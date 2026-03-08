Zelenszkij megfenyegette Orbán Viktort, Iránban elhúzódó konfliktusra készülnek

Az ukrán elnök nyíltan megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt. Volodimir Zelenszkij egy kormányülést követően arról beszélt, hogy megadja a miniszterelnök lakcímét az ukrán fegyveres erőknek, amennyiben Orbán Viktor nem áll el a vétótól az ukrán hadikölcsön ügyében. A magyar miniszterelnök az orosz elnökkel egyeztetett telefonon és kérte a magyar állampolgárságú hadifoglyok szabadon bocsátását. Ezt követően Szijjártó Péter Moszkvába ment, ahol tárgyalásokat folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A tárgyalásokat követően a külügyminiszter két szabadon engedett magyar hadifogollyal együtt tért haza. Brüsszel eközben már Magyarország megkerülésén dolgozik a 90 milliárdos hitel kapcsán. A francia hatóságok újabb gyanúsítottat tartóztattak le a lyoni, szélsőbaloldaliak által elkövetett lincselés ügyében. Az Egyesült Államok Irán ellen indított támadása elhúzódó konfliktust eredményezhet, amely az egész régiót érinti. Ezek voltak a hét legfontosabb külpolitikai hírei.

Zelenszkij minden határt átlépett a magyar miniszterelnök megfenyegetésével

Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP

Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort

Zelenszkij nyilvános fórumon, az elnöki hivatalban életveszélyesen fenyegette meg Orbán Viktort. Az ukrán elnök az ország fegyveres erőinek helyzetéről tartott sajtótájékoztatót, amelynek során kijelentette, reméli, hogy átmegy a Magyarország által a Barátság kőolajvezeték elzárása miatt blokkolt 90 milliárd eurós közös hitelfelvétel, és az ukrán katonák új fegyverekhez jutnak. Amennyiben azonban Magyarország kiáll a vétója mellett, akkor Orbán Viktor lakcímét megadja a katonáknak.

Reméljük, hogy az Európai Unióban egyetlen személy nem fogja blokkolni a 90 milliárdot, vagy a 90 milliárdból az első részletet, és az ukrán katonáknak lesz fegyvere – fogalmazott az ukrán elnök.

Különben megadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőinknek, a fiainknak, és akkor majd hívják fel őt és beszéljenek vele a saját nyelvükön

– mondta Zelenszkij.