Meglepően reagált az online bántalmazásra a világelső teniszező

Arina Szabalenka az 1000-es WTA-versenyek egyik rangos helyszínén, a vuhani tornán készül visszatérni, miután legutóbb – a US Open megnyerése után – hazájától távol, Görögországban töltött néhány napot, hogy feltöltődjön.

Arina Szabalenka nem érzi jól magát az agresszív stílusa miatt (Fotó: AFP/Charly Triballeau)

A fehérorosz klasszis a teniszvilág egyik legnépszerűbb játékosa, színes tevékenykedése a közösségi médiában többmilliós rajongótábort szerzett neki az Instagramon és a TikTokon. A lelkes követők mellett akadnak kevésbé pozitív töltetű emberek is, akik olykor a durvább megnyilvánulásoktól sem riadnak vissza, és bár ez a nagy hírnév velejárója, nem mindenki képes könnyen feldolgozni.

– Minden embernek sok gyűlölettel kell megküzdenie, pályafutásom során én is sok és sokféle gyűlölettel szembesültem különböző okokból. Úgy állok hozzá, hogy minél több figyelmet fordítasz rá, annál több energiát vesz el tőled. Jobb figyelmen kívül hagyni, de néha persze látom ezeket az üzeneteket, és kíváncsiságból megnézem annak a személynek a profilját, aki küldte.

Van, hogy megdöbbenek, például volt, hogy egy édesanyától kaptam szörnyű üzenetet.

– Néha az emberek nem csinálnak semmit, mégis olyan emberekről írnak kommenteket, akik próbálnak valamit tenni az életben, akik motiválni, inspirálni akarják a következő generációt – mondta Szabalenka.

Az egyéniben négyszeres Grand Slam-tornagyőztes teniszező igyekszik viccnek venni a legtöbb negatív visszajelzést, de azért akadnak olyan megnyilvánulások, amik túllőnek a célon.

– Úgy érzem, hogy olyanok tesznek ilyen szörnyű megjegyzéseket, akik sosem voltak a mi helyzetünkben. Ez is csak azt mutatja, hogy milyen emberekről is beszélünk. A legjobb az lenne, ha senki nem venné komolyan a játékosok közül, és soha nem szabad igazán bemerészkedni a közösségi média sötét terébe.

Szabalenka nem tágít

A világelső hozzátette, a negatív vélemények ellenére sem fogja megváltoztatni a közösségi médiához való hozzáállását, mert élvezi, hogy betekintést nyújthat a rajongóinak a saját világába.

– Olyan vagyok, mint egy nyitott könyv. Van, hogy megkérdezik, mi az, amin az emberek meglepődnének velem kapcsolatban, én meg elmondom, hogy szó szerint mindent tudnak rólam. Mindent megmutatok, a fő oka ennek, hogy nagyon agresszívnek nézek ki a pályán, amit még én sem tudok nézni.

Borzalmasan érzem magam, hogy szuperagresszív vagyok.

– Szerettem volna kapcsolatba kerülni az emberekkel, érezni a támogatásukat a stadionokban, és úgy éreztem, ehhez meg kell osztanom az igazi énemet. Megmutatni, ki is az az Arina, ezért is kezdtem megosztani önmagam, így kapcsolódhatok az emberekkel.