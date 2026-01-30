Elhunyt a Reszkessetek, betörők sztárja, 71 éves volt

Igazi színészlegenda távozott. 71 évesen meghalt Catherine O'Hara, írta a TMZ, amelynek két különböző forrás is megerősítette a hírt. A halál okáról nem adtak tájékoztatást, de a hír sokkoló, hisz a színésznőt nem is olyan rég még a Beetlejuice folytatásában és a nagy sikerű The Last of Us-sorozat szókimondó pszichológusaként is láthattuk, Kevin McCallister anyukájaként pedig immáron három évtizede a karácsonyi családi filmnézések állandó szereplője.

Catherine O'Hara a Beetlejuice első részében. Forrás: Youtube

Catherine O’Hara pályafutása

Catherine O’Hara 1954-ben született Torontóban, hétgyermekes családban. Színészi pályáját a torontói Second City társulatnál kezdte, majd az innen kinövő SCTV egyik meghatározó szereplője lett. A műsorban végzett munkájáért több Emmy-jelölést kapott, egy alkalommal díjat is nyert. Filmes karrierje az 1980-as évektől indult, egyik legikonikusabb szerepét Tim Burton horror-komédiájában a Beetlejuice-ban kapta: