Szórakoztatás vagy földbe tiprás? Ötvenkét év után ismét itt a nemek harca

A női tenisz-világranglista 1. helyén álló Arina Szabalenka és a korábbi wimbledoni döntős Nick Kyrgios egyaránt izgatottan várja kettejük nemek harcaként beharangozott vasárnapi, dubaji bemutató mérkőzését.

2025. 12. 27. 13:43
Nagy érdeklődés övezi Arina Szabalenka (balra) és Nick Kyrgios teniszmeccsét (Fotó: AFP/Fadel Senna)
Az ATP-rangsor 13. helyén is megfordult, harmincéves Nick Kyrgios régóta sérülésekkel és motivációhiánnyal küszködik, márciusban vívott legutóbb tétmeccset, és az utóbbi időben leginkább sarkos véleményeivel keltett feltűnést a teniszvilágban. A dubaji gáláról is annyit posztolt korábban, hogy simán győz majd a három évvel fiatalabb Arina Szabalenka ellen, aki válaszul közölte, mindent megtesz azért, hogy „szétrúgja ellenfele hátsóját”. A két játékos összecsapásának megszervezését megkönnyítette, hogy ugyanaz az ügynökük.

A nemek harcaként beharangozott vasárnapi teniszmérkőzés előtt beszélt Dubajban a két főszereplő, Arina Szabalenka (balra) és Nick Kyrgios
A nemek harcaként beharangozott vasárnapi teniszmérkőzés előtt beszélt Dubajban a két főszereplő, Arina Szabalenka (balra) és Nick Kyrgios (Fotó: AFP/Fadel Senna)

Nemek harca teniszben: Szabalenka Kyrgios ellen

A vasárnapi mérkőzést sokan szórakoztató látványosságnak tekintik, de akadnak ellenzők is, akik szerint egy ilyen párharc alááshatja azokat az eredményeket, amelyeket a női tenisz az egyenlőség felé vezető úton évtizedek alatt megtett. A négyszeres Grand Slam-győztes fehérorosz Szabalenka és az ausztrál Kyrgios azonban nem foglalkozik a kritikusokkal. Előbbi úgy fogalmazott, hogy a mérkőzés kimenetele teljesen kiszámíthatatlan, egyáltalán nem tudja, mire számítson, de éppen az ilyen helyzeteket, a kihívásokat kedveli: – Remek edzés lesz a számomra, és egyben üzenet a lányoknak, akik látni fogják, milyen erős és kemény vagyok, hogy van bátorságom kiállni – tette hozzá Szabalenka.

A sportág történetében már volt példa hasonló kezdeményezésre, 1973-ban a korábbi világelső és wimbledoni bajnok amerikai Bobby Riggs 55 évesen állt ki a 24-szeres Grand Slam-győztes ausztrál Margaret Court ellen, és 6:1, 6:2-re nyert. Néhány hónappal később aztán a 12 GS-trófeát gyűjtő 

Billie Jean King 6:4, 6:3, 6:3-mal állt bosszút a nők nevében, a híres találkozót ötvenmillióan látták a tévében,

és a harmincéves King 100 ezer dollárt kapott diadaláért – ő nemrégiben úgy nyilatkozott a BBC-nek, hogy az ő mérkőzése társadalmi változásért folytatott küzdelem volt egy teljesen más kulturális környezetben.

Szabalenka szerint most az a cél, hogy még inkább ráirányítsák a figyelmet a sportágukra és a női tenisz fejlődésére:

Úgy érzem, a nők már bizonyították, hogy megérdemlik az egyenlő bánásmódot, de holnap megmutatom, hogy képesek vagyunk nagyszerű küzdelemre a férfiakkal, és közben jól érezni magunkat

– folytatta.

Kyrgios szerint a világnak több olyan együttműködésre van szüksége, mint ez a mérkőzés: – Túl sok a megosztottság és a harc, és túl kevés a csapatmunka – idézte az MTI az ausztrált, aki hangsúlyozta, hogy a sportban az együttműködés hihetetlen dolgokra képes.

Kyrgios és Szabalenka találkozója a tervek szerint magyar idő szerint vasárnap 17 órakor kezdődik Dubajban.

 

