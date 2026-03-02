SAGdíjátadó gálahollywood

A Bűnösök vitte a prímet az amerikai színészcéh díjátadóján, Catherine O’Hara posztumusz elismerést kapott

A Bűnösök nyerte el a legjobb filmnek járó díjat vasárnap este az amerikai színészcéh gáláján, életműdíjat idén Harrison Ford vehetett át.

2026. 03. 02.
Fotó: Getty Images
Vasárnap este átadták az amerikai színészcéh díjait a 32. Actor Awards (korábban Screen Actors Guild néven ismert) gálán, amelyen a Bűnösök című film bizonyult a legjobbnak. A mozi szereplői elnyerték a legjobb filmbeli együttes alakítás díját, emellett Michael B. Jordan is díjat kapott Ryan Coogler filmjében nyújtott főszerepéért.

Jessie Buckley hozta el a legjobb női főszereplőnek járó díjat a Hamnet című filmben nyújtott alakításáért (Fotó: Getty Images)

Catherine O’Harát posztumusz díjazták

A filmkategóriában Jessie Buckley nyerte el a legjobb női főszereplő díját a Hamnetben nyújtott alakításáért, míg Sean Penn a legjobb férfi mellékszereplő díját kapta meg az Egyik csata a másik utánért. Amy Madigan nyerte el a legjobb női mellékszereplő díját a Weapons című filmben nyújtott alakításáért.

A televíziós kategóriákban A stúdió nyerte el a legjobb komédia sorozat díját, Seth Rogen pedig a legjobb vígjátéksorozat színész díját. 

Seth Rogen a legjobb komika díját is átvette a januárban elhunyt Catherine O’Hara nevében, 

és megható beszéddel adózott néhai kollégájának.

Nagylelkű, kedves és előzékeny volt, miközben soha nem becsülte le saját tehetségét és azt a képességét, hogy segítse a munkánkat

– fogalmazott Rogen.

„Nemcsak a karakterét tette jobbá, hanem a jelenetet és az egész sorozatot is. Ő valóban megmutatta, hogy lehet egyszerre zseniálisnak és kedvesnek lenni, a kettő nem feltétlenül jár együtt” – tette hozzá.

A Vészhelyzet Pittsburghben nyerte el a legjobb drámasorozatnak járó díjat, míg Noah Wyle a sorozatban nyújtott alakításáért vihette haza a legjobb színésznek járó elismerést. Keri Russell A diplomata című sorozatban nyújtott alakításáért nyerte el a legjobb drámasorozat-színésznő díját.

A minisorozatok kategóriájában Michelle Williams diadalmaskodott a Szex mindhalálig című sorozatban nyújtott alakításáért, Owen Coopert pedig a Kamaszok főszerepének megformálásáért díjazták.

Életműdíjat kapott Harrison Ford

Harrison Ford életműdíjat vehetett át (Fotó: Getty Images)

Az Actor Awards életműdíját Harrison Ford vehette át Woody Harrelsontól. 

Az életműdíj a legmagasabb kitüntetés, amelyet a SAG minden évben átad tagjainak. A díj korábbi kitüntetettjei között szerepel Jane Fonda, Barbra Streisand, Helen Mirren és Robert De Niro.

Hihetetlenül hálás vagyok ezért a kedves figyelmességért, de hogy világos legyen, meglehetősen alázatos is vagyok. Egy színészekkel teli teremben vagyok, akiknek a legtöbbjük azért van itt, hogy díjat vegyen át csodálatos munkájukért. Én pedig azért vagyok itt, hogy díjat vegyek át azért, mert élek. Ennek ellenére kicsit furcsa, hogy életműdíjat kapok a karrierem felénél járva. Egy kicsit korai, nem igaz? Még mindig színészként dolgozom

– fogalmazott köszönőbeszédében Harrison Ford.

 

 

