Darts-vb: jön Littler, eltűntek a bilincsek

A kiemelések alapján Martin Schindler, illetve Damon Heta volt az esélyesebb Ryan Searle, illetve Rob Cross ellen, mégis a két angol játékos nyert 4-0-ra a darts-vb harmadik fordulójában. Searle kiemelkedő átlagával, Cross a hatékonyabb kiszállózásával alapozta meg a győzelmet. A 2018-as világbajnok Cross mégis az esélytelenek nyugalmával készül a folytatásra: a címvédő Luke Littler lesz az ellenfele a darts-vb nyolcaddöntőjében, ahová egy másik korábbi bajnok, Gary Anderson nagy csatában jutott be.
Anderson is arathatott volna magabiztos győzelmet, de hiába vezetett 3-1-re, többször is meccsnyilat hibázott a holland Jermaine Wattimena ellen. Végül a hatodik esélyt használta ki a kétszeres világbajnok skót a mérkőzés lezárására, s mindeközben a tökéletes, kilencnyilas leghez is volt dobása, az sem jött össze.
Anderson a következő fordulóban Michael van Gerwen ellen játszhat, ha a holland megnyeri a vasárnap esti meccsét.
Luke Littler és Rob Cross: világbajnokok egymás ellen
Cross viszont már biztosan másik világbajnok, a címvédő Luke Littler ellen folytatja szereplését a tornán.
A nyomás nem rajtam van, úgyhogy levehetem a bilincseket
– mondta Cross a sima vasárnapi sikere után.
PDC-dartsvilágbajnokság, 3. forduló
szombat délután:
szombat este:
vasárnap délután:
vasárnap este:
hétfő délután:
hétfő este:
A négy nyert szettig tartó párharcokat ágrajz szerint ide kattintva nézheti meg.
