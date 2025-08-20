Történelmi bejelentés jöhet a Forma–1-ben, a Cadillac megtalálta a pilótáját

Az Origó a RacingNews365 és a formula.hu értesüléseire hivatkozva írta meg, hogy Valtteri Bottas személyében a Cadillac Forma–1-es csapata leszerződtette első pilótáját. A jelenleg a Mercedes tartalékpilótájaként szereplő rutinos finn versenyzőt várhatóan a jövő héten, a Holland Nagydíj előtt mutatja majd be hivatalosan az istálló.

A Cadillac nagyot húzhat a rutinos pilóta megszerzésével (Fotó: Paddocker/NurPhoto/AFP)

Korábban is szóba került a Cadillac

Bottas érkezéséről már egy ideje pletykáltak, főleg azután, hogy maga a versenyző is arról beszélt nyíltan, hogy szeretne jövőre visszatérni a rajtrácsra. Egyelőre nem világos, hogy a megállapodás után Bottas azonnali hatállyal távozik-e a Mercedestől, vagy csak a szezon végén csatlakozik új csapatához.

A 35 éves versenyző tapasztalata komoly előnyt jelenthet az újonc számára, hiszen 2017 és 2021 között tíz futamot nyert a brackleyi csapatnál, összesen pedig 58 alkalommal végzett dobogós helyen.

A finn csapattársa jó eséllyel a Red Bull egykori pilótája, Sergio Perez lehet, de a mexikói iránt állítólag az Alpine is érdeklődik, miközben az amerikai istálló Mick Schumacherrel és Felipe Drugovich-csal is tárgyal.