Zelenszkij megfenyegette Orbán Viktort, Iránban elhúzódó konfliktusra készülnek

Az ukrán elnök ezen a héten túlment minden eddigi határon. Volodimir Zelenszkij egy kormányülés után nyíltan megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt. Szijjártó Péter Moszkvába utazott ahol energetikai kérdésekről tárgyalt az orosz elnökkel, valamint két magyar hadifogoly kiszabadítását is sikerült elérni. Brüsszel már keresi a módját, hogy hogyan tudná hazánkat megkerülni a 90 milliárd eurós ukrán hadikölcsön ügyében. Újabb gyanúsítottakat tartóztattak le a lyoni lincseléssel összefüggésben. Az Egyesült Államok Irán elleni támadása az egész régiót lángba borította. Ezek voltak a hét legfontosabb külpolitikai hírei.

Magyar Nemzet
2026. 03. 08. 0:54
Fotó: TETIANA DZHAFAROVA Forrás: AFP
Az ukrán elnök nyíltan megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt. Volodimir Zelenszkij egy kormányülést követően arról beszélt, hogy megadja a miniszterelnök lakcímét az ukrán fegyveres erőknek, amennyiben Orbán Viktor nem áll el a vétótól az ukrán hadikölcsön ügyében. A magyar miniszterelnök az orosz elnökkel egyeztetett  telefonon és kérte a magyar állampolgárságú hadifoglyok szabadon bocsátását. Ezt követően Szijjártó Péter Moszkvába ment, ahol tárgyalásokat folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A tárgyalásokat követően a külügyminiszter két szabadon engedett magyar hadifogollyal együtt tért haza. Brüsszel eközben már Magyarország megkerülésén dolgozik a 90 milliárdos hitel kapcsán. A francia hatóságok újabb gyanúsítottat tartóztattak le a lyoni, szélsőbaloldaliak által elkövetett lincselés ügyében. Az Egyesült Államok Irán ellen indított támadása elhúzódó konfliktust eredményezhet, amely az egész régiót érinti. Ezek voltak a hét legfontosabb külpolitikai hírei. 

Zelenszkij minden határt átlépett a magyar miniszterelnök megfenyegetésével
Zelenszkij minden határt átlépett a magyar miniszterelnök megfenyegetésével 
Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP

Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort

Zelenszkij nyilvános fórumon, az elnöki hivatalban életveszélyesen fenyegette meg Orbán Viktort. Az ukrán elnök az ország fegyveres erőinek helyzetéről tartott sajtótájékoztatót, amelynek során kijelentette, reméli, hogy átmegy a Magyarország által a Barátság kőolajvezeték elzárása miatt blokkolt 90 milliárd eurós közös hitelfelvétel, és az ukrán katonák új fegyverekhez jutnak. Amennyiben azonban Magyarország kiáll a vétója mellett, akkor Orbán Viktor lakcímét megadja a katonáknak. 

Reméljük, hogy az Európai Unióban egyetlen személy nem fogja blokkolni a 90 milliárdot, vagy a 90 milliárdból az első részletet, és az ukrán katonáknak lesz fegyvere – fogalmazott az ukrán elnök. 

Különben megadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőinknek, a fiainknak, és akkor majd hívják fel őt és beszéljenek vele a saját nyelvükön

– mondta Zelenszkij. 

Hazatérhetett két hadifogoly Oroszországból

„Elértük: két kényszersorozott magyar hadifogoly hazatérhet Oroszországból, már ma este” – írta a kormány hivatalos Facebook-oldalán. Szijjártó Péter a héten Moszkvába utazott, ahol Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt. A megbeszélések fókuszában az energetikai kérdések álltak, Oroszország pedig vállalta, hogy a megváltozott nemzetközi helyzet ellenére is leszállítja hazánknak a megvásárolt olajat a szerződéses áron. 

