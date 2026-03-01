Több száz ballisztikus rakétával, cirkálórakétával és drónnal támadták az Egyesült Arab Emírségeket + videó

A tárcavezető arról számolt be, hogy súlyosan eszkalálódik a helyzet a Közel-Keleten, és Irán legdurvábban az Egyesült Arab Emírségeket támadja, gyakorlatilag több ballisztikus rakétát és drónt lőttek ki az országra, mint Izraelre.

Irán megtorló támadása emberéletet is követelt az Egyesült Arab Emírségekben Fotó: RYAN LIM / AFP

Több száz ballisztikus rakéta, cirkálórakéták, drónok támadták az Egyesült Arab Emirátusokat, ahol ráadásul több ezer magyar ember tölti a szabadságát, közülük 2271-en regisztráltak konzuli védelemre

– fejtette ki. Illetve tudatta, hogy nemrég egyeztetett telefonon emírségekbeli kollégájával, Abdullah bin Zajed al-Nahjannal, aki elmondta, hogy az ő regisztrációjuk szerint 4200 magyar állampolgár tartózkodik jelenleg az emírségekben, egyébként 600 ezren Európából összesen.

Arról biztosított a külügyminiszter kolléga, hogy minden létező eszközzel megvédik a náluk tartózkodó külföldieket, így minden létező eszközzel megvédik az Egyesült Arab Emírségekben tartózkodó magyar állampolgárokat is. Döntést hoztak arról is, hogy az emírségek turisztikai ügynöksége átvállalja az ott rekedő turisták szállásköltségeit, és bár a szárazföldi átkelők jelenleg Omán irányába például még nyitva vannak, de azt kérik a hatóságok, hogy mindenki inkább maradjon a tartózkodási helyén. Az összes létező változat közül ez a legbiztonságosabb jelenleg

– hangsúlyozta. Szijjártó Péter kijelentette, hogy Irán egymás után lépi át a vörös vonalakat, és olyan támadásokat intéz a közel-keleti arab országokkal szemben, amelyek teljes mértékben elfogadhatatlanok.

Ezek az arab országok semmilyen módon nem voltak részesei ennek a fegyveres konfliktusnak. Ezek az arab országok nem támadták meg Iránt, ezért az iráni csapások az Öböl-térség arab országaival szemben elfogadhatatlanok

– folytatta.

Majd kiemelte, hogy az egyre eszkalálódó háborús események miatt a térségben gyakorlatilag az összes légtér zárva van. A repülés tilos, repülőgépek számára sem le-, sem felszállási engedélyt nem adnak. A világ legnagyobb légitársaságai, mint az Emirates, a Qatar Airways vagy az Etihad gyakorlatilag szüneteltetik a térségben az üzemelésüket.

Hétfő reggel, délelőtt ígértek újabb információkat ebben a kérdésben

– tájékoztatott.

A Hormuzi-szoros környékén is hadicselekmények történnek, ami pedig a világ energiaellátása tekintetében hordoz különösen jelentős bizonytalansági tényezőket, ezért ebben a helyzetben fontos, hogy Magyarország energiabiztonságát senki ne támadja

– figyelmeztetett. A miniszer végül leszögezte, hogy a kormány számára Magyarország biztonsága az első.

Számunkra a lényeg, hogy minden létező háborúból kimaradjunk és megvédjük a magyar embereket, akárhol is vannak a világon

– tette hozzá.

Az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztere tehát garanciát vállalt arra, hogy minden létező eszközzel megvédik a magyar embereket, akik a területükön, akár Dubajban, akár Abu-Dzabiban tartózkodnak. Sajnos mindkét nagyváros repülőterét több támadás is érte, így jelenleg a légi forgalom vagy bármilyen polgári légi tevékenység gyakorlatilag kizárt

– összegzett.