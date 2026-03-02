Irán: elhúzódó konfliktusra figyelmeztet a szakértő

Rezsimváltást nagyon könnyen nem lehet végrehajtani, és jelenleg úgy látszik, hogy az Egyesült Államok és Izrael támadásaiban életét vesztett iráni legfőbb vallási és politikai vezető, Ali Hamenei ajatollah halála ellenkező hatást váltott ki nemcsak Iránban, hanem az egész Közel-Keleten – fejtette ki.

Iránban Ali Hameneit gyászolják, jelenleg „nem azok a képek jönnek”, hogy az Egyesült Államok és Izrael beavatkozását támogatnák – fogalmazott a szakértő.

Az iráni helyzet összetett, az ország politikailag, társadalmilag, kulturálisan és etnikailag is sokszínű. Az elmúlt hetekben a rezsim ellen tüntetők nem kínáltak olyan politikai alternatívát, ami mellé az Egyesült Államok be tudna állni – fejtette ki.

Csicsmann László a világ egyik legfontosabb olajútvonala, a Hormuzi-szoros iráni blokádját átmenetinek tartja. Elmondta: az Egyesült Államok elsődleges célja, hogy megsemmisítse az iráni haditengerészetet; ha ez sikerül, attól kezdve Irán képességei csökkennek a hajóforgalom megzavarására.

Kiemelte ugyanakkor, ha egy-két hét a jelenlegi körülmények között zajlik, az már rendkívül nagy bizonytalanságot jelenthet a világpiacra és a gazdaságra nézve.

A szakértő kitért arra, hogy válaszcsapásaival Irán a Perzsa-öböl térségében komoly gazdasági károkat okoz, bizonytalanságot kelt, a térség a háborús konfliktus részévé vált.

Iránnak akkora ereje nincs, hogy országok szélesebb körével háborúba keveredjen, de okozhat kellemetlen pillanatokat, ha pedig bekövetkezik a 90 millió lakosú ország esetleges összeomlása, akkor annak migrációs nyomás is lehet a következménye – fogalmazott Csicsmann László.