzátette, Milton Keynesben annak sem örültek, ha gyors volt, és természetesen a lassúsága is problémát jelentett.

Ez már a kezdetekben is így volt, ezért azt javasolták Péreznek, hogy keressen fel egy pszichológust, akkor javulni fognak az eredményei. A lélekgyógyász hatezer eurót (több mint 2,3 millió forint) számlázott óránként. A mexikói ezen elszörnyülködve a csapat tanácsadójához, Helmut Markóhoz irányította a pszichológust, mondván, majd ő rendezi a számlát.

Pérez a Cracks podcastben úgy fogalmazott, az egész csapat ellene volt. – Nagyon nehéz volt ezt a nyilvánosság előtt megélni. Úgy gondolom, csak egy igazán mentálisan erős ember képes elviselni valami ilyesmit.

Horner számított a Red Bull-pilóták kudarcaira

A tapasztalt versenyző azt is felfedte, hogy zajlott az azóta menesztett csapatfőnökkel, Christian Hornerrel való utolsó beszélgetése. Mint ismert, Liam Lawson vette át Pérez helyét a Red Bullnál, de a csapnivaló eredményei miatt mindössze két futam után helyet kellett cserélnie a testvércsapatnál versenyző Cunoda Jukival. Nem mintha a váltás jól sült volna el, a japán akkora különbséggel kapott ki Verstappentől, mint korábban egy csapattárs sem a Forma–1-ben. És ilyen végkimenetellel Horner is számolt, mint az Pérez elbeszéléséből kiderült.

Pérez: – Hé, Christian, mit fogsz csinálni, ha Liam nem válik be?
Horner: – Hát ott lesz Juki.
Pérez: – És mi lesz akkor, ha ő is ugyanígy jár?
Horner: – Hát, sok versenyzőnk van.
Pérez: – Akkor mindet használni fogod.
Horner: – Igen, tudom.

Ez sokat elmond a Red Bullnál fennállt helyzetről. Pérez szerint a csapatnak még kapóra is jött az ő szenvedése. – Christiannak voltak bizonyos problémái, így jól jött nekik, hogy valamennyire eltereltem róla a figyelmet. Valójában én voltam a nagy figyelemelterelés. Senki sem beszélt másról, csak rólam, a teljesítményemről, arról, milyen rosszul ment – emlékezett vissza a mexikói pilóta.

Verstappen Pérez kirúgása óta már két csapattársat is „elfogyasztott”. 2026-ban egy harmadik, Isack Hadjar próbálhat szerencsét, akit az RB-től léptettek előre.

 

