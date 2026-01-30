gyászhírReszkessetek betörőknekrológ

Elhunyt a Reszkessetek, betörők sztárja, 71 éves volt

Catherine O'Hara, a Beetlejuice, a Reszkessetek, betörők és a The Last of Us legendás színésznője 71 éves volt.

2026. 01. 30. 19:55
Catherine O'Hara mindig is otthonosan mozgott az anyaszerepekben, a legtöbben mi is így emlékezünk rá a Resszkessetek, betörők!-ből. Forrás TMDb
Igazi színészlegenda távozott. 71 évesen meghalt Catherine O'Hara, írta a TMZ, amelynek két különböző forrás is megerősítette a hírt. A halál okáról nem adtak tájékoztatást, de a hír sokkoló, hisz a színésznőt nem is olyan rég még a Beetlejuice folytatásában és a nagy sikerű The Last of Us-sorozat szókimondó pszichológusaként is láthattuk, Kevin McCallister anyukájaként pedig immáron három évtizede a karácsonyi családi filmnézések állandó szereplője.

Catherine O'Hara a Beetlejuice első részében. Forrás: Youtube

Catherine O’Hara pályafutása

Catherine O’Hara 1954-ben született Torontóban, hétgyermekes családban. Színészi pályáját a torontói Second City társulatnál kezdte, majd az innen kinövő SCTV egyik meghatározó szereplője lett. A műsorban végzett munkájáért több Emmy-jelölést kapott, egy alkalommal díjat is nyert. Filmes karrierje az 1980-as évektől indult, egyik legikonikusabb szerepét Tim Burton horror-komédiájában a Beetlejuice-ban kapta:

1/15 Ő volt Kevin anyukája - Meghalt a Reszkessetek, betörők! sztárja, Catherine O'Hara

De játszott többek között Martin Scorsese szürrealista kitérőjében, a Lidérces órákban, és a Jack Nicholson és Meryl Streep főszereplésével forgatott Mike Nichols-moziban, a Féltékenységben is. Később rendszeres szereplője lett Christopher Guest ál-dokumentumfilmjeinek (Guffmanre várva, a Nem kutya, Egy húron), de leghíresebb szerepe nyilvánvalóan Kevin édesanyja volt a Reszkessetek, betörők! első és második részében.

A 2010-es évektől ismét szélesebb figyelmet kapott a Magyarországon kevésbé ismert Schitt’s Creek sikere nyomán, amiben Moira Rose megformálásáért Emmy-díjat nyert. Emellett számos televíziós sorozatban vendégszerepelt, legutóbb feltűnt A The Last of Us második évadában is. de animációs filmekben is szinkronizált.

Catherine O’Hara 1992 óta élt házasságban Bo Welch látványtervezővel, akivel két fiuk született.

Nyugodjék békében!

 

