dartsLuke LittlerGary AndersonRob Cross

Darts-vb: jön Littler, eltűntek a bilincsek

Két sima és egy drámai meccset hozott a darts-vb vasárnap délutáni szakasza. Ryan Searle és a 2018-as világbajnok Rob Cross játszmát sem veszített, a kétszeres vb-győztes Gary Anderson öt meccsnyíl elrontását is megúszta. Cross a címvédő Luke Littler ellen folytatja, és Andersonnak is világbajnok, Michael van Gerwen lehet a következő ellenfele.

Magyar Nemzet
2025. 12. 28. 17:48
Rob Cross a 2018-as PDC darts-vb győztese sima győzelemmel jutott a nyolcaddöntőbe, ahol a címvédő Luke Littler lesz az ellenfele Fotó: NorthFoto/PA Wire/John Walton
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kiemelések alapján Martin Schindler, illetve Damon Heta volt az esélyesebb Ryan Searle, illetve Rob Cross ellen, mégis a két angol játékos nyert 4-0-ra a darts-vb harmadik fordulójában. Searle kiemelkedő átlagával, Cross a hatékonyabb kiszállózásával alapozta meg a győzelmet. A 2018-as világbajnok Cross mégis az esélytelenek nyugalmával készül a folytatásra: a címvédő Luke Littler lesz az ellenfele a darts-vb nyolcaddöntőjében, ahová egy másik korábbi bajnok, Gary Anderson nagy csatában jutott be.

Luke Littler és Rob Cross után a darts-vb kétszeres győztese, Gary Anderson is bejutott a legjobb tizenhat közé
Luke Littler és Rob Cross után a darts-vb kétszeres győztese, Gary Anderson is bejutott a legjobb tizenhat közé (Fotó: NorthFoto/PA Wire/John Walton)

Anderson is arathatott volna magabiztos győzelmet, de hiába vezetett 3-1-re, többször is meccsnyilat hibázott a holland Jermaine Wattimena ellen. Végül a hatodik esélyt használta ki a kétszeres világbajnok skót a mérkőzés lezárására, s mindeközben a tökéletes, kilencnyilas leghez is volt dobása, az sem jött össze.

Anderson a következő fordulóban Michael van Gerwen ellen játszhat, ha a holland megnyeri a vasárnap esti meccsét.

Luke Littler és Rob Cross: világbajnokok egymás ellen

Cross viszont már biztosan másik világbajnok, a címvédő Luke Littler ellen folytatja szereplését a tornán.

A nyomás nem rajtam van, úgyhogy levehetem a bilincseket

– mondta Cross a sima vasárnapi sikere után.

PDC-dartsvilágbajnokság, 3. forduló

szombat délután:

  • Wesley Plaisier (holland, 95,80-as körátlag)–Krzysztof Ratajski (lengyel, 98,43) 3:4 (3-0, 0-3, 3-1, 3-2, 2-3, 2-3, 1-3)
  • Andrew Gilding (angol, 86,48)–Luke Woodhouse (angol, 25. kiemelt, 95,66) 1:4 (1:-3, 3-1, 0-3, 0-3, 2-3)
  • Jonny Clayton (walesi, 5., 98,44)–Niels Zonneveld (holland, 99,36) 4:3 (3-2, 1-3, 3-0, 0-3, 3-2, 1-3, 3-0)

szombat este:

  • Andreas Harrysson (svéd, 96,11)–Ricardo Pietreczko (német, 88,60) 4:2 (3-2, 2-3, 3-0, 1-3, 3-0, 3-1)
  • Stephen Bunting (angol, 4., 91,43)–James Hurrell (angol, 98,71) 3:4 (1-3, 3-2, 3-2, 0-3, 1-3, 3-2, 1-3)
  • Luke Littler (angol, 1., 107,09)–Mensur Suljovic (osztrák, 96,21) 4:0 (3-0, 3-0, 3-2, 3-1)

vasárnap délután:

  • Martin Schindler (német, 13., 89,89)–Ryan Searle (angol, 20., 102,29) 0:4 (1-3, 1-3, 0-3, 0-3)
  • Damon Heta (ausztrál, 16., 92,54)–Rob Cross (angol, 17., 94,11) 0:4 (1-3, 2-3, 2-3, 1-3)
  • Gary Anderson (skót, 14., 102,24)–Jermaine Wattimena (holland, 19., 95,26) 4:3 (3-1, 0-3, 3-1, 3-2, 2-3, 2-3, 5-3)

vasárnap este:

  • Gian van Veen (holland, 10.)–Madars Razma (lett)
  • Luke Humphries (angol, 2.)–Gabriel Clemens (német)
  • Michael van Gerwen (holland, 3.)–Arno Merk (német)

hétfő délután:

  • Justin Hood (angol)–Ryan Meikle (angol)
  • Ricky Evans (angol)–Charlie Manby (angol)
  • Nathan Aspinall (angol, 15.)–Kevin Doets (holland) 

hétfő este:

  • Josh Rock (északír, 11.)–Callan Rydz (angol)

A négy nyert szettig tartó párharcokat ágrajz szerint ide kattintva nézheti meg.

Darts-vb – amikor egy nyíl mindent eldönt

A darts-világbajnokságon nincs helye hibának: egy rossz dobás, egy elszállt kiszálló, és máris véget ér az álom. A legendák és az új kihívók nap mint nap feszegetik a határokat a színpadon, ahol a mentális erő legalább annyit számít, mint a biztos kéz. A telt házas esték, a felfokozott hangulat és a váratlan fordulatok teszik a vb-t igazi sportünneppé. A TippmixPRO-val még izgalmasabb minden leget és szettet – tippelj, és éld át a darts-világbajnokság feszültségét!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar irodalom

Egy kis irodalom

Bayer Zsolt avatarja

A mai világban, amikor nem lehet nyugodtan lenni a politika zajától, hasznos és jóleső lehet egy kis irodalom.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.