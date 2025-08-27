A Cadillac óriási bejelentést tett, két nagynevű pilótával érkezik a Forma–1-be

Tavaly decemberben jelentette be a Red Bull. hogy megválik Sergio Péreztől, a helyét pedig Liam Lawson vette át. A mexikói pilóta és az osztrák istálló útjai négy év után váltak el, ennek oka pedig a gyenge szereplés volt. Pérez a csapattársától, Max Verstappentől kapott ki rendszeresen, a sikertelensége pedig ahhoz vezetett, hogy a Red Bull elbukta a konstruktőri világbajnoki címet ebben az idényben. Ami Valtteri Bottast illeti: a finn 2013-tól egészen a 2024-es év végéig versenyzett az F1-ben, 2025-re azonban szerződés nélkül maradt. Így történhetett meg, hogy a Mercedes teszt- és tartalékpilótája lett. Most ő és Pérez is mentőövet kapott a Cadillactől.

Valtteri Bottas és Sergio Pérez is páratlan lehetőségként tekint a Cadillac ajánlatára. Fotó: AFP

A General Motors által támogatott Cadillac jövőre a 11. istállóként csatlakozik a Forma–1-es mezőnyhöz. A Cadillac kezdetben Ferrari-motorokat használ majd, később azonban, várhatóan 2028-tól az erőforrásait is saját maga gyártja.

Legutóbb 2010-ben bővült a mezőny, akkor 13 istálló versengett, 2017-ben azonban hárman kiszálltak, így alakult ki a jelenlegi, tízcsapatos felállás. Mohammed ben Szulajem, az FIA elnöke korábban kiemelte, hogy az új csapatnak köszönhetően a 2026-os idényt nagy izgalom övezi majd, mert a Cadillac friss energiát hoz és izgalmas korszakot nyit a sportágban.

A Cadillac a legfrissebb közleményében kiemelte, hogy két versenyzője, Bottas és Pérez a tapasztalat és a technikai érzék páratlan elegyével járul majd hozzá csapatuk fejlődéséhez. Az istálló szerint ők ketten a tökéletes választások, hogy elinduljanak a Forma–1-ben.

Sergio Pérez fantasztikus új fejezetként tekint a lehetőségre

A 15. idényére készülő, hatszoros futamgyőztes Sergio Pérez szerint nem volt nehéz döntés a visszatérés. Imádja a Forma–1-et, ismét élvezni akarja a versenyzést.

Ez egy fantasztikus új fejezetet jelent a pályafutásomban. Már az elejétől éreztem a szenvedélyt és az elhivatottságot a projekt mögött. Megtisztelő, hogy részt vehetek egy Forma–1-es csapat felépítésében, amit együtt fejleszthetünk, hogy idővel a mezőny élén küzdhessünk

– fogalmazott Sergio Pérez. Kiemelte, hogy a Cadillac egy legendás név az amerikai autósportban, és nagy felelősség a Forma–1-be segíteni egy ilyen céget, de ő ezt vállalja.

Amerika versenycsapata! Számítunk az egész kontinens támogatására, és szeretnénk mindenkit büszkévé tenni

– mondta.

Two paths. One call of destiny.

The Cadillac Formula 1 Team's future begins with them. pic.twitter.com/4r9g6IsDW1 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) August 26, 2025

Valtteri Bottas szerint már látszódik a profizmus és az éhség

A Cadillac másik új, rutinos finn versenyzője 246 futammal és tíz győzelemmel a háta mögött érkezik.

Az első pillanattól, ahogy kapcsolatba kerültem a Cadillackel, éreztem, ez valami más: ambiciózus, de közben megalapozott

– nyilatkozta Valtteri Bottas, aki szerint ez nem egy versenyprojekt, hanem egy hosszú távú elképzelés.

Nem adatik meg minden nap, hogy részese legyél valami felépítésének, ami igazán méltó az F1-es rajtrácshoz

– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a profizmust és az éhséget már most látja az istálló részéről is.