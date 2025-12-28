Tragédia kellett az egyiptomi sportvezető bukásához, börtön várhat rá

December elején tragédia árnyékolta be az egyiptomi U12-es országos úszóbajnokságot: az egyik versenyző, Jusszef Mohamed Abdel Malek elhunyt, miután három és fél percet töltött eszméletlenül a medence alján. A tragédia hátterében súlyos rendezői hiányosságok állnak, Maleket hivatalos személyek helyett csak a következő futam egyik résztvevője vette észre a medence alján. Az egyiptomi úszószövetség vezetősége és Jasszer Idrisz elnök azzal próbálta hárítani a felelősséget, hogy doppingolással vádolta meg az elhunyt fiút. Idrisz a sportág nemzetközi szövetségében is fontos pozíciót tölt be, a World Aquatics egyik alelnöke.

Egyiptom háromszoros vb-érmes úszója, Farida Oszman (jobbra) is felszólalt a tragédia után Jasszer Idrisz és az általa vezetett szervezet ellen (Fotó: AFP/Oli Scarff)

Ez azonban már aligha marad így. A vizsgálatok alapján sem az úszómesterek, sem a fordulóbírók, sem az orvosok nem figyeltek, és defibrillátor sem volt a versenymedence környékén.

Jasszer Idrisz börtönbe juthat a tragédia után

Egyiptom úszósztárja, a háromszoros világbajnoki érmes Farida Oszman is megszólalt a tragédia után, ilyen súlyos ügyet nem lehetett eltussolni.

Hogy egy tizenkéz éves fiú meghal az országos bajnokságon, átlépi a vörös vonalat. Ennek véget kell vetni

– üzent Oszman.

A vizsgálatok során a versenyrendezőket és a szövetségi vezetőit is elmarasztalták. Pozíciójuk elvesztése a legenyhébb következmény lehet, börtön is várhat rájuk.

Idrisz Egyiptomban az ország úszószövetsége vezetése mellett az olimpiai bizottság megválasztott első embere is, noha van az országnak más nemzetközi szintű sportvezetője is.