Ilyet még Ronaldo sem látott: eltorzították a pályát a világelső kedvéért

Nick Kyrgios 6:3, 6:3-ra nyert Arina Szabalenka ellen Dubajban. Nincs elírás, férfi játékos játszott női teniszező ellen, a nemek csatáját eltorzított teniszpályával igyekeztek kiegyensúlyozottabbá tenni a szervezők. A női világelső Szabalenka így is kikapott, a különleges teniszmeccs futballsztárokat is vonzott: Kaká és Ronaldo is ott volt a lelátón.

2025. 12. 28. 21:56
Arina Szabalenka a keresztlánya és Nick Kyrgios társaságában, az ausztrál teniszező legyőzte a női világelsőt Fotó: AFP/Pool/Amr Alfiky
A női világelső, Arina Szabalenka nem tudta legyőzni a 2022-es férfi wimbledoni döntőst, az azóta sérülései miatt alig-alig játszó Nick Kyrgios annak ellenére nyert 6:3, 6:3-ra a dubaji bemutatómeccsen, hogy az ő térfele nagyobb volt. A teniszpálya torzításával már jelezték, hogy meg sem próbálják kihozni azt a mérkőzésből, hogy a világ legjobb női teniszezőjeként Szabalenka fel tudná venni a versenyt a sportág legjobb férfi képviselőivel.

Ronaldo és Nick Kyrgios köszönti egymást, utóbbi nyertek a nemek csatáját Arina Szabalenka ellen az eltorzított teniszpályán
Ronaldo és Nick Kyrgios köszönti egymást, utóbbi nyertek a nemek csatáját Arina Szabalenka ellen az eltorzított teniszpályán (Fotó: AFP/Pool/Christopher Pike)

Kyrgios nincs játékban, 2025-ben összesen kilenc tétmeccset vívott az egyest és a párost is számítva, s ezek közül kettőt nyert meg. Igaz, ez még mindig előrelépésnek számított 2023-hoz és 2024-hez képest, amikor egyetlen ATP-meccs sem került az ausztrál botrányhős neve mellé.

Kyrgios nyert Szabalenka ellen

Szabalenka ezzel szemben pályafutása csúcsán, 2024 után idén is a WTA-világranglista élén zárt. 2025-ben a US Open győztese lett, az Australian Open, a Roland Garros és az évzáró WTA-vb döntőjét elveszítette.

S végül Dubajban a nemek csatáját is, bár ez komolyságában aligha mérhető a többihez.

– Szerintem jó volt a színvonal, sok jót ütöttem, sokat léptem a hálóhoz. Szeretem kihívások elé állítani magam, szívesen játszanék ellene újra – mondta Szabalenka, aki ugyanazzal az ügynökkel dolgozik, mint Kyrgios.

– Kemény meccs volt, Szabalenka kiváló játékos, igazi bajnok – fogalmazott Kyrgios, miután legyőzte a női világelsőt.

A különleges meccs neves sportolókat vonzott a lelátóra: két brazil Aranylabda-győztes, Ronaldo és Kaká is kíváncsi volt arra, mire képes egymás ellen Kyrgios és Szabalenka.

 

