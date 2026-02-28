„Ez nem ő” – Jim Carrey sokkoló átalakulása uralta a César-gálát + videó

Amikor Jim Carrey (64) csütörtök este a párizsi L’Olympia színpadára lépett, a César díjkiosztó gálájának közönsége állva ünnepelte a filmtörténet egyik legmeghatározóbb nevettetőjét. A Maszk és a Truman-show sztárja azonban – aki 2022-ben jelentette be visszavonulását – egy egészen új arcát mutatta meg a világnak.

Jim Carrey a díjátadón (Forrás: AFP Photo)

A színész vállig érő, sötét hajjal, teljesen borotvált arccal és elegáns, fekete szmokingban érkezett. A közösségi médiát azonban pillanatok alatt elárasztották a hitetlenkedő posztok. Sokan rámutattak, hogy Carrey arca szokatlanul sima és telt, ami éles váltás a legutóbbi, novemberi nyilvános szerepléséhez képest, ahol még őszes borostával és rövidebb frizurával láthattuk.

Az internetes kommentelők körében azonnal megindult a találgatás: egyesek szerint plasztikai beavatkozások (szemhéjplasztika vagy botox) állnak a háttérben, míg a radikálisabb elméletek hívői klónozásról és hasonmásokról beszélnek. „Ez nem lehet ő. Egy egész generáció nőtt fel az arcjátékát figyelve, ez a férfi egyszerűen nem Jim Carrey” – írta egy rajongó az X-en.

A színész a gálán tette hivatalossá kapcsolatát barátnőjével

A külsőségeket övező vihar ellenére Carrey beszéde mélyen megérintette a jelenlévőket. Az életműdíjjal kitüntetett színész szinte végig franciául beszélt, és elárulta, hogy egyik őse, Marc-François Carré 300 évvel ezelőtt Franciaországból vándorolt ki Kanadába.

Színészként minden karakter, akit eljátszol, olyan, mint az agyag a szobrász kezében, amit a szíved vágya szerint formálsz

– mondta Carrey. A beszéd végén azonban visszatért a humorához:

Szóval milyen volt a franciám? Majdnem középszerű, ugye? Bocsássanak meg, most tanulom, a nyelvem már elfáradt.

A gála egy másik meglepetést is tartogatott: Carrey itt tette hivatalossá kapcsolatát barátnőjével, a Los Angeles-i művész és színésznő Min Ah-val. A színész „fenséges társamnak” nevezte a nőt, és köszönetet mondott lányának, Jane-nek, valamint unokájának, Jacksonnak is, akik szintén jelen voltak.

Bár a szakértők és a rajongók még hetekig elemezhetik Carrey új arcát, a César-díj megerősítette: a színész öröksége megingathatatlan.