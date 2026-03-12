Udvari KamaraszínházAndrási Attilacsáky pál

Amikor a múlt nem enged felejteni: az 1919-es pozsonyi sortűz tragédiája a színpadon

Új bemutatóra készül az Udvari Kamaraszínház: Csáky Pál Szakadék című drámáját állítják színpadra. A darab az 1919. február 12-i pozsonyi sortűz előzményeit és tragikus következményeit idézi fel egy család történetén keresztül. A próbák már elkezdődtek, az ősbemutatóról Andrási Attilával, a Szakadék Jászai Mari-díjas rendezőjével, az Udvari Kamaraszínház igazgatójával beszélgettünk.

Bényei Adrienn
2026. 03. 12. 5:35
A darab rendezője Andrási Attila, az Udvari Kamaraszínház igazgatója. Fotó: Andrási Ariel
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Udvari Kamaraszínház következetesen vállalja azt a küldetést, hogy a magyar történelem sorsfordító, gyakran elhallgatott fejezeteit vigye színpadra. A társulat mostani vállalkozása is ebbe a sorba illeszkedik. A Szakadék szerzője Csáky Pál vegyészmérnök, politikus, író, akinek írásai egytől egyig történelmi ihletésűek, de áthatja őket a személyes indíttatás bensőségessége. Olyan események, társadalmi helyzetek foglalkoztatják, amelyek jelentősen befolyásolták hazánk XX. századi történelmét. 

Szakadék
A Szakadék az  1919-es pozsonyi sortűznek állít emléket  Fotó: Andrási Ariel

A Szakadék című darab történelmi háttere

 

Az 1919-es pozsonyi sortűz mélyen és méltánytalanul elhallgatott része a felvidéki magyarság történelmének

– fogalmazott Andrási Attila. Az Udvari Kamaraszínház vezetője rendkívül fontosnak tartja, hogy emléket állítsanak az áldozatoknak és hogy minél többen megismerjék ezt a korszakot. 

– Ez a történet azokról szól, akik nem voltak hajlandók elhagyni az otthonukat. Arról szól, hogy száz éven keresztül miként lehetett fennmaradni kisebbségként. Ha sommásan szeretnék fogalmazni, az író azt próbálta megfogalmazni a család történetében, hogy egyszerre hal meg az ország, a család és a jövő

 – hangsúlyozta.
A darab egy pozsonyi család történetén keresztül mutatja meg a korszak drámai fordulatait. A történet középpontjában egy fiatalember áll, aki a fronton harcol és a családja hazavárja. A darab cselekménye a család és közvetlen környezetük életét követi. A szülők várják haza fiukat a frontról, menyasszonya a jövő reményében készül a közös életre, míg a menyasszony barátnője egy korábbi, el nem feledett szerelem emlékével él. A történetben feltűnik egy titokzatos hölgy is, aki a pozsonyi magyar sajtó egyik meghatározó alakját próbálja rávenni arra, hogy az új politikai rendszer szócsövévé váljon, vagyis kollaborációra kényszeríti.
 

A háttérben közben a történelem erői formálják a sorsokat. Az első világháború után kialakuló új politikai rend és az igazságtalan határmegállapítások alapvetően változtatják meg a térség viszonyait. Andrási Attila szerint a darab arra a történelmi pillanatra irányítja a figyelmet, amikor Pozsony és a Felvidék elszakadt Magyarországtól.

 A történet fontos szereplője egy olasz tiszt is, aki a cseh légió parancsnokaként érkezik Pozsonyba. Szándéka szerint pusztán a várost akarja megszállni, és megtiltja katonáinak, hogy a tömegbe lőjenek. A tragédia mégis bekövetkezik: egy részeg cseh légiós leüti saját tisztjét, és a katonák tüzet nyitnak a békésen tüntető magyarokra. A sortűzben hal meg a frontról hazatért fiatalember is. Halála nem csupán egy emberi sors tragédiája: a szülőknek a gyermek elvesztését, a menyasszony számára a jövő reményének összetörését, a barátnőnek pedig egy soha be nem teljesedő szerelem végét jelenti.
 

A rendező hangsúlyozta: bár a darab súlyos történelmi eseményt dolgoz fel, az előadásban számos derűs, emberközeli pillanat is helyet kap. Mint mondta, a szerelem, a remény és az élet apró örömei a legnehezebb helyzetekben is jelen vannak.


Andrási Attila Szőke Andreával közösen dramaturgiai munkát is végez. Elárulta, hogy az Udvari Kamaraszínházban a próbák alatt gyakran alakítják a párbeszédeket a színészekre szabva.
A cél – mint fogalmazott – egy olyan előadás létrehozása, amely egyszerre hiteles, megrendítő és a közönség számára is befogadható. Egy darab, amely nem csupán felidézi a múlt tragédiáját, hanem segít megérteni azt is, miként hat a történelem az emberi sorsokra. A Szakadék így nem csupán egy történelmi esemény színpadi feldolgozása, sokkal inkább emlékeztető arra, hogy a múlt bizonyos pillanatai nem engednek felejteni, és talán nem is szabad, hogy feledésbe merüljenek.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Békés Márton
idezojelekegyesült államok

Regionálisan szervezett világ

Békés Márton avatarja

A nagytereken alapuló nemzetközi rend elképzelése szakítást jelentett a korábbi – szabadkereskedelmen alapuló, a nyugati angolszász hatalmak által egyoldalúan dominált – világgazdasági rendszerrel.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu