Szijjártó Péter: Háborús körülmények kezdenek eluralkodni az egész közel-keleti térségben

Szijjártó Péter azt írta: a térség valamennyi nagykövetségén és konzulátusán folyamatos munkavégzést rendelt el, a külképviseleteken dolgozó kollégáik állandó ügyeletben vannak.
A bejegyzésben a térség országaiban tartózkodó magyarokat a konzuli védelemre való haladéktalan regisztrációra, az oda utazókat pedig utazásuk elhalasztására kérte a miniszter.
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI)
