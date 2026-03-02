iránegyesült államokcsicsmann lászló

Irán: elhúzódó konfliktusra figyelmeztet a szakértő

A jelenlegi információk szerint elhúzódó lehet az iráni konfliktus, ha az Amerikai Egyesült Államok meg akarja gyengíteni az iráni rezsimet, akkor hetekig tartó támadássorozatra van szükség – közölte Csicsmann László Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára az M1 aktuális csatorna vasárnapi műsorában. Csicsmann László a Hormuzi-szoros iráni blokádját átmenetinek tartja.

Munkatársunktól
Forrás: MTI2026. 03. 02. 6:16
Illusztráció (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A szakértő nagyon jelentős csapásnak nevezte a közös amerikai-izraeli támadást Irán ellen, amit semmiképpen sem szabad lebecsülni, a vasárnapi adatok szerint összesen 48 vezetővel végzett és még nincs vége.

Iránban Ali Hameneit gyászolják
Iránban Ali Hameneit gyászolják (Fotó: AFP)

Az iráni rezsim most a folytonosságra és a gyors átmenetre törekszik. Egy háromfős vezetői tanács átveszi a legfőbb vezetői feladatokat, ezzel azt próbálja mutatni a rezsim, hogy alapvetően stabilitás van és minden megy tovább. A következő napokban a 88 tagot számláló Szakértők Gyűlése megkezdi a következő legfőbb vezető kiválasztását – ismertette.

Látható, hogy az Egyesült Államok és Izrael célzottan inkább a keményvonalas körökből „lőtte ki” a vezetőket – hívta fel a figyelmet.

Csicsmann László jelezte: nem körvonalazódik, milyen politikai megoldás jöhet, hogy az Egyesült Államoknak és Izraelnek mik a céljai.

Rezsimváltást nagyon könnyen nem lehet végrehajtani, és jelenleg úgy látszik, hogy az Egyesült Államok és Izrael támadásaiban életét vesztett iráni legfőbb vallási és politikai vezető, Ali Hamenei ajatollah halála ellenkező hatást váltott ki nemcsak Iránban, hanem az egész Közel-Keleten – fejtette ki.

Iránban Ali Hameneit gyászolják, jelenleg „nem azok a képek jönnek”, hogy az Egyesült Államok és Izrael beavatkozását támogatnák – fogalmazott a szakértő.

Az iráni helyzet összetett, az ország politikailag, társadalmilag, kulturálisan és etnikailag is sokszínű. Az elmúlt hetekben a rezsim ellen tüntetők nem kínáltak olyan politikai alternatívát, ami mellé az Egyesült Államok be tudna állni – fejtette ki.

Csicsmann László a világ egyik legfontosabb olajútvonala, a Hormuzi-szoros iráni blokádját átmenetinek tartja. Elmondta: az Egyesült Államok elsődleges célja, hogy megsemmisítse az iráni haditengerészetet; ha ez sikerül, attól kezdve Irán képességei csökkennek a hajóforgalom megzavarására.

Kiemelte ugyanakkor, ha egy-két hét a jelenlegi körülmények között zajlik, az már rendkívül nagy bizonytalanságot jelenthet a világpiacra és a gazdaságra nézve.

A szakértő kitért arra, hogy válaszcsapásaival Irán a Perzsa-öböl térségében komoly gazdasági károkat okoz, bizonytalanságot kelt, a térség a háborús konfliktus részévé vált.

Iránnak akkora ereje nincs, hogy országok szélesebb körével háborúba keveredjen, de okozhat kellemetlen pillanatokat, ha pedig bekövetkezik a 90 millió lakosú ország esetleges összeomlása, akkor annak migrációs nyomás is lehet a következménye – fogalmazott Csicsmann László.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

add-square Támadás Irán ellen

Megölték Hameneit: Irán pusztító megtorlást ígér

Támadás Irán ellen 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekamerika

Világháború és Béketanács

Bogár László avatarja

A Béketanács ugyan közvetlenül a közel-keleti béke feltételeinek megteremtését tűzte ki célul, de valójában a kialakulóban lévő új világhatalmi rendszer alapintézménye lehet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu