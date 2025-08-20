Hamilton mélyponton, a Ferrarinál is belátták, hogy hülyeséget vártak el tőle

Lewis Hamilton kifakadt. – Haszontalan vagyok, teljesen haszontalan. Nem a csapat hibája, az autó ott van a pole pozícióban. Valószínűleg pilótát kell cserélniük – sajnálkozott a brit, miután a Q2-ben kiesett a Forma–1-es Magyar Nagydíj időmérőjén. Sokak szerint akkor sem mondhat ilyet, hogyha mélyponton van. Az látszódik, hogy Hamilton egyre nehezebben tudja kezelni a rá nehezedő nyomást és a tényt, hogy már közel sem olyan gyors, mint régen. Hamilton a 12. helyen zárt a Hungaroringen.

A Ferrari csapatfőnöke szerint Lewis Hamilton eltúlozza a dolgokat. (Fotó: NICOLAS ECONOMOU/NurPhoto)

Alábecsülték a kihívást a Ferrarinál

Frederic Vasseur, a Ferrari csapatfőnöke elismerte, hogy ő és Lewis Hamilton alábecsülték azt a kihívást, ami a hétszeres világbajnokot várta az olasz istállónál.

Lewis és én valószínűleg alábecsültük a környezetváltozás hatását és azt a tényt, hogy csaknem húsz évet töltött ugyanabban a csapatban. A McLaren és a Mercedes csapatában is ugyanazokkal a szerelőkkel, ugyanazzal a kultúrával dolgozott. Szóval 2006-tól 2024-ig, 18 évet töltött ebben a környezetben, majd megérkezett a Ferrarihoz, és mi ostobán arra számítottunk, hogy mindent kézben fog tartani

– fogalmazott Frederic Vasseur a The Race-nek adott interjúban.

Mint kiderült, már a Hungaroringen látott nehézségei előtt bevallotta Hamilton, hogy a nyári szünetben „lesznek könnyek”, miközben megpróbálja feldolgozni a Ferrarinál folyó küzdelmét.

Vasseur: Lewis néha eltúlozza a problémákat

Az Auto Motor und Sportnak adott interjúban arról kérdezték a Ferrari csapatfőnöket, hogyan tud segíteni Hamiltonnak az akadályok leküzdésében. A következőt válaszolta:

Nyugodtnak kell maradni. Építeni kell arra a tényre, hogy már megtette az első lépést. Ne hagyjuk, hogy az olyan dolgok, mint ami Budapesten történt, elkedvetlenítsék

– fogalmazott Vasseur, aki felhívta a figyelmet, hogy a brit pilóta „nagyon önkritikus és mindig szélsőséges a reakcióiban”.

Néha túl kemény az autóval, néha önmagával. Azt akarja, hogy ő maga és a csapat minden tagja kihozza magából a maximumot. Lewis néha eltúlozza azokat a problémákat, amiket az autóban lát. A csapat természetesen reagálni akar, és mindenki ráugrik a problémára

– magyarázta a francia szakember.