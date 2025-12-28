Ilyet még Ronaldo sem látott: eltorzították a pályát a világelső kedvéért

A női világelső, Arina Szabalenka nem tudta legyőzni a 2022-es férfi wimbledoni döntőst, az azóta sérülései miatt alig-alig játszó Nick Kyrgios annak ellenére nyert 6:3, 6:3-ra a dubaji bemutatómeccsen, hogy az ő térfele nagyobb volt. A teniszpálya torzításával már jelezték, hogy meg sem próbálják kihozni azt a mérkőzésből, hogy a világ legjobb női teniszezőjeként Szabalenka fel tudná venni a versenyt a sportág legjobb férfi képviselőivel.

Ronaldo és Nick Kyrgios köszönti egymást, utóbbi nyertek a nemek csatáját Arina Szabalenka ellen az eltorzított teniszpályán (Fotó: AFP/Pool/Christopher Pike)

Kyrgios nincs játékban, 2025-ben összesen kilenc tétmeccset vívott az egyest és a párost is számítva, s ezek közül kettőt nyert meg. Igaz, ez még mindig előrelépésnek számított 2023-hoz és 2024-hez képest, amikor egyetlen ATP-meccs sem került az ausztrál botrányhős neve mellé.

Kyrgios nyert Szabalenka ellen

Szabalenka ezzel szemben pályafutása csúcsán, 2024 után idén is a WTA-világranglista élén zárt. 2025-ben a US Open győztese lett, az Australian Open, a Roland Garros és az évzáró WTA-vb döntőjét elveszítette.