ISISTörökországtámadás

Újévi támadásokat terveztek Törökországban, több mint száz embert tartóztattak le

A török ​​hatóságok közölték, hogy több mint száz embert, az Iszlám Állam nevű terrorszervezet feltételezett tagját tartóztatták le, így sikerült megakadályozniuk a karácsonyi és újévi rendezvényekre tervezett támadásokat.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 12. 25. 15:31
Illusztráció Fotó: OZAN KOSE Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A város főügyésze közölte, hogy tömeges razziákat tartottak Isztambulban 124 címen, amelyek során lőfegyvereket, lőszert és szervezeti dokumentumokat foglaltak le. A tisztviselők szerint az ISIS támogatói ezen a héten aktívan terveztek támadásokat Törökország-szerte, különösen nem muszlimok ellen. A rendőrség 115 gyanúsítottat vett őrizetbe, de további 22 felkutatására törekszik – áll a hivatalos közleményben, amiről a BBC számolt be, hívta fel rá a figyelmet az Origo. 

Az ügyészség közölte, hogy a gyanúsítottak Törökországon kívül is kapcsolatban álltak az ISIS ügynökeivel. A bejelentés két nappal azután érkezett, hogy török ​​hírszerző ügynökök rajtaütést hajtottak végre a csoport ellen az afganisztáni–pakisztáni határon.

Egy török ​​állampolgárt, akit állítólag magas beosztású tisztségviselőnek tartottak az ISIS régióban működő szárnyánál, őrizetbe vettek, és azzal vádolták meg, hogy civilek elleni támadásokat tervezett. A török ​​biztonsági szolgálatok rendszeresen célba vesznek olyan embereket, akikről gyaníthatóan kapcsolatban állnak az ISIS-szel – írja a portál.

Nemrég két amerikai katona és egy civil tolmács halt meg Szíriában egy Iszlám Államhoz (ISIS) köthető fegyveres támadásban – közölte az amerikai fegyveres erők központi parancsnoksága (Centcom). A támadás során további három amerikai katona megsebesült, állapotuk stabil – számolt be róla a BBC.

A Centcom tájékoztatása szerint a rajtaütést egy magányos ISIS-fegyveres hajtotta végre, aki a támadás közben meghalt. A szíriai állami hírügynökség arról is beszámolt, hogy az összecsapásban két szíriai katona is megsérült.

Donald Trump amerikai elnök közösségi oldalán „ISIS-támadásnak” nevezte az esetet, és hangsúlyozta: „nagyon komoly megtorlás” várható. A Fehér Ház szerint az Egyesült Államok nem hagyja válasz nélkül, ha amerikai állampolgárokat ér támadás külföldön.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekbolyai farkas

A magyar Örömóda

Faggyas Sándor avatarja

A költemény kapcsán Schiller és Beethoven mellett hajtsunk fejet Bolyai Farkas előtt is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.