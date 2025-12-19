Norvégiának elege lett a kézilabdát uraló korrupt egyiptomi sportmatuzsálemből

Napok óta forrong a nemzetközi kézilabdavilág: Egyiptomban pénteken elkezdődött az IHF három napon át tartó tisztújító kongresszusa. Az esemény a sportág szempontjából kiemelten fontos: négy évre, azaz 2029-ig választják meg az IHF új elnökét. A 2000 óta hivatalban lévő, 81 éves egyiptomi Hasszan Musztafa hetedszer is ringbe száll. Ami az előző választásokkal szemben most más lesz, az, hogy Musztafának kihívója is van. Nem is egy, mindjárt három. Norvégia pedig egyáltalán nincs könnyű helyzetben.

Norvégia nem akarja Hasszan Musztafát az IHF élén látni. A képen jobbra Randi Gaustad, aki ma már a Norvég Kézilabda-szövetség elnöke

Norvégia már döntött: elég volt Hasszan Musztafa uralkodásából

A sportág egyik vezető hatalma Norvégia. A norvég női kézilabda-válogatott a minap nyerte meg a hollandiai világbajnokságot, méghozzá imponáló játékkal, veretlenül.

A norvég női kézisek a regnáló olimpiai bajnokok, Európa-bajnokok és világbajnokok is.

A norvég férfi válogatott sem gyenge, igaz, az ő eredményeik nem közelítik meg a nőkét.

A Norvég Kézilabda-szövetség elnöke, Randi Gustad szerint véget kell vetni Hasszan Musztafa egyeduralmának. A norvég sportvezető erről elutazása előtt nyilatkozott. Ezzel a nyilatkozattal alaposan felkorbácsolta a tengert, tekintettel arra, hogy a norvégok eddig nem nyilvánítottak véleményt az IHF elnökválasztásáról. Az elnöknő azt is elmondta, hogy Musztafa 25 éve egyhuzamban vezeti az IHF-et, ez pedig nagyon hosszú idő. Szerinte eljött az ideje annak, hogy leváltsák Musztafát.

Musztafa három ellenjelöltje: Franc Bobinac (Szlovénia), Gerd Butzeck (Németország) és Tjark de Lange (Hollandia).

Randi Gustad ezzel kapcsolatban annyit mondott: még nem döntötte el, kire fog szavazni.

Kijelentette: ő sem a kő alatt él, tisztában van azzal, hogy Musztafát milyen célok vezették akkor, amikor rengeteg olyan országot vett fel az IHF-be, ahol semmilyen komoly kézilabdaélet nincs. Ezek az országok arra jók, hogy Musztafa uralmát biztosítsák.

Norvégia tudja, mennyit ér a szavazata

A norvégoknak ezzel kapcsolatban komoly tapasztalataik vannak. A VG című norvég lap 2023-ban Nepálba utazott, hogy megtekintse az ázsiai országban folyó kézilabdaéletet.

Mindezt azok után tette, hogy Nepál is felvételt nyert az IHF-be. Nem meglepő, hogy a Himalája tövében lévő országban semmilyen komoly nyoma nem volt ennek a sportágnak.

Ennek ellenére Nepálnak pont ugyanannyit ér a szavazata, mint Norvégiának. Egyet.