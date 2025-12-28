Darts-vb: jön Littler, eltűntek a bilincsek

A kiemelések alapján Martin Schindler, illetve Damon Heta volt az esélyesebb Ryan Searle, illetve Rob Cross ellen, mégis a két angol játékos nyert 4-0-ra a darts-vb harmadik fordulójában. Searle kiemelkedő átlagával, Cross a hatékonyabb kiszállózásával alapozta meg a győzelmet. A 2018-as világbajnok Cross mégis az esélytelenek nyugalmával készül a folytatásra: a címvédő Luke Littler lesz az ellenfele a darts-vb nyolcaddöntőjében, ahová egy másik korábbi bajnok, Gary Anderson nagy csatában jutott be.

Luke Littler és Rob Cross után a darts-vb kétszeres győztese, Gary Anderson is bejutott a legjobb tizenhat közé (Fotó: NorthFoto/PA Wire/John Walton)

Anderson is arathatott volna magabiztos győzelmet, de hiába vezetett 3-1-re, többször is meccsnyilat hibázott a holland Jermaine Wattimena ellen. Végül a hatodik esélyt használta ki a kétszeres világbajnok skót a mérkőzés lezárására, s mindeközben a tökéletes, kilencnyilas leghez is volt dobása, az sem jött össze.

ANDERSON WINS AN ALLY PALLY EPIC!



WHAT A MATCH! 👏



Gary Anderson wins an absolute CLASSIC against Jermaine Wattimena, denying the Dutchman in a deciding-set thriller!



📺 https://t.co/59TualjgND#WCDarts | R3 pic.twitter.com/YSWyjyvBcD — PDC Darts (@OfficialPDC) December 28, 2025

Anderson a következő fordulóban Michael van Gerwen ellen játszhat, ha a holland megnyeri a vasárnap esti meccsét.

Luke Littler és Rob Cross: világbajnokok egymás ellen

Cross viszont már biztosan másik világbajnok, a címvédő Luke Littler ellen folytatja szereplését a tornán.

A nyomás nem rajtam van, úgyhogy levehetem a bilincseket

– mondta Cross a sima vasárnapi sikere után.

PDC-dartsvilágbajnokság, 3. forduló szombat délután: Wesley Plaisier (holland, 95,80-as körátlag)– Krzysztof Ratajski (lengyel, 98,43) 3:4 (3-0, 0-3, 3-1, 3-2, 2-3, 2-3, 1-3)

3:4 (3-0, 0-3, 3-1, 3-2, 2-3, 2-3, 1-3) Andrew Gilding (angol, 86,48)– Luke Woodhouse (angol, 25. kiemelt, 95,66) 1:4 (1:-3, 3-1, 0-3, 0-3, 2-3)

1:4 (1:-3, 3-1, 0-3, 0-3, 2-3) Jonny Clayton (walesi, 5., 98,44)–Niels Zonneveld (holland, 99,36) 4:3 (3-2, 1-3, 3-0, 0-3, 3-2, 1-3, 3-0) szombat este: Andreas Harrysson (svéd, 96,11) –Ricardo Pietreczko (német, 88,60) 4:2 (3-2, 2-3, 3-0, 1-3, 3-0, 3-1)

–Ricardo Pietreczko (német, 88,60) 4:2 (3-2, 2-3, 3-0, 1-3, 3-0, 3-1) Stephen Bunting (angol, 4., 91,43)– James Hurrell (angol, 98,71) 3:4 (1-3, 3-2, 3-2, 0-3, 1-3, 3-2, 1-3)

3:4 (1-3, 3-2, 3-2, 0-3, 1-3, 3-2, 1-3) Luke Littler (angol, 1., 107,09)–Mensur Suljovic (osztrák, 96,21) 4:0 (3-0, 3-0, 3-2, 3-1) vasárnap délután: Martin Schindler (német, 13., 89,89)– Ryan Searle (angol, 20., 102,29) 0:4 (1-3, 1-3, 0-3, 0-3)

0:4 (1-3, 1-3, 0-3, 0-3) Damon Heta (ausztrál, 16., 92,54)– Rob Cross (angol, 17., 94,11) 0:4 (1-3, 2-3, 2-3, 1-3)

0:4 (1-3, 2-3, 2-3, 1-3) Gary Anderson (skót, 14., 102,24)–Jermaine Wattimena (holland, 19., 95,26) 4:3 (3-1, 0-3, 3-1, 3-2, 2-3, 2-3, 5-3) vasárnap este: Gian van Veen (holland, 10.)–Madars Razma (lett)

Luke Humphries (angol, 2.)–Gabriel Clemens (német)

Michael van Gerwen (holland, 3.)–Arno Merk (német) hétfő délután: Justin Hood (angol)–Ryan Meikle (angol)

Ricky Evans (angol)–Charlie Manby (angol)

Nathan Aspinall (angol, 15.)–Kevin Doets (holland) hétfő este: Josh Rock (északír, 11.)–Callan Rydz (angol) A négy nyert szettig tartó párharcokat ágrajz szerint ide kattintva nézheti meg.