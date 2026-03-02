A szakértő nagyon jelentős csapásnak nevezte a közös amerikai-izraeli támadást Irán ellen, amit semmiképpen sem szabad lebecsülni, a vasárnapi adatok szerint összesen 48 vezetővel végzett és még nincs vége.
Irán: elhúzódó konfliktusra figyelmeztet a szakértő
A jelenlegi információk szerint elhúzódó lehet az iráni konfliktus, ha az Amerikai Egyesült Államok meg akarja gyengíteni az iráni rezsimet, akkor hetekig tartó támadássorozatra van szükség – közölte Csicsmann László Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára az M1 aktuális csatorna vasárnapi műsorában. Csicsmann László a Hormuzi-szoros iráni blokádját átmenetinek tartja.
Az iráni rezsim most a folytonosságra és a gyors átmenetre törekszik. Egy háromfős vezetői tanács átveszi a legfőbb vezetői feladatokat, ezzel azt próbálja mutatni a rezsim, hogy alapvetően stabilitás van és minden megy tovább. A következő napokban a 88 tagot számláló Szakértők Gyűlése megkezdi a következő legfőbb vezető kiválasztását – ismertette.
Látható, hogy az Egyesült Államok és Izrael célzottan inkább a keményvonalas körökből „lőtte ki” a vezetőket – hívta fel a figyelmet.
Csicsmann László jelezte: nem körvonalazódik, milyen politikai megoldás jöhet, hogy az Egyesült Államoknak és Izraelnek mik a céljai.
Rezsimváltást nagyon könnyen nem lehet végrehajtani, és jelenleg úgy látszik, hogy az Egyesült Államok és Izrael támadásaiban életét vesztett iráni legfőbb vallási és politikai vezető, Ali Hamenei ajatollah halála ellenkező hatást váltott ki nemcsak Iránban, hanem az egész Közel-Keleten – fejtette ki.
Iránban Ali Hameneit gyászolják, jelenleg „nem azok a képek jönnek”, hogy az Egyesült Államok és Izrael beavatkozását támogatnák – fogalmazott a szakértő.
Az iráni helyzet összetett, az ország politikailag, társadalmilag, kulturálisan és etnikailag is sokszínű. Az elmúlt hetekben a rezsim ellen tüntetők nem kínáltak olyan politikai alternatívát, ami mellé az Egyesült Államok be tudna állni – fejtette ki.
Csicsmann László a világ egyik legfontosabb olajútvonala, a Hormuzi-szoros iráni blokádját átmenetinek tartja. Elmondta: az Egyesült Államok elsődleges célja, hogy megsemmisítse az iráni haditengerészetet; ha ez sikerül, attól kezdve Irán képességei csökkennek a hajóforgalom megzavarására.
Kiemelte ugyanakkor, ha egy-két hét a jelenlegi körülmények között zajlik, az már rendkívül nagy bizonytalanságot jelenthet a világpiacra és a gazdaságra nézve.
A szakértő kitért arra, hogy válaszcsapásaival Irán a Perzsa-öböl térségében komoly gazdasági károkat okoz, bizonytalanságot kelt, a térség a háborús konfliktus részévé vált.
Iránnak akkora ereje nincs, hogy országok szélesebb körével háborúba keveredjen, de okozhat kellemetlen pillanatokat, ha pedig bekövetkezik a 90 millió lakosú ország esetleges összeomlása, akkor annak migrációs nyomás is lehet a következménye – fogalmazott Csicsmann László.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)
Magyar Péter ukránokkal járatná le a kormányt a gödi Samsung-gyárral kapcsolatban
A Tisza Párt elnöke összejátszik Ukrajnával.
Újabb kárpátaljai áldozatot követelt az orosz-ukrán háború
Andrij Kotljarenko, az Ukrán Fegyveres Erők 25. önálló rohamzászlóaljának tagja szolgálatteljesítés közben életét vesztette.
Iráni drón csapott le Cipruson – brit légibázist ért a pusztítás
A brit fegyveres erők „jelenleg válaszlépéseket tesznek".
Megölték Hameneit: Irán pusztító megtorlást ígér
Trump is megszólalt.
