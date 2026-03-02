Iráni drón csapott le Cipruson – brit légibázist ért a pusztítás

A miniszterelnök hangsúlyozta: a brit légierő továbbra sem vesz részt közvetlenül az Irán elleni légitámadásokban, de védelmi célú bevetéseket végrehajt. John Healey brit védelmi miniszter korábban elmondta, hogy brit harci gépek lelőttek egy iráni drónt, amely Katar felé tartott.

Irán az amerikai és az izraeli légierő iráni célpontok ellen végrehajtott támadásaira válaszul a hétvégén több térségi ország, illetve a környéken működő amerikai támaszpontok ellen intézett rakétacsapásokat.