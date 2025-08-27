Rendkívüli

Adóemelés, elvándorlás, vesztes családok: ilyen jövőt hozhat a Tisza-csomag

Forma-1Valteri BottasSergio PérezCadillac

A Cadillac óriási bejelentést tett, két nagynevű pilótával érkezik a Forma–1-be

Megtörtént a nagy bejelentés: a Forma–1 mezőnyéhez jövőre csatlakozó Cadillac bemutatta két pilótáját. Valtteri Bottas és Sergio Pérez személyében két rendkívül rutinos versenyzővel készül az istálló. A Cadillac mexikói és finn újonca is óriási lehetőségként tekint a projektre, ami szerintük méltó az F–1-es rajtrácsra.

Munkatársunktól
2025. 08. 27. 10:09
Valtteri Bottas és Sergio Pérez ül a Cadillac Forma-1-es autóiba.
Bemutatta pilótáit a Forma-1-be érkező Cadillac. (Fotó: GONGORA/NurPhoto/AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tavaly decemberben jelentette be a Red Bull. hogy megválik Sergio Péreztől, a helyét pedig Liam Lawson vette át. A mexikói pilóta és az osztrák istálló útjai négy év után váltak el, ennek oka pedig a gyenge szereplés volt. Pérez a csapattársától, Max Verstappentől kapott ki rendszeresen, a sikertelensége pedig ahhoz vezetett, hogy a Red Bull elbukta a konstruktőri világbajnoki címet ebben az idényben. Ami Valtteri Bottast illeti: a finn 2013-tól egészen a 2024-es év végéig versenyzett az F1-ben, 2025-re azonban szerződés nélkül maradt. Így történhetett meg, hogy a Mercedes teszt- és tartalékpilótája lett. Most ő és Pérez is mentőövet kapott a Cadillactől.

Nagy rutinnal érkezik a Cadillac a Forma-1-be
Valtteri Bottas és Sergio Pérez is páratlan lehetőségként tekint a Cadillac ajánlatára. Fotó: AFP

A General Motors által támogatott Cadillac jövőre a 11. istállóként csatlakozik a Forma–1-es mezőnyhöz. A Cadillac kezdetben Ferrari-motorokat használ majd, később azonban, várhatóan 2028-tól az erőforrásait is saját maga gyártja.

Legutóbb 2010-ben bővült a mezőny, akkor 13 istálló versengett, 2017-ben azonban hárman kiszálltak, így alakult ki a jelenlegi, tízcsapatos felállás. Mohammed ben Szulajem, az FIA elnöke korábban kiemelte, hogy az új csapatnak köszönhetően a 2026-os idényt nagy izgalom övezi majd, mert a Cadillac friss energiát hoz és izgalmas korszakot nyit a sportágban.

A Cadillac a legfrissebb közleményében kiemelte, hogy két versenyzője, Bottas és Pérez a tapasztalat és a technikai érzék páratlan elegyével járul majd hozzá csapatuk fejlődéséhez. Az istálló szerint ők ketten a tökéletes választások, hogy elinduljanak a Forma–1-ben.

 

Sergio Pérez fantasztikus új fejezetként tekint a lehetőségre

A 15. idényére készülő, hatszoros futamgyőztes Sergio Pérez szerint nem volt nehéz döntés a visszatérés. Imádja a Forma–1-et, ismét élvezni akarja a versenyzést.

Ez egy fantasztikus új fejezetet jelent a pályafutásomban. Már az elejétől éreztem a szenvedélyt és az elhivatottságot a projekt mögött. Megtisztelő, hogy részt vehetek egy Forma–1-es csapat felépítésében, amit együtt fejleszthetünk, hogy idővel a mezőny élén küzdhessünk

 – fogalmazott Sergio Pérez. Kiemelte, hogy a Cadillac egy legendás név az amerikai autósportban, és nagy felelősség a Forma–1-be segíteni egy ilyen céget, de ő ezt vállalja.

Amerika versenycsapata! Számítunk az egész kontinens támogatására, és szeretnénk mindenkit büszkévé tenni

– mondta.

 

 

Valtteri Bottas szerint már látszódik a profizmus és az éhség

A Cadillac másik új, rutinos finn versenyzője 246 futammal és tíz győzelemmel a háta mögött érkezik.

Az első pillanattól, ahogy kapcsolatba kerültem a Cadillackel, éreztem, ez valami más: ambiciózus, de közben megalapozott

 – nyilatkozta Valtteri Bottas, aki szerint ez nem egy versenyprojekt, hanem egy hosszú távú elképzelés.

Nem adatik meg minden nap, hogy részese legyél valami felépítésének, ami igazán méltó az F1-es rajtrácshoz

– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a profizmust és az éhséget már most látja az istálló részéről is.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekTisza Párt

Egy idomított csimpánz gondolatai

Felföldi Zoltán avatarja

A városi íróasztal-szakértők a vidéki problémák beazonosítására is képtelenek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.