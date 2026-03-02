Fokozódik a verseny: már öt bank kínál három százalék alatti kamatot az Otthon start hitelnél

Az idei év első hónapjaiban tovább éleződött a bankok közötti verseny az Otthon start igénylőkért, ami három százalék alatti kamatokban, komoly összegű jóváírásokban és díjkedvezményekben mutatkozik meg. Legutóbb a MagNet Bank lépett: 2026. márciustól ugyanis itt is három százalék alatti a standard kamat (2,80 százalék), de hitelintézeti munkavállalói kedvezménnyel ez akár 2,75 százalék is lehet.

A BiztosDöntés.hu szakértői jelezték: nem ez az első változás idén a MagNet Otthon start hitelénél, január 1-től ugyanis százezer forint értékű IKEA-utalvány helyett már kétszázezer forint jóváírást ad a bank, ha a hitelösszeg eléri a tízmillió forintot, és az igénylőnek a hitel folyósításakor van fizetési számlája a pénzintézetnél.

Az UniCredit február 1-jétől módosított, amikor 2,90 százalékról 2,80 százalékra csökkentette az Otthon start hitelének kamatát, valamint egyszeri 250 ezer forintra emelte a kapható jóváírás összegét, ha a hitelt március 31-ig igénylik, és május 31-ig folyósítja is azt a bank.

Az MBH Bank folytatta a sort, amikor február 12-től 230 ezer forintra emelte a kapható jóváírást akkor, ha a folyósított Otthon start hitel összege legalább tízmillió forint, ám nem éri el a harmincmillió forintot, míg harmincmillió forint fölött akár 330 ezer forint is kapható.

Egyre több bank megy be a háromszázalékos kamat alá

A MagNet friss módosítását követően márciustól már öt banknál érhető el három százalék alatti kamattal az Otthon start hitel. A MagNet és az UniCredit Bank 2,80 százalékos standard kamatot kínál, míg a Gránit Banknál 2,85 százalék, az MBH Banknál 2,89 százalék, a CIB Banknál pedig 2,95 százalék a kamat, ha teljesülnek az elvárt feltételek. Az alacsonyabb kamat havonta akár 5169 forinttal kevesebb havi törlesztőt jelenthet, ami 25 év alatt 1,55 millió forintra hízhat egy ötvenmillió forint összegű Otthon start hitel esetében.

Több százezer forintos jóváírások: nagyon különbözők a cserébe elvárt feltételek

A kamaton kívül a kapható jóváírások összegében is komoly verseny van a bankok között, ám a BiztosDöntés.hu szakértői szerint a cserébe elvárt feltételek nagyon különbözők.