CadillacForma-1Valtteri Bottas

Történelmi bejelentés jöhet a Forma–1-ben, a Cadillac megtalálta a pilótáját

A hivatalos bejelentésre még nem került sor, de egybehangzó sajtóhírek szerint a Forma–1 mezőnyéhez jövőre csatlakozó Cadillac szerződtette a csapat első pilótáját. A Cadillac Valtteri Bottas személyében rutinos versenyzővel erősödhet.

Magyar Nemzet
2025. 08. 20. 18:05
Valtteri Bottas az F1 újoncához kerülhet Fotó: Andrea Diodato Forrás: NurPhoto/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Origó a RacingNews365 és a formula.hu értesüléseire hivatkozva írta meg, hogy Valtteri Bottas személyében a Cadillac Forma–1-es csapata leszerződtette első pilótáját. A jelenleg a Mercedes tartalékpilótájaként szereplő rutinos finn versenyzőt várhatóan a jövő héten, a Holland Nagydíj előtt mutatja majd be hivatalosan az istálló.

A Cadillac nagyot húzhat a rutinos pilóta megszerzésével
A Cadillac nagyot húzhat a rutinos pilóta megszerzésével (Fotó: Paddocker/NurPhoto/AFP)

Korábban is szóba került a Cadillac

Bottas érkezéséről már egy ideje pletykáltak, főleg azután, hogy maga a versenyző is arról beszélt nyíltan, hogy szeretne jövőre visszatérni a rajtrácsra. Egyelőre nem világos, hogy a megállapodás után Bottas azonnali hatállyal távozik-e a Mercedestől, vagy csak a szezon végén csatlakozik új csapatához.

A 35 éves versenyző tapasztalata komoly előnyt jelenthet az újonc számára, hiszen 2017 és 2021 között tíz futamot nyert a brackleyi csapatnál, összesen pedig 58 alkalommal végzett dobogós helyen.

A finn csapattársa jó eséllyel a Red Bull egykori pilótája, Sergio Perez lehet, de a mexikói iránt állítólag az Alpine is érdeklődik, miközben az amerikai istálló Mick Schumacherrel és Felipe Drugovich-csal is tárgyal.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Orvosi Kamara

Ideje a MOK vezetőségével is kezdeni valamit

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb bejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu