Fokozódik a verseny: már öt bank kínál három százalék alatti kamatot az Otthon start hitelnél

A múlt hónap végén már minden újonnan folyósított lakáshitel négyötöde támogatott konstrukció volt, ami a BiztosDöntés.hu szakértői szerint egyértelműen az Otthon start szeptemberi bevezetésének köszönhető. Nem véletlen, hogy a bankok között már az idei év első hónapjaiban tovább fokozódott a verseny.

2026. 03. 02.
Az Otthon start program hatása versenyt indított a bankok között Fotó: Székelyhidi Balázs
Az idei év első hónapjaiban tovább éleződött a bankok közötti verseny az Otthon start igénylőkért, ami három százalék alatti kamatokban, komoly összegű jóváírásokban és díjkedvezményekben mutatkozik meg. Legutóbb a MagNet Bank lépett: 2026. márciustól ugyanis itt is három százalék alatti a standard kamat (2,80 százalék), de hitelintézeti munkavállalói kedvezménnyel ez akár 2,75 százalék is lehet.

A BiztosDöntés.hu szakértői jelezték: nem ez az első változás idén a MagNet Otthon start hitelénél, január 1-től ugyanis százezer forint értékű IKEA-utalvány helyett már kétszázezer forint jóváírást ad a bank, ha a hitelösszeg eléri a tízmillió forintot, és az igénylőnek a hitel folyósításakor van fizetési számlája a pénzintézetnél.

Az UniCredit február 1-jétől módosított, amikor 2,90 százalékról 2,80 százalékra csökkentette az Otthon start hitelének kamatát, valamint egyszeri 250 ezer forintra emelte a kapható jóváírás összegét, ha a hitelt március 31-ig igénylik, és május 31-ig folyósítja is azt a bank.

Az MBH Bank folytatta a sort, amikor február 12-től 230 ezer forintra emelte a kapható jóváírást akkor, ha a folyósított Otthon start hitel összege legalább tízmillió forint, ám nem éri el a  harmincmillió forintot, míg harmincmillió forint fölött akár 330 ezer forint is kapható.

 

Egyre több bank megy be a háromszázalékos kamat alá

A MagNet friss módosítását követően márciustól már öt banknál érhető el három százalék alatti kamattal az Otthon start hitel. A MagNet és az UniCredit Bank 2,80 százalékos standard kamatot kínál, míg a Gránit Banknál 2,85 százalék, az MBH Banknál 2,89 százalék, a CIB Banknál pedig 2,95 százalék a kamat, ha teljesülnek az elvárt feltételek. Az alacsonyabb kamat havonta akár 5169 forinttal kevesebb havi törlesztőt jelenthet, ami 25 év alatt 1,55 millió forintra hízhat egy ötvenmillió forint összegű Otthon start hitel esetében.

Több százezer forintos jóváírások: nagyon különbözők a cserébe elvárt feltételek

A kamaton kívül a kapható jóváírások összegében is komoly verseny van a bankok között, ám a BiztosDöntés.hu szakértői szerint a cserébe elvárt feltételek nagyon különbözők.

A MagNet Bank kétszázezer forint jóváírásának mindössze annyi a feltétele, hogy a hitelösszeg legalább tízmillió forint legyen, valamint rendelkezzen az adós folyósításkor számlával a banknál. Ezzel szemben a K&H-nál ugyan ekkora összegű jóváíráshoz nem elég a banknál vezetett számla, a hitel fedezetéül szolgáló ingatlanra K&H otthonbiztosítást is kell kötni.

A Gránit Bank kétszáz forintot ír jóvá utólag az adós számláján, ha a hitelt március 31-ig befogadják, június 30-ig pedig folyósítják. Elvárás ugyanakkor, hogy az adós és az adóstárs egyaránt rendelkezzen számlával a Gránitnál, a hitel törlesztésére szolgáló számlára pedig havonta minimum 250 ezer forint jövedelem érkezzen a futamidő végéig. Az akciós jóváíráson túl a számlanyitási akció keretében két adós akár hatvan-hatvanezer forintra is jogosult, ha szelfivel és ajánlókóddal nyitnak új számlát, így összességében akár 320 ezer forint is kapható.

Az OTP Lakástakarék Extra Betét akciót tart érvényben az OTP Banknál Otthon startot igénylőknek. Ezt azt jelenti, hogy ha valaki az Otthon start lakáshitellel egy időben köt OTP Lakástakarék Prémium Plusz megtakarítást, akkor az első éves szerződés szerinti megtakarítással megegyező összeget, de legfeljebb 240 ezer forintot jóváírnak a lakástakarék-számláján. Fontos ugyanakkor, hogy a kedvezmény kizárólag nyolcéves szerződésnél jár, emellett a jóváírás összege után nem jár Lakástakarék Prémium, de betéti kamat igen. Az akció a 2026. március 13-ig befogadott OtthonsStart hitelekre vonatkozik.

Az Erste is kétszázezer forint jóváírást ad, ha az ügyfélnek van a banknál olyan számlája, amire rendszeres jóváírás érkezik, és ezt a futamidő alatt fenn is tartja. Összességében akár 360 ezer forint jóváírás is szerezhető, ám ehhez lakásbiztosítást és törlesztési biztosítást is kell kötni, valamint két személynek új ügyfélként kell lakossági számlát nyitnia a pénzintézetnél.

Az MBH Banknál tíz–harmincmillió forint hitelösszeg között 230 ezer forint, harmincmillió forinttól 330 ezer forint jóváírás kapható, ha igényléskor van a banknál megfelelő számlacsomagja az adósnak, amire legalább havi 250 ezer forint érkezik a hitel futamideje alatt. Plusz húszezer forintot ér, ha valaki a folyósításig Fundamenta Lakáskassza szerződést is köt.

A CIB Banknál ugyancsak kétszázezer forint a kapható jóváírás összege, ám itt csak annyi a feltétel, hogy a 2026. március 31-ig hiánytalanul befogadott hitelkérelem alapján a bank 2026. május 31-ig folyósítsa a hitelt.

Az UniCredit Banknál a 250 ezer forint jóváírásnak nem feltétele a banknál vezetett számla, ugyanakkor a hitelt március 31-ig igényelni kell, a folyósításnak pedig május 31-ig meg kell történnie. Hasonló a helyzet a Raiffeisen Banknál is, ám itt a jóváírás összege kétszázezer forint és június 30-ig kell folyósítania a banknak a hitelt.

 