Emellett azonban a külügyminiszter a két magyar származású, kényszersorozással a frontra hurcolt katona ügyében is egyeztetéseket folytatott. 

A két hadifogoly ügyében az orosz elnök és a magyar miniszterelnök is megbeszélést folytatott. Vlagyimir Putyin végül úgy határozott, hogy a két fogoly kettős állampolgárságára tekintettel elengedik őket, így hazatérhettek Szijjártó Péter gépével Budapestre. 

Brüsszel már a magyar vétó megkerülésén dolgozik

Brüsszel megoldást keres arra, miként adhatná oda Kijevnek az újabb kilencvenmilliárd eurós hitelt a magyar vétó ellenére. Orbán Viktor a Barátság kőolajvezeték helyreállításához köti a támogatás jóváhagyását. Kedden Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij telefonos egyeztetése is napirenden van, ahol az energiabiztonság kérdései kerülhetnek terítékre.

Az Európai Bizottság jogi kiskaput keres, hogy Ukrajnát támogathassa. Orbán Viktor magyar miniszterelnök egyértelművé tette: addig vétózza az ukránoknak nyújtandó uniós hitel finanszírozását szolgáló döntést, amíg Ukrajna helyre nem állítja a megrongálódott Barátság kőolajvezetéket, hogy az olajszállítás Magyarország felé újraindulhasson. 

Az Európai Bizottság szóvivője a keddi sajtótájékoztatón elmondta: már dolgoznak azon, hogy oda tudják adni az ukránoknak szánt kilencvenmilliárd eurós újabb hitelt. 

 

Újabb gyanúsítottakat tartóztattak le a lyoni lincselés kapcsán

A rendőrség tájékoztatása szerint újabb két gyanúsítottat tartóztattak le Quentin Deranque meggyilkolásának ügyében. A lyoni, szélsőbaloldali aktivisták által elkövetett lincselés kapcsán eddig összesen 14 embert tartóztattak le, köztük egy baloldali képviselő asszisztensét is.

Franciaország továbbra sem tért magához Quentin Deranque meggyilkolása óta, a rendőrség pedig újabb két gyanúsítottat vett őrizetbe. A lyoni lincselésnek összesen így már 14 gyanúsítottja van, akik közül az egyik Raphael Arnault, a baloldali La France Insoumise (LFI) párt képviselőjének parlamenti asszisztense.

A 23 éves Quentin Deranque megpróbálta megvédeni a Némésis feminista kollektíva tagjait a szélsőbaloldali Rima Hassan európai parlamenti képviselő konferenciája elleni tüntetésen, amikor a szélsőbaloldali aktivisták meglincselték. Az eset óriási felháborodást váltott ki nemcsak Franciaországban, de a nemzetközi színtéren is. 

Elhúzódó konfliktusra figyelmeztet a szakértő Irán kapcsán  

A jelenlegi információk szerint elhúzódó lehet az iráni konfliktus, ha az Amerikai Egyesült Államok meg akarja gyengíteni az iráni rezsimet, akkor hetekig tartó támadássorozatra van szükség – közölte Csicsmann László Közel-Kelet-szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára. Csicsmann László a Hormuzi-szoros iráni blokádját átmenetinek tartja.

A szakértő nagyon jelentős csapásnak nevezte a közös amerikai–izraeli támadást Irán ellen, amit semmiképpen sem szabad lebecsülni, a vasárnapi adatok szerint összesen 48 vezetővel végzett és még nincs vége.

Az iráni rezsim most a folytonosságra és a gyors átmenetre törekszik. Egy háromfős vezetői tanács átveszi a legfőbb vezetői feladatokat, ezzel azt próbálja mutatni a rezsim, hogy alapvetően stabilitás van és minden megy tovább. 

A szakértő kitért arra is, hogy válaszcsapásaival Irán a Perzsa-öböl térségében komoly gazdasági károkat okoz, bizonytalanságot kelt, a térség a háborús konfliktus részévé vált.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

