Zsidók elleni tömeges merényletet tervező terroristákat nyilvánítottak bűnösnek Angliában

A vádirat szerint a három férfi – köztük két testvér – Manchesterben akarta elkövetni a terrorcselekményt. A Preston közelében fekvő nagyváros rendőrségének keddi tájékoztatása szerint az elsőrendű vádlott, Walid Saadaoui még 2023 végén vette fel a kapcsolatot a merényletterv ügyében egy online felületen valakivel, akiről azt hitte, hogy hozzá hasonló szélsőséges nézeteket vall a zsidósággal szemben. Az illető azonban valójában a brit elhárítás (MI5) titkos műveleti ügynöke volt, aki a bírósági eljárás során – tényleges személyazonosságának védelmében – csak a Farouk álnéven szerepelt.

Rendőri lezárás Manchesterben – a városban idén már volt egy szörnyű támadás a zsidó közösség ellen

Fotó: AFP

Walid Saadaoui és testvére, Bilel Saadaoui arra a meggyőződésre jutott, hogy Farouk automata lőfegyvereket tud Nagy-Britanniába csempészni, és a két terroristajelölt ezekkel a fegyverekkel akarta elkövetni a támadást a manchesteri zsidó közösség ellen.

A két testvér hónapokig dolgozott a merényletterven, felderítő tevékenységet végzett különböző manchesteri zsidó intézmények környékén, és a délkelet-angliai Dover kikötőjébe is ellátogattak, abban a hiszemben, hogy Farouk majd ott csempészi be Nagy-Britanniába a lőfegyvereket. Walid Saadaoui a rendőrségi vizsgálat szerint végül nem testvérével, hanem egy Amar Hussein nevű harmadik személlyel akarta végrehajtani a támadást.

A két terrorista hozzájutott két gépfegyverhez, egy félautomata kézifegyverhez és csaknem kétszáz töltényhez, de a bírósági tárgyaláson elhangzott, hogy ezeket a fegyvereket és a muníciót a Scotland Yard terrorizmusellenes ügyosztályának északnyugat-angliai tagozata szállította, és az ügyosztály emberei a nap 24 órájában figyelték a fegyverek hollétét.