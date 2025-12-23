A kézilabda igazi tragédiája lett a korrupt Hasszan Musztafa újraválasztása

Két nappal az elnökválasztó kongresszus után hiába kerestük az IHF oldalán a voksolás részleteit. Mert azért nem lenne minden tanulság nélküli megtekinteni, melyik volt az a 129 ország, amely úgy gondolta, hogy az IHF-et 2000 óta uraló Hasszan Musztafa uralkodását még négy évvel meg kell hosszabbítani. Gondolom, nem írok le semmi meglepőt azzal, hogy ezeknek az adatoknak nyomát sem lehet látni.

Hasszan Musztafa, aki jót röhög a tévúton járó Európán

(Fotó: BJORN LARSSON ROSVALL / TT NEWS AGENCY)

Hasszan Musztafa joggal nevethet a tévúton járó Európán

Nézzük akkor először a történteket szigorúan a számok tükrében. Azt már a kongresszus előtt mindenki tudta, hogy Európa teljes tévúton járt, ami a jelölteket illeti. Mert Musztafával szemben most hárman is felsorakoztak. A szlovén Franc Bobinac (24 szavazatot kapott), a német Gerd Butzeck (20 szavazat) és a holland Tjark de Lange (3 szavazat.)

Ez összesen 47 voks, amivel szemben Musztafa 129-et tudott magáénak. A három európai aspiráns legfeljebb azzal vigasztalhatja magát, hogy ha valamelyikük egyedül vág neki a versenynek, akkor sem tud nyerni.

Ahhoz ugyanis maguk mellé kellett volna állítani az afrikai és ázsiai voksolókat. Ez pedig – bár hangsúlyozzuk, nem ismerjük azt, hogy melyik ország hogyan szavazott – a számok alapján lehetetlenné vált.

A kontinensek közül Afrika küldte a legtöbb országot az elegáns kairói hotelben megrendezett kongresszusra. Nem kevesebb, mint 51 (!) afrikai nemzet szavazói jelentek meg, miközben azt minden, a sportágat ismerő és épeszű ember jól tudja, hogy Afrikában nemhogy 51, de 25 számottevő kézilabda nemzet sincsen.

Mondhatnánk, micsoda siker, hogy az 54 független és nemzetközileg is elismert országgal rendelkező Afrika 51 országot tudott Kairóba küldeni. Valami elképesztő.

Európa – amely gyakorlatilag egyenlő a világ jelenlegi kézilabdázásával – 47 országot delegált, Ázsia pedig 36-ot. (A 36 ázsiai szavazó kapcsán ugyanazt le lehetett volna írni, amit Afrikával kapcsolatban az imént már fejtegettünk.)

Arról pedig már ne is essék szó, hogy az elektronikus szavazás tesztüzeme alatt milyen anomáliák történtek. Helyszíni beszámolók szerint a kongresszusnak otthont adó hotel wifi-hálózata nem bírta a terhelést. Át kellett volna állni a mobilnet használatára, de a szegényebb eklézsiával rendelkező országok szavazói ekkor szólásra emelkedtek, s azt kérdezték: ki fizeti a révészt? Mármint az egyiptomi, számukra méregdrága mobilnet használatát. Érthető, nem? El tudtak utazni Kairóba, ott tudtak lenni a választáson, de arra már nem volt pénzük, hogy az amúgy elégtelen rendezés miatt kialakult káoszban kifizessék a helyi szolgáltató által megszabott, számukra borsos díjat.