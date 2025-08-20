Hamilton mélyponton, a Ferrarinál is belátták, hogy hülyeséget vártak el tőle

Rendkívüli

Lewis Hamilton Mercedestől Ferrarihoz való átigazolása finoman fogalmazva sem sült el eddig túl sikeresen. A hétszeres Forma–1-es világbajnok pilóta már 14 futamot levezetett az olasz istálló színeiben, de még nem szerzett egyetlenegy dobogós helyezést sem. Csapattársa, Charles Leclerc tíz időmérőn is gyorsabb volt nála, harminc ponttal előtte áll a világbajnoki összetettben. Lewis Hamilton eredménytelensége végett már mélypontra került, önkritikusan haszontalannak nevezte magát. Frederic Vasseur, a Ferrari csapatfőnöke elismerte, hogy ő és a brit pilóta naivan alábecsülték a Ferrarinál lévő kihívást.

Magyar Nemzet
2025. 08. 20. 10:51
Lewis Hamilton számára nem indult jól a Ferraris karrier.
Lewis Hamilton nehézségeiről beszélt a Ferrari csapatfőnöke. (Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP)
Lewis Hamilton kifakadt. – Haszontalan vagyok, teljesen haszontalan. Nem a csapat hibája, az autó ott van a pole pozícióban. Valószínűleg pilótát kell cserélniük – sajnálkozott a brit, miután a Q2-ben kiesett a Forma–1-es Magyar Nagydíj időmérőjén. Sokak szerint akkor sem mondhat ilyet, hogyha mélyponton van. Az látszódik, hogy Hamilton egyre nehezebben tudja kezelni a rá nehezedő nyomást és a tényt, hogy már közel sem olyan gyors, mint régen. Hamilton a 12. helyen zárt a Hungaroringen.

Lewis Hamiltont túlságosan szélsőségesnek tartják.
A Ferrari csapatfőnöke szerint Lewis Hamilton eltúlozza a dolgokat. (Fotó: NICOLAS ECONOMOU/NurPhoto)

 

Alábecsülték a kihívást a Ferrarinál

Frederic Vasseur, a Ferrari csapatfőnöke elismerte, hogy ő és Lewis Hamilton alábecsülték azt a kihívást, ami a hétszeres világbajnokot várta az olasz istállónál.

Lewis és én valószínűleg alábecsültük a környezetváltozás hatását és azt a tényt, hogy csaknem húsz évet töltött ugyanabban a csapatban. A McLaren és a Mercedes csapatában is ugyanazokkal a szerelőkkel, ugyanazzal a kultúrával dolgozott. Szóval 2006-tól 2024-ig, 18 évet töltött ebben a környezetben, majd megérkezett a Ferrarihoz, és mi ostobán arra számítottunk, hogy mindent kézben fog tartani

– fogalmazott Frederic Vasseur a The Race-nek adott interjúban.

Mint kiderült, már a Hungaroringen látott nehézségei előtt bevallotta Hamilton, hogy a nyári szünetben „lesznek könnyek”, miközben megpróbálja feldolgozni a Ferrarinál folyó küzdelmét.

 

Vasseur: Lewis néha eltúlozza a problémákat

Az Auto Motor und Sportnak adott interjúban arról kérdezték a Ferrari csapatfőnöket, hogyan tud segíteni Hamiltonnak az akadályok leküzdésében. A következőt válaszolta:

Nyugodtnak kell maradni. Építeni kell arra a tényre, hogy már megtette az első lépést. Ne hagyjuk, hogy az olyan dolgok, mint ami Budapesten történt, elkedvetlenítsék

– fogalmazott Vasseur, aki felhívta a figyelmet, hogy a brit pilóta „nagyon önkritikus és mindig szélsőséges a reakcióiban”.

Néha túl kemény az autóval, néha önmagával. Azt akarja, hogy ő maga és a csapat minden tagja kihozza magából a maximumot. Lewis néha eltúlozza azokat a problémákat, amiket az autóban lát. A csapat természetesen reagálni akar, és mindenki ráugrik a problémára

– magyarázta a francia szakember.

 

Lewis Hamilton a visszavonulást fontolgathatja?

Olyannyira nem alakult jól az idény Hamilton számára, hogy néhányan már azt vizionálják, hogy a visszavonulását fontolgatja, holott 2026 végéig szól a szerződése. A korábbi F1-es csapatfőnök, a napjainkban megmondóemberként működő Günther Steiner arra számít, hogy a 40 éves versenyző már az év végén szögre akaszthatja a sisakot – idény közben biztosan nem, ezt már Hamilton is kijelentette.

Az ember nem lesz gyorsabb, ahogy öregszik, bár Lewis biztosan tudna még magas szinten versenyezni pár évig. Viszont ha már nem élvezi az egészet, akkor semmi értelme erőltetni. Inkább azt mondhatná, hogy megpróbálta, nem jött össze, ezért befejezi

mondta Steiner a német Web.de-nek. 

A Magyar Nagydíjat négyhetes nyári szünet követi, csak augusztus végén, Hollandiában bőgnek fel újra a motorok. Steiner szerint a szusszanás jól jön Hamiltonnak, mert felfrissül, és talán erőre kap, és közben lesz ideje azon elmélkedni, szeretné-e folytatni.

El tudom képzelni, hogy az év végén úgy dönt, elég volt neki ebből, és nem teszi ki ennek magát a jövőben. Már csak azért sem, mert sok minden érdekli őt a Forma–1 világán kívül is, önálló márkája lett. Sok pilótának a Forma–1 egy színpad, amelyre szüksége van, de Lewis esetében ez már nincs így, és ez megkönnyítheti neki a visszavonulást is

– fogalmazott.

