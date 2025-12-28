Halálos összecsapások Szíria partvidékén az alavita mecset elleni merénylet után

A helyi hatóságok szerint tüntetők ezrei vonultak utcákra a part menti városokban. A megmozdulásokon készült felvételeken egyebek között „Állítsátok meg az alaviták elleni gyilkosságokat” feliratú transzparensek is láthatók voltak. Az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH) aktivistaszervezet szerint a vasárnapi megmozdulásokra a külföldön élő Gazal Gazal alavita sejk, az Alaviták Legfőbb Iszlám Tanácsa Szíriában és a diaszpórában nevű szervezet vezetője szólított fel.

A Szíria nyugati partvidékén fekvő Latakiában tartott demonstráción (Fotó: AFP)

Az AP amerikai hírügynökség helyszíni beszámolója szerint ellentüntetők kövekkel dobálták meg az alavitákat, akiknek egy csoportja pedig megvert egy ellentüntetőt.